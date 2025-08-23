Live TV

Nouă hartă electorală în Texas, rescrisă la cererea lui Trump, pentru alegerile din 2026. Reacția liderului SUA: „Avem o nouă victorie”

Data publicării:
Texas School Shooting NRA
Foto: Profimedia Images

Parlamentul statului american Texas a adoptat definitiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o nouă hartă electorală, care ar urma să le permită republicanilor să câştige până la cinci mandate suplimentare în Congresul de la Washington, în alegerile legislative din 2026, transmite BBC.

Într-o reacţie pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american Donald Trump a salutat o enormă victorie pentru programul nostru America First, notând că acest nou decupaj electoral le va da minunaţilor texani ocazia imensă de a alege cinci noi republicani MAGA (n.r. Make America Great Again) pentru alegerile de mijloc de mandat în 2026”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele făcuse public presiuni asupra responsabililor republicani ai imensului stat conservator pentru a efectua această retrasare ce vizează păstrarea majorităţi sale actuale în Congres şi după legislativele din noiembrie 2026.

Guvernatorul republican Greg Abbott a scris sâmbătă pe X că s-a grăbit să promulge această nouă hartă, care reflectă adevăratele preferinţe electorale ale texanilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Harta electorală va fi modificată astfel încât votul democrat să fie diluat, o tehnică de redesenare a circumscripţiilor electorale în avantajul unui partid numită gerrymandering.

Aleşii democraţi, minoritari în parlamentul texan, au încercat să i se opună, părăsind statul Texas la începutul lui august pentru ca să nu poată fi întrunit cvorumul. Plecarea lor i-a împiedicat pe republicani timp de peste două săptămâni să organizeze votul la acest text.

Grupul democrat din Camera Reprezentanţilor texană i-a acuzat pe republicani că vor să reducă la tăcere alegătorii minorităţilor prin gerrymandering rasist, ce ar dilua voturile afro-americanilor şi hispanicilor care, în majoritate, votează tradiţional cu democraţii.

Din cei 38 de deputaţi ai Texasului în Congresul de la Washington, acum 25 sunt republicani.

În replică la iniţiativa texană, California, guvernată de democratul Gavin Newsom, a început demersuri pentru redecuparea hărţii electorale a acestui stat în favoarea democraţilor. Harta propusă de Newsome ar putea să le aducă democraţilor cinci locuri în plus în Congres, ceea ce ar compensa pierderile din Texas.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Noi avertizări meteo de furtuni.
3
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi Sport
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați...
Ultimele știri
„Hai, dispari! Du-te în Ucraina”. Parisul îl convoacă pe ambasadorul italian după ce Matteo Salvini i-a adresat vorbe grele lui Macron
De ce au dispărut neanderthalienii, iar omul modern a supraviețuit? Cercetătorii au făcut o descoperire neașteptată
Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al SUA, îl avertizează pe Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
ex-Director of the Defense Intelligence Agency General Jeffrey Kruse, in uniform
Şeful serviciului de informaţii militare al SUA a fost demis. Cu ce l-a supărat Jeffrey Kruse pe Trump
President Donald J Trump welcomes Prime Minister Mark Carney of Canada to the White House
Canada va renunța la multe dintre tarifele sale de retorsiune împotriva SUA. Ce l-a determinat pe Mark Carney ia această decizie
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Trump a ținut întreaga lume cu sufletul la gură. Ce a spus liderul SUA despre război, în cea mai recentă declarație de la Casa Albă
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Studiul care schimbă perspectiva asupra atmosferei Pământului. Care e cel mai sumbru scenariu la care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul. Povestea bizară a unei familii din China
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Toma Caragiu, povestea „ciobanului cu Homer în traistă“ care a sfidat comunismul prin râs: „Cum să tăiem...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...