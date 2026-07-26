Live TV

Noile tarife impuse de Donald Trump tensionează relațiile cu Australia. Premierul Anthony Albanese: „Voi discuta cu președintele SUA”

Data publicării:
anthony albanese
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat duminică că va încerca să abordeze problema tarifelor cu președintele SUA, Donald Trump, după ce Washingtonul a impus săptămâna aceasta noi taxe vamale  asupra partenerilor săi comerciali, printre care și Australia, anunță Reuters.

Vineri, Statele Unite au impus noi tarife asupra mărfurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, susținând că aceste țări nu au reușit să limiteze comerțul cu mărfuri fabricate prin muncă forțată, chiar în momentul în care a expirat un tarif global temporar de 10%.

Guvernul laburist condus de Albanese a calificat aceste tarife drept nejustificate și a declarat că dorește eliminarea lor.

Întrebat duminică dacă va încerca să discute această chestiune cu Trump, Albanese a răspuns „absolut”.

„Vom aborda acest subiect la toate nivelurile relației dintre Australia și SUA; am făcut-o deja”, a declarat el într-o intervenție televizată.

Australia dispune de prevederi foarte stricte privind sclavia modernă și „le consolidează și mai mult, analizând problemele din lanțul de aprovizionare și asigurându-se că pot fi aplicate amenzi și sancțiuni substanțiale”, a spus Albanese.

Conform noilor măsuri ale administrației Trump, importurile din Australia, alături de cele din alte 37 de țări, sunt supuse unui tarif de 12,5%.

Șaptesprezece țări sunt supuse unei rate de 10%, în timp ce cinci țări sunt supuse unei rate mixte. Albanese, care a declarat anterior că se concentrează pe „comerțul liber și echitabil” cu SUA, a făcut din tarife o chestiune-cheie într-o convorbire telefonică cu Trump, după ce guvernul de centru-stânga a fost reales în urma unei victorii electorale zdrobitoare anul trecut.

Citește și: Andy Burnham l-a invitat pe Donald Trump la Manchester pentru summitul G20, la câteva ore după ce a devenit prim-ministru

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
avion f-16
3
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
4
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
Avion F-16
5
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Digi Sport
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Miguel Diaz-Canel (stânga) / Donald Trump (dreapta
Președintele Cubei acuză SUA că duc o „politică de genocid”. Miguel Diaz-Canel: „Vor să preia controlul asupra țării noastre”
trump danseaza
SUA: Ultimele 100 de zile până la alegerile de la mijloc de mandat, decisive pentru Trump. „Îi vom trage la răspundere pe infractori”
Iran Holds Dayslong Funeral For Late Ayatollah Ali Khamenei
Ameninţarea Iranului dacă „americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti”
Andy Burnham
Noul premier al Marii Britanii susține că este pregătit să-l critice pe Trump dacă este în interesul țării sale
Donald Trump la bordul air force 1
SUA intră într-o nouă etapă a războiului comercial. Tarifele impuse de Donald Trump vor fi menținute, avertizează economiștii
Recomandările redacţiei
F-16 avioane
Reacția NATO pentru Digi24 după doborârea celor trei drone pe...
vladimir putin
Cine îl va învinge pe Putin. Istoricul Armand Goșu: „Exact asta...
drone rusești Geran
„Trei drone rusești în trei zile înseamnă un atac asupra României”...
sanitas protest
Grevă în sănătate: Sanitas anunță că personalul medical iese marți în...
Ultimele știri
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte procente au PSD, PNL, AUR și USR
Petrişor Peiu: Trebuie protestat ferm când intră drone ruse în spaţiul nostru aerian. „Cred că războiul în Marea Neagră va escalada”
15 documente de identitate false, descoperite asupra unei femei pe Aeroportul Otopeni. Unde intenționa să călătorească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Începe cea mai importantă schimbare astrală din ultimii 19 ani. Ce urmează pentru fiecare zodie până în 2028
Cancan
Câți bani încasează lunar pilotul care a doborât 3 drone rusești în 3 zile? Ce salarii oferă statul român...
Fanatik.ro
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras...
Adevărul
Una dintre cele mai profunde traume naționale pentru unguri. Actul care a semănat discordie între români și...
Playtech
Încărcarea telefonului în mașină consumă carburant? Ce trebuie să știe orice șofer
Bancnote și monede euro
Beethoven sau păsări? BCE a selectat propunerile pentru noile bancnote euro. Europenii sunt invitați să-și...
Digi Sport
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
Pro FM
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. la 58 de ani. Secretul care îl ajută să se mențină în formă: „Nu cred în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat
Newsweek
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Interzis la „papuci comozi”. Regula strictă prin care Christopher Nolan își obligă actorii să rămână în rol...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...