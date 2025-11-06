Live TV

Nou bilanț al accidentului de avion cargo din SUA: 12 morți. Un motor al aeronavei s-a desprins la decolare

Data actualizării: Data publicării:
avion ups prabusit in kentucky
Foto: Reuters (colaj digi24.ro)

Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins marți la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor. Aeronava, un McDonnell Douglas MD-11 al transportatorului american UPS care urma să ajungă în Hawaii, s-a prăbuşit marţi după-amiază, distrugând clădiri şi generând un nor impresionant de fum dens.

Potrivit unuia dintre anchetatorii Agenţiei Americane pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) trimişi la faţa locului, Todd Inman, imaginile camerelor de supraveghere ale aeroportului „arată motorul stâng detaşându-se de aripă în timpul accelerării la decolare”, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Motorul a rămas „pe aerodrom”, a declarat el jurnaliştilor, adăugând că cele două înregistratoare de zbor, denumite în mod obişnuit „cutii negre”, au fost trimise la Washington pentru analiză.

Un videoclip amator difuzat de postul local WLKY a arătat motorul stâng al avionului în flăcări, în timp ce aeronava zbura la joasă altitudine încercând să decoleze, înainte de a exploda mai departe. Alte imagini au arătat apoi un incendiu de proporţii care se întindea pe câteva sute de metri într-o zonă cu hangare şi parcări.

Aparatul şi-a încheiat cursa la aproximativ 5 km de aeroport, potrivit poliţiei, şi ar fi lovit „în mod destul de direct” o instalaţie de reciclare a petrolului, potrivit guvernatorului statului Kentucky.

Trei membri ai echipajului se aflau la bord, potrivit UPS, a cărei divizie aeriană are sediul în Louisville, principalul său hub aerian din Statele Unite.

La începutul lunii septembrie, UPS Airlines opera o flotă de aproximativ 500 de avioane de transport marfă, dintre care 27 MD-11.

Miercuri, grupul american de curierat şi livrare de colete a suspendat toate operaţiunile de sortare din Louisville pentru a doua zi consecutivă.

Anulate cu o seară înainte, zborurile au fost reluate miercuri la Aeroportul Internaţional Mohamed-Ali din Louisville, a anunţat primarul oraşului, Craig Greenberg.

Accidentul survine într-un moment în care consecinţele paraliziei bugetare, cauzate de un dezacord între republicani şi democraţi în Congres, se resimt în mod deosebit în domeniul transportului aerian din Statele Unite.

De câteva săptămâni, lipsa controlorilor de trafic aerian - care lucrează din 1 octombrie fără să fie plătiţi - provoacă întârzieri şi anulări de zboruri în toată ţara.

Guvernul a anunţat miercuri că va solicita companiilor aeriene să anuleze zborurile începând de vineri „pentru a reduce presiunea” asupra controlului aerian, care se confruntă cu un absenteism ridicat din cauza „shutdown-ului”.

Ultimul accident aviatic major din Statele Unite a avut loc în 29 ianuarie în apropierea aeroportului Ronald Reagan din Washington, când un elicopter militar a intrat în coliziune cu un avion de linie care era pe punctul de a ateriza, provocând moartea a 67 de persoane.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
Vladimir Putin
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale...
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un...
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la...
Ultimele știri
Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut”
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei
Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion ups prabusit in kentucky
Accident aviatic în SUA. O aeronavă cargo s-a prăbușit pe aeroportul din Kentucky: cel puțin șapte morți și 11 răniți
Vishwash Kumar Ramesh, singurul supraviețuitor al dezastrului Air India 171
„Sunt cel mai norocos om, dar am pierdut totul”. Supraviețuitorul dezastrului Air India dezvăluie chinul suferit după accident
AI inteligenta artificiala
Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială
avion kenya
8 maghiari și 2 nemți au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit în Kenya
Portavionul USS Nimitz.
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
Adevărul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine...
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI. Medicii de la „Matei Balş” spun că starea sa de...
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”