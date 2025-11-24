Live TV

Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării

Elon Musk, la învestirea lui Donald Trump
Politicienii americani sunt acum mai dependenți ca niciodată de generozitatea miliardarilor, care au donat sume record în timpul alegerilor de anul trecut din SUA. Foto: Profimedia Images
Din articol
Este cea mai mare diferență între averea deținută de cei mai bogați americani și restul populației din ultimii 125 de ani Zeci de miliardari au ajuns să ocupe funcții publice importante în SUA „Țara era scăpată de sub control”

Într-o eră marcată de mari dispute politice și de averi uriașe acumulate de cei mai bogați americani, sumele de bani cheltuite de miliardari pentru a influența politicile Statelor Unite au bătut toate recordurile. În ultimul sfert de secol, schimbările politice, legislative și economice au transformat complet relația dintre puterea financiară și cea politică în America, se arată într-o analiză Washington Post.

Miliardarul John Catsimatidis din New York a fost implicat de mult timp în politică. Anul trecut, însă, magnatul republican din domeniul imobiliar și cel al petrolului a oferit cea mai mare sumă de bani pe care a donat-o vreodată: 2,4 milioane de dolari, în sprijinul lui Donald Trump și al republicanilor din Congresul SUA – adică, aproape de două ori mai mult decât suma donată în 2016.

Catsimatidis a spus că simte că trebuie să încerce cât mai repede să influențeze cursul politicii în SUA, având în vedere divergențele mari dintre cele două mari partide.

„Dacă ești miliardar, vrei să rămâi miliardar”, a spus Catsimatidis, care are o avere de 4,5 miliarde de dolari, adăugând că pentru el nu totul se rezumă la bani. „Îmi fac griji pentru America și stilul de viață pe care îl avem.”

În comparație cu anul 2000, donațiile făcute de cei mai bogați 100 de americani cu ocazia alegerilor federale sunt de aproape 140 de ori mari acum, înregistrând un ritm de creștere mult mai mare decât cel al costurilor campaniilor electorale.

photo-collage.png - 2025-07-24T184546.455
Elon Musk a donat în total 294 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe republicani, inclusiv pe Trump, să câștige alegerile federale și la nivel de stat organizate în 2024. Foto: Profimedia Images

Este cea mai mare diferență între averea deținută de cei mai bogați americani și restul populației din ultimii 125 de ani

La începutul acestui mileniu, sumele donate de cei mai bogați 100 de americani au reprezentat cam 0,25% din costul total al alegerilor federale. Până în 2024, procentul s-a ridicat la 7,5%, în ciuda faptului că aceste cheltuieli au crescut extrem de mult.

Cu alte cuvinte, din fiecare 13 dolari cheltuiți în alegerile prezidențiale de anul trecut în SUA, 1 dolar a fost donat de câțiva dintre cei mai bogați oameni din America și, totodată, de pe întreaga planetă.

Cei mai bogați 100 de americani au cheltuit în medie 21 de milioane de dolari pentru a-și susține candidații preferați în alegerile federale din perioada 2000-2010.

În ultimul deceniu, donațiile făcute de acești miliardari au crescut într-un ritm constant. În 2024, însă, ele au crescut dintr-o dată extrem de mult, depășind pragul de 1 miliard de dolari.

Economiștii spun că diferența dintre averea deținută de cei mai bogați oameni din America și restul populației este acum mai mare decât a fost vreodată de la „Epoca aurită” (The Gilded Age) - o perioadă marcată de excese materialiste și corupție politică la scară largă, cuprinsă între anii 1877 și 1900 - și până în prezent.

Revoluțiile economice și tehnologice din ultimele decenii au creat averi fără precedent, iar instanțele federale au eliminat restricțiile privind finanțarea campaniilor electorale adoptate în urma scandalului Watergate, ceea ce a dus la situația în care contribuțiile din timpul alegerile sunt nelimitate.

mark-zuckerberg-jeff-bezos-elon-musk
Primii trei miliardari din topul celor mai bogați americani, Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg, au stat lângă membrii familiei președintelui la ceremonia de învestire a lui Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Zeci de miliardari au ajuns să ocupe funcții publice importante în SUA

Politicienii americani sunt acum mai dependenți ca niciodată de generozitatea miliardarilor.

