Noii regi de la Hollywood: Cum a construit familia fondatorului Oracle un imperiu media, învingând Netflix în cursa pentru Warner Bros

David Ellison, fiul fondatorului Oracle, a reușit să construiască un imperiu media în doar șase luni de zile, după ce vara trecută a cumpărat Paramount, iar acum este pe cale să achiziționeze Warner Bros. Discovery. Familia Ellison controlează acum una dintre cele mai mari conglomerate audiovizuale și de știri cu care poate schimba regulile Hollywood-ului și își poate impune viziunea asupra lumii, beneficiind și de o relație foarte apropiată cu președintele american, Donald Trump.

Succesul lui David Ellison (43 de ani) nu este legat doar de propria sa ambiție, ci și de tatăl său, Larry Ellison, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și fondatorul Oracle, scrie El Pais.

Oracle s-a extins recent în domeniul inteligenței artificiale prin parteneriatul cu OpenAI, care acum valorează 420 de miliarde de dolari. Larry Ellison este, de asemenea, un prieten apropiat al lui Trump; el l-a susținut pe actualul președinte american încă din prima campanie electorală, în 2016.

Prietenia sa cu Trump l-a ajutat să devină unul dintre principalii acționari ai filialei TikTok din SUA, ceea ce i-a oferit capacitatea de a administra această platformă, dar și de a modera comentariile.

Ascensiunea familiei Ellison în sectorul mediatic și în industria filmului a coincis cu întoarcerea lui Trump la Casa Albă.

Larry Ellison este una dintre cele mai controversate figuri din Silicon Valley

David Ellison și-a încercat mai întâi norocul în actorie cu filmul Flyboys (2006), pe care l-a produs și în care a jucat alături de James Franco. Cu toate că filmul a fost un eșec comercial, el nu a renunțat la Hollywood.

Beneficiind de sprijinul financiar al tatălui său, David a fondat compania de producție Skydance. În ultimele două decenii, compania a produs mai multe filme de succes, inclusiv din seriile Mission: Impossible și Top Gun. În ecosistemul de la Hollywood, însă, Skydance a rămas un jucător relativ mic.

Sora lui David, Megan Ellison, a fondat la rândul ei compania de producție Annapurna, demonstrând o sensibilitate artistică mai dezvoltată decât fratele ei și reușind să producă câteva filme apreciate de critici și premiate la Oscar, precum Her (2013) și Zero Dark Thirty (2012).

Larry Ellison este una dintre cele mai controversate figuri din Silicon Valley. Cu toate că a creat o companie de tehnologie de succes, el este cunoscut mai degrabă ca un afacerist fără scrupule decât ca un vizionar – o imagine foarte diferită față de cea a regretatului său prieten, Steve Jobs.

Chiar și la 81 de ani, Ellison rămâne extrem de competitiv și un mare rival al fondatorului Microsoft, Bill Gates. Apropiații lui spun că lui Ellison îi place să îl citeze pe Ginghis Han: „Câștigul nu este suficient. Toți ceilalți trebuie să piardă.”

Foștii colegi ai lui Ellison își aduc aminte de metaforele violente pe care miliardarul le folosea când vorbea despre afaceri. La un moment dat, Ellison a fost chiar acuzat că a căutat prin tomberoanele de gunoi ale competitorilor săi pentru a găsi informații pe care să le poată folosi împotriva lor.

Unul dintre primele sale contracte a fost pentru CIA, agenție pe care a ajutat-o să își administreze bazele de date într-o perioadă în care aceste tehnologii erau abia la început.

Mai apoi, Ellison a fondat Oracle, care a devenit o uriașă companie de tehnologie prin care a reușit să strângă o avere de aproape 200 de miliarde de dolari, potrivit datelor Bloomberg.

Achiziționarea Paramount a fost facilitată de întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă

Frustrat că propria sa companie de producție nu creștea, David Ellison s-a decis în 2024 să achiziționeze Paramonut, care la acea vreme se confrunta cu grave probleme financiare: rămăsese în urmă în cursa platformelor de streaming, filmele lor produceau rezultate sub așteptări, iar canalele TV pierdeau audiență și venituri din publicitate.

Cu toate că era o companie mult mai mică, Skydance a reușit să cumpere faimosul studio de la Hollywood și rețelele sale – CBS MTV, Nickelodeon, Comedy Central – în schimbul a aproximativ 8 miliarde de dolari, după un an de negocieri cu autoritățile de reglementare. Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă a facilitat încheierea acordului.

La mai puțin de o lună, David Ellison i-a făcut o ofertă și lui David Zaslav, directorul executiv al Warner Bros. Discovery pentru a achiziționa studioul de filmare vechi de un secol, serviciul de streaming HBO Max și divizia sa de televiziune prin cablu, inclusiv CNN.

Discuțiile nu au mers bine. Oferta inițială – de 19 dolari pe acțiune – a fost tratată ca o insultă de către cei de la sediul Warner din Burbank, California. Ca atare, studioul din spatele unor producții precum Casablanca și seria Harry Potter a deschis procesul de vânzare pentru oricine oferă mai mult.

111 miliarde de dolari: prețul oferit pentru crearea unui nou imperiu media

După multe săptămâni de negocieri, Netflix a anunțat, la începutul lunii decembrie, că a ajuns la o înțelegere preliminară pentru cumpărarea studiourilor de film ale Warner Bros. Discovery în schimbul a 83 de miliarde de dolari.

David Ellison a rămas uluit. S-a simțit trădat, întrucât el a fost primul care s-a arătat interesat și a înaintat nouă oferte diferite în încercarea de a-i convinge pe cei din consiliul de administrație al Warner.

Furios fiind, el a început să caute diverse metode prin care să blocheze acordul dintre Warner și Netflix și să obțină achiziția care i-ar permite să își clădească imperiul media.

Timp de mai multe săptămâni, David Ellison a amenințat cu preluarea ostilă a Warner și a venit cu o ofertă financiară mai avantajoasă. Tatăl lui a pus în joc 40 de miliarde de dolari din averea sa personală pentru a garanta operațiunea.

David s-a întâlnit și cu Trump pentru a primi susținerea sa politică și a angajat zeci de firme de consultanță care au făcut lobby în numele său. Într-un final, el a oferit 31 de dolari pe acțiune, suma totală urcând la 111 miliarde de dolari – prețul unui imperiu fondat în ultimă instanță de tatăl lui.

Editor : Raul Nețoiu