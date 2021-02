Noua administrație de la Washington cunoaște bine România. Vor fi americanii mai prezenți pe teritoriul românesc?

Se spune despre administrația Biden că va readuce America în punctul de dinainte de Donald Trump. Doar că între timp, lumea s-a schimbat și noul președinte al Statelor Unite se uită la o altă realitate. Așa că pe lângă reparațiile pe care americanii le au de făcut, mai ales în relația cu aliații, este multă treabă și pentru adaptarea la prezent. Legăturile cu România au fost și vor fi strânse. Însă mereu este loc de mai bine. George Maior, ambasadorul României la Washington, vorbește într-un interviu pentru Digi24 despre rolul mai mare pe care ni-l putem asuma în această ecuație diplomatică.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Administrația americană nouă este o administrație care cunoaște România de la fața locului. Joe Biden a vizitat deja țara noastră de trei ori până acum. Credeți că România va putea să aibă un rol mai important în relația Uniunea Europeană - Statele Unite?

George Maior, ambasadorul României la Washington: Da, cu siguranță cred acest lucru. România este un membru solid al Uniunii Europene, dar și un promotor al valorilor euroaltantice și avem relații strânse cu SUA pe multiple planuri, de la cel de securitate, la cel comercial și economic. Cred că ne putem manifesta în acest sens, mai ales noua administrație de la Washington dorește o regenerare a relației transatlantice și o comunicare mai profundă în acest sens. Avem o voce solidă și în Europa Centrală și de Est, o evoluție foarte bună din punct de vedere al valorilor și al politicii noastre externe și de securitate și cred că ne-am putea asuma un rol sporit în acest sens.

Noul director național al informațiilor a fost în România

Cristina Cileacu: Nu doar președintele nou al Americii cunoaște România, dar și secretarul de stat Antony Blinken și Avril Haines, șefa serviciilor de informații, știu deja România și au fost aici, au avut legături. Ce înseamnă acest lucru pentru noi, pentru că vorbim practic despre diplomație și intelligence?

George Maior: Doamna Avril Haines este director național al informațiilor, foarte important, a vizitat România la invitația mea, în fosta calitate. Am avut discuții foarte bune cu dânsa, cunoaște bine provocările de securitate din România și din regiune și mă aștept și la un dialog sporit și pe această dimensiune mai aparte a relației bilaterale. În același timp, secretarul de stat, Antony Blinken, dar și echipa care se va construi în jurul său, mă refer desigur și la Victoria Nuland, de exemplu, cunosc de asemenea țara noastră, cunosc dinamica relației bilaterale dintre România și SUA, cunosc potențialul nostru în regiune și mă aștept la un dialog foarte bun cu aceste instituții și la operaționalizarea mai bună a raporturilor de diplomație care să promoveze interesele ambelor state.

Șeful diplomației SUA, admis la testul „România”

Cristina Cileacu: Antony Blinken ar trebui să fie confirmat în funcție chiar în ziua în care noi facem această înregistrare. În ceea ce privește audierile pe care le-a susținut în fața Congresului, au fost și referiri la România sau doar la regiuni mai mari?

George Maior: În cadrul multelor întrebări pe care le-a primit din partea unor membri ai Congresului au fost foarte multe referiri la România, la regiunea Mării Negre, care ne interesează foarte tare și acest lucru mă îndreptățește să cred că există o atenție sporită asupra zonei noastre și din partea Congresului, și cu siguranță, din partea conducerii viitoare a Departamentului de Stat. De altfel, zona Mării Negre a fost promovată mult în ultimii ani ca areal de interes strategic pentru relația româno-americană, din punct de vedere al securității, provocările pe care le cunoaștem aici, dar și din punct de vedere economic. Sperăm că acest dialog se va aprofunda cu noua administrație și practic să avem o implicare mai amplă a Americii, pe toate palierele, în această regiune.

Centrul atenției: flancul estic al NATO

Cristina Cileacu: Joe Biden a menționat de mai multe ori, mai ales atunci când a vizitat România, faptul că suntem într-o poziție geografică dificilă, deci făcea desigur referire la flancul estic. Putem să ne așteptăm la o creștere mai sporită a prezenței americane în zonă, în ceea ce privește apărarea flancului estic sau cam cum să vedem această ecuație?

