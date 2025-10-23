Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă”

După ce a amenințat Spania cu excluderea din NATO, președintele american Donald Trump a acuzat țara că nu este un „jucător de echipă” pentru că nu alocă 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, relatează EFE, conform Agerpres.

În cadrul unei intervenții în Biroul Oval alături de șeful NATO, Mark Rutte, liderul de la Casa Albă a spus că secretarul general al Alianței Nord-Atlantice „va trebui să discute cu Spania”, însă s-a arătat încrezător că Rutte poate convinge Spania să-și crească cheltuielile de apărare.

Liderul american a amintit din nou de acordul semnat vara trecută de NATO și Spania, în urma summitului alianței, de a aloca 2,1% din PIB bugetului armatei și de a avea flexibilitate în atingerea țintei de 5%.

Cel de-al 47-lea președinte american a susținut că are „o relație excelentă cu țările NATO”, după ce acestea au fost de acord în iunie să crească cheltuielile de apărare, „cu excepția Spaniei”.

„Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi", a spus Trump, descriind acordul de majorare a cheltuielilor pentru apărare „o concesie uriaşă".

Recent, președintele SUA a susținut că Spania ar trebui „mustrată” pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele și a amenințat cu excluderea țării din Alianța Nord-Atlantică.

„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun «putem face asta cu un procent sub 3,5%». Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate", a spus miercuri, 22 octombrie, Mark Rutte.

Șeful NATO a mai precizat că s-a întâlnit „în mai multe rânduri” cu premierul spaniol Pedro Sanchez, menționând și că îl cunoaște bine.

Spania a declarat că poate atinge obiectivele stabilite de alianță alocând doar 2,1% din PIB, ceea ce este sub pragul minim de 3,5% stabilit la reuniunea de la Haga. NATO a acceptat formula, însă a susținut că va revizui periodic aceste angajamente.

