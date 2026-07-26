Noile tarife impuse de Donald Trump tensionează relațiile cu Australia. Premierul Anthony Albanese: „Voi discuta cu președintele SUA”

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat duminică că va încerca să abordeze problema tarifelor cu președintele SUA, Donald Trump, după ce Washingtonul a impus săptămâna aceasta noi taxe vamale asupra partenerilor săi comerciali, printre care și Australia, anunță Reuters.

Vineri, Statele Unite au impus noi tarife asupra mărfurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, susținând că aceste țări nu au reușit să limiteze comerțul cu mărfuri fabricate prin muncă forțată, chiar în momentul în care a expirat un tarif global temporar de 10%.

Guvernul laburist condus de Albanese a calificat aceste tarife drept nejustificate și a declarat că dorește eliminarea lor.

Întrebat duminică dacă va încerca să discute această chestiune cu Trump, Albanese a răspuns „absolut”.

„Vom aborda acest subiect la toate nivelurile relației dintre Australia și SUA; am făcut-o deja”, a declarat el într-o intervenție televizată.

Australia dispune de prevederi foarte stricte privind sclavia modernă și „le consolidează și mai mult, analizând problemele din lanțul de aprovizionare și asigurându-se că pot fi aplicate amenzi și sancțiuni substanțiale”, a spus Albanese.

Conform noilor măsuri ale administrației Trump, importurile din Australia, alături de cele din alte 37 de țări, sunt supuse unui tarif de 12,5%.

Șaptesprezece țări sunt supuse unei rate de 10%, în timp ce cinci țări sunt supuse unei rate mixte. Albanese, care a declarat anterior că se concentrează pe „comerțul liber și echitabil” cu SUA, a făcut din tarife o chestiune-cheie într-o convorbire telefonică cu Trump, după ce guvernul de centru-stânga a fost reales în urma unei victorii electorale zdrobitoare anul trecut.

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Editor : C.A.