George Maior: Este o întrebare interesantă. Noi am antamat discuţii şi cu fosta administraţie despre acest proces de redislocare a unor forţe americane în teritoriul european. Într-adevăr, geografia nu minte, avem o situaţie specială, mă refer din nou la Marea Neagră şi la evenimentele care s-au produs aici în ultimii ani, în special cele referitoare la Peninsula Crimeea, care parcurge un proces serios de militarizare. Iată de ce avem nevoie şi de o capacitate naţională de apărare sporită, de descurajare şi de o relaţionare mai amplă cu America, pe linia apărării. Sper că această politică începută de câţiva ani de fosta administraţie va fi continuată şi de administraţia Biden, pentru că este vorba de factori obiectivi, de factori structurali ai geopoliticii şi relaţiilor de putere din zonă, pe filiera aceasta estică extrem de sensibilă a NATO şi a Uniunii Europene, iar America are şi ea interesul de a vedea mai multă stabilitate, predictibilitate şi securitate aici, ca şi noi de altfel. Avem această politică deja tradiţională în zona Mării Negre şi pe frontiera de est a NATO.

George Maior: „Am început deja discuțiile cu membri ai noii administrații”

Cristina Cileacu: Dle. ambasador, am putea să avansăm şi o perioadă de timp când s-ar întâmpla aceste lucruri, pentru că într-adevăr, administraţia Biden este în primele ei zile, dar totuşi există o marjă de timp pe care o putem lua în calcul?

George Maior: Noi am început deja discuţiile cu membri ai noii administraţii, am pus pe agendă aceste chestiuni, aceste comunicări cu noua administraţie se vor intensifica în următoarele săptămâni, deci lucrurile vor căpăta o dinamică accelerată şi favorabilă intereselor noastre, pe de altă parte, să fim şi uşor măcar realişti, există, aşa cum se deduce şi din mesajul adresat de preşedintele Biden cu ocazia investiturii, o preocupare sporită şi necesară aş spune, din partea actualei administraţii pentru probleme de ordin intern, de natură economică, de natură socială, domeniul justiţiei, care vor absorbi multă energie din partea noii conduceri. Desigur, diplomaţia şi relaţiile externe continuă, nu se întrerup niciodată, este important ca noi să punem, repet, pe agendă, rapid, şi facem acest lucru, aceste chestiuni care ne vizează şi ne interesează la modul cel mai serios şi să avem dialogul deschis şi sistematic cu partea americană.

Avantajați de noua geopolitică a Estului

Cristina Cileacu: Pentru că am vorbit despre audierile lui Antony Blinken, cel care urmează să fie secretarul Departamentul de Stat, el, cel puţin ce a ieşit în public de după audieri, a vorbit despre pregătirea şi reacţia pe care America urmează să o aibă în ceea ce priveşte China, Iran, Rusia, Coreea de Nord. Pe de altă parte, ne amintim despre faptul că administraţia Trump a început să retragă trupe americane din Orientul Mijlociu. Să vedem România ca o nouă parte în această ecuaţie geopolitică, adică devenim noi locul în care vor fi mai prezenţi americanii?

George Maior: Întotdeauna după instalarea unei noi administraţii are loc un proces de consultări interdepartamentale pe toate aceste chestiuni. Participarea tuturor departamentelor care formează zona grea, să-i spunem aşa, a administraţiei, Departamentul de Stat, Pentagon, servicii de informaţii, care vor analiza punctual şi în interconexiune toate aceste chestiuni pe care le-aţi menţionat. Am spus că prevăd o creştere a prezenţei americane pe teritoriul românesc, nu trebuie să o legăm neapărat de aceste reajustări, ea vine pe fondul unor deplasări ale centrelor de greutate din NATO către zona de frontieră estică, având în vedere provocările cunoscute şi chiar ameninţările din această zonă estică şi acest lucru face necesar, după părerea mea, un punct obiectiv, o reconfigurare de tur de forţe şi de politici de apărare în zona estică, nu e vorba doar de România, e vorba şi de alte state importante din această regiune.

Bilanțul administrației Trump pentru România

Cristina Cileacu: Dacă vorbim despre politica americană, politica externă a Americii se face în baze bipartizane. Deci ambele partide, şi democraţii, şi republicanii sunt de acord atunci când se iau decizii referitoare la relaţiile externe. Ce ne rămâne de pe urma administraţiei Trump în acest caz?