Donațiile, însă, nu reprezintă singura cale pentru superbogați să ajungă la putere. Urmând exemplul lui Donald Trump, unii miliardari se folosesc de averile lor pentru a ocupa chiar ei o funcție publică importantă.

Cel puțin 44 din cei 902 miliardari americani de pe lista Forbes din 2025 – sau partenerii lor de viață – au ajuns să ocupe o funcție importantă la nivel federal sau la nivel de stat în SUA în ultimii 10 ani.

Din acest grup foarte puternic fac parte personaje precum Howard Lutnick, fostul bancher de investiții care este acum secretarul comerțului din administrația Trump, JB Pritzker, un moștenitor al imperiului hotelier Hyatt și actualul guvernator democrat al statului Illinois, sau Paul Atkins, președintele Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare, care este căsătorit cu moștenitoarea unei averi de sute de milioane de dolari.

Acționarii Tesla au aprobat de curând un pachet salarial fără precedent pentru directorul general al companiei, Elon Musk, de aproape 1 trilion de dolari.

Peste 80% din toți banii donați în campaniile electorale federale de cei mai bogați 100 de americani, în 2024, s-au dus spre Partidul Republican. Trump a strâns donații de 15 ori mai mari decât în prima sa campanie prezidențială din 2016.

Musk a donat în total 294 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Trump și alți republicani să câștige alegerile federale și la nivel de stat. În total, miliardarii din domeniul tehnologiei și al finanțelor au donat cu 509 milioane de dolari mai mult pentru susținerea republicanilor decât a democraților.

President Donald Trump makes an announcement on lowering drug prices
Cabinetul lui Trump este format din cei mai bogați membri din istoria Statelor Unite, aceștia având o avere totală de 7,5 miliarde de dolari. Foto: Profimedia Images

„Țara era scăpată de sub control”

„Trump ia decizii raționale pe care un afacerist le-ar lua în numele Statelor Unite ale Americii”, a spus Catsimatidis, un fost democrat care acum prezintă o emisiune radio la un post pe care l-a cumpărat cu 12,5 milioane de dolari în urmă cu cinci ani. „Țara era scăpată de sub control.”

Cel puțin 17 miliardari, cu o avere totală de peste 1 trilion de dolari, au fost prezenți la învestirea lui Trump din ianuarie 2025 – un moment istoric care a părut să anunțe o nouă clasă de oligarhi americani.

Primii trei miliardari din topul celor mai bogați americani, Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg, au stat lângă membrii familiei Trump. Al cincilea cel mai bogat om din lume, Bernard Arnault, a fost și el acolo cu soția și copiii. Alți miliardari prezenți la ceremonia de învestire a lui Trump au fost directorul executiv al Apple, Tim Cook, fostul proprietar al Marvel, Isaac Perlmutter, și magnatul media Rupert Murdoch.

„Era așa de frapant și de evident că oamenii bogați conduc țara”, a spus Morris Pearl, fost director executiv de pe Wall Street care acum susține creșterea impozitelor pentru bogați. „Înainte se întâmpla în culise... a devenit așa de clar în acel moment.”

Cabinetul lui Trump este format din cei mai bogați membri din istoria Statelor Unite, aceștia având o avere totală de 7,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes. De peste două ori mai mult decât primul Cabinet Trump (3,2 miliarde de dolari) și de 64 de ori mai mult decât membrii Cabinetului Biden.

Unii activiști și politicieni democrați susțin că influența tot mai mare pe care o au superbogații asupra politicii transformă Statele Unite într-o oligarhie, acesta fiind și unul dintre ultimele avertismente transmise de Biden la finalul mandatului său.

