Noi taxe vamale anunțate de Donald Trump. Ce produse sunt vizate acum

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP.

Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepţia cazului în care o companie îşi construieşte fabrica sa farmaceutică în America”, a scris preşedintele republican pe platforma sa Truth Social.

Într-o postare separată, el a anunţat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părţi ale lumii”. O măsură care, în opinia sa, urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks şi alţii”, scrie Agerpres.

Preşedintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de „multe motive, dar în primul rând, de securitatea naţională!”.

În primăvară, administraţia Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o ameninţare la adresa „securităţii naţionale”.

Mogulul imobiliar intenţionează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.

„Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie şi produsele conexe”, începând cu 1 octombrie, şi „o taxă vamală de 30% pentru mobila tapiţată”, a scris el.

Taxele vamale americane lovesc puternic industria europeană pe importurile de oțel și aluminiu. Nivelul tarifar se ridică până la 50%î