George Maior: Referindu-ne la noi înşine, au fost ani buni de cooperare strânsă şi de deschidere de noi orizonturi de relaţionare cu SUA, în special în plan economic şi chiar strategic. Da, într-adevăr există un element bipartizan în politica externă şi de securitate a SUA, dar există desigur şi anumite nuanţe, de aceea prevăd şi anumite schimbări, care nu ne vor viza ca atare pe noi, ci vor viza şi un stil narativ schimbat în ceea ce priveşte promovarea valorilor, o politică externă care va încerca să introducă mai mult un element etic, dar în acelaşi timp o politică externă şi de securitate care să facă faţă, la nivel material până la urmă, unei competiţii dure de putere între actorii globali, Rusia, China, şi care să rezolve sau să încerce să rezolve probleme legate de dezarmarea nucleară, de proliferare, aţi menţionat Iranul, aş putea menţiona şi Coreea de Nord, toate aceste chestiuni vin în cascadă, ca să folosesc un termen uzitat şi de preşedintele Biden. Va trebui iarăşi o listă de prioritizări pe aceste agende ambiţioase, vom vedea cum se vor structura diplomaţia şi politica externă americană în viitorul apropiat.

Avantajele investițiilor americane în România

Cristina Cileacu: Dacă vorbim despre investiţiile pe care Statele Unite le fac în România, cele despre care s-a vorbit foarte mult în timpul fostei administraţii, ele constau mai degrabă în nişte credite pe care România urmează să le ia de la SUA, ca să se facă nişte proiecte, în mare parte de infrastructură. Puteţi să ne daţi mai multe detalii despre cum anume vor evolua aceste proiecte, cum se fac?

George Maior: În primul rând, aceste chestiuni antamate deja în fosta administraţie vor continua, am şi avut discuţii în acest sens. Ele sunt utile intereselor ambelor state şi pe linie economică şi aş spune şi strategică. Pentru noi, proiectul de la Cernavodă, extinderea capabilităţilor nucleare e foarte importantă în politica noastră centrală de realizare a unei independenţe energetice sau a unei scăderi de dependenţe din alte surse. Este vorba într-adevăr şi de credite, dar este vorba şi de investiţii ale unor agenţii americane directe în România, şi de implicarea serioasă a sectorului privat până la urmă în aceste investiţii, cu beneficii pentru ambele părţi. Desigur, va trebui să intrăm într-o fază operaţională foarte curând, cu toate aceste proiecte, şi cele de infrastructură pe care le-aţi menţionat, de aceea vom lucra la deplasarea unor echipe la nivel operaţional, tehnic, din ministere cheie precum Finanţe, Transporturi, alături de zona privată, pentru a purta discuţii concrete şi a trece la faza de implementare a acestor acorduri şi planuri strategice care s-au semnat, au fost angajate de ambele părţi.

Breșe în strategia de securitate a SUA

Cristina Cileacu: Sunteţi ambasadorul României la Washington, cunoaşteţi America de la faţa locului, dar desigur aveţi şi background-ul de intelligence pe care îl ştie toată lumea, aşa că aş profita şi de această dublă calitate ca să vă întreb, ce credeţi că se va schimba în strategia de securitate internă a Americii, ca să nu se mai ajungă la chestiuni cum a fost atacul asupra Capitoliului, din 6 ianuarie?

George Maior: E o întrebare interesantă, ea a fost pusă de altfel repetitiv şi în audierile noului director al informaţiilor, dna Avril Haines, de către mulţi membri ai comitetului, şi republicani, şi democraţi. Ceea ce este interesant este că lucrul acesta a subliniat clar că e nevoie de o analiză a riscurilor pe zona extremismului şi a radicalismului, de încercarea de a vedea şi factori de influenţă externă în acest sens, aşa cum s-a şi afirmat în cadrul audierilor, de o cooperare mai strânsă în privinţa schimbului de informaţii interne, în SUA, între diversele agenţii, şi aici mă refer în special la FBI şi Departamentul Homeland Security, de securitate teritorială sau internă, lucruri care sunt pe lista de priorităţi a noii administraţii.

Preambul la vizitele oficiale în SUA

Cristina Cileacu: Am spus deja că facem această înregistrare în primele zile ale administraţiei Biden, dar trebuie să vă întreb dacă lucraţi deja la posibile vizite reciproce sau măcar într-un singur sens, pe care le putem avea la nivel înalt dinspre România spre SUA sau chiar invers.

George Maior: Am spus că vom pune pe agenda bilaterală realizarea unor prime contacte, am avut deja discuţii la Consiliul de Securitate Naţională, cu noul consilier de securitate naţională şi membri ai acestui Consiliu, care se restructurează de asememea. Încercăm să realizăm o vizită a ministrului de externe, în viitorul apropiat, care să discute mai în profunzime posibilitatea realizării unor contacte la același nivel. Vom vedea termeni şi programarea acestor prime încercări de a comunica cu noua administraţie. Noi lucrăm intens la ambasadă la aceste chestiuni, să sperăm că în prima jumătate a acestui an se vor materializa, urmând ca apoi să putem opera o planificare pe termen lung, foarte serioasă, de contacte la cel mai întalt nivel.