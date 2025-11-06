Nou bilanț al accidentului de avion cargo din SUA: 12 morți. Un motor al aeronavei s-a desprins la decolare

Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins marți la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor. Aeronava, un McDonnell Douglas MD-11 al transportatorului american UPS care urma să ajungă în Hawaii, s-a prăbuşit marţi după-amiază, distrugând clădiri şi generând un nor impresionant de fum dens.

Potrivit unuia dintre anchetatorii Agenţiei Americane pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) trimişi la faţa locului, Todd Inman, imaginile camerelor de supraveghere ale aeroportului „arată motorul stâng detaşându-se de aripă în timpul accelerării la decolare”, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Motorul a rămas „pe aerodrom”, a declarat el jurnaliştilor, adăugând că cele două înregistratoare de zbor, denumite în mod obişnuit „cutii negre”, au fost trimise la Washington pentru analiză.

Un videoclip amator difuzat de postul local WLKY a arătat motorul stâng al avionului în flăcări, în timp ce aeronava zbura la joasă altitudine încercând să decoleze, înainte de a exploda mai departe. Alte imagini au arătat apoi un incendiu de proporţii care se întindea pe câteva sute de metri într-o zonă cu hangare şi parcări.

Aparatul şi-a încheiat cursa la aproximativ 5 km de aeroport, potrivit poliţiei, şi ar fi lovit „în mod destul de direct” o instalaţie de reciclare a petrolului, potrivit guvernatorului statului Kentucky.

Trei membri ai echipajului se aflau la bord, potrivit UPS, a cărei divizie aeriană are sediul în Louisville, principalul său hub aerian din Statele Unite.

La începutul lunii septembrie, UPS Airlines opera o flotă de aproximativ 500 de avioane de transport marfă, dintre care 27 MD-11.

Miercuri, grupul american de curierat şi livrare de colete a suspendat toate operaţiunile de sortare din Louisville pentru a doua zi consecutivă.

Anulate cu o seară înainte, zborurile au fost reluate miercuri la Aeroportul Internaţional Mohamed-Ali din Louisville, a anunţat primarul oraşului, Craig Greenberg.

Accidentul survine într-un moment în care consecinţele paraliziei bugetare, cauzate de un dezacord între republicani şi democraţi în Congres, se resimt în mod deosebit în domeniul transportului aerian din Statele Unite.

De câteva săptămâni, lipsa controlorilor de trafic aerian - care lucrează din 1 octombrie fără să fie plătiţi - provoacă întârzieri şi anulări de zboruri în toată ţara.

Guvernul a anunţat miercuri că va solicita companiilor aeriene să anuleze zborurile începând de vineri „pentru a reduce presiunea” asupra controlului aerian, care se confruntă cu un absenteism ridicat din cauza „shutdown-ului”.

Ultimul accident aviatic major din Statele Unite a avut loc în 29 ianuarie în apropierea aeroportului Ronald Reagan din Washington, când un elicopter militar a intrat în coliziune cu un avion de linie care era pe punctul de a ateriza, provocând moartea a 67 de persoane.

Editor : B.E.