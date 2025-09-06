Live TV

Nouă retorică a lui Donald Trump, după ce le-a cerut companiilor farmaceutice „adevărul" despre vaccinurile Covid: „Sunt uimitoare"

Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Donald Trump / Profimedia Images
Trump îi ia apărarea lui Robert Kennedy Jr.: „Are intenţii bune”

La o zi după ce senatorii ambelor partide - Democrat și Repubican - l-au mustrat, în cadrul unei audieri în Congres, pe secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., pentru că a restricționat accesul la vaccinurile Covid, președintele Donald Trump le-a lăudat, împreună cu alte vaccinuri, în cadrul unui eveniment organizat în Biroul Oval, anunță Politico.

„Mulți oameni consideră că (n.r. vaccinul) Covid este uimitor”, a spus Trump. „Știți, sunt mulți oameni care cred cu tărie în asta”. Trump a adăugat că și vaccinul împotriva poliomielitei este uimitor și că „trebuie să fii foarte atent când spui că unii oameni nu trebuie să se vaccineze”, răspunzând la o întrebare a unui reporter despre anunțul făcut săptămâna aceasta de oficialii din Florida că vor elimina toate cerințele de vaccinare din stat, inclusiv pentru elevi.

Președintele american a subliniat: „Aveți vaccinuri care funcționează. Pur și simplu funcționează. Nu sunt deloc controversate. Și cred că aceste vaccinuri ar trebui utilizate. Altfel, unii oameni se vor infecta și vor pune în pericol alte persoane”.

Kennedy susține de multă vreme că părinții ar trebui să aibă dreptul de a refuza vaccinările impuse de școli și a aprobat noile vaccinuri împotriva Covid doar pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani și pentru cele cu afecțiuni medicale preexistente. Alții nu mai pot primi vaccinurile la farmacii fără rețetă, în funcție de statul în care locuiesc.

Senatorii prezenți joi la audierea Comisiei pentru finanțe, printre care republicanul Bill Cassidy din Louisiana și al doilea republican în ierarhia Camerei, John Barrasso din Wyoming, ambii medici, l-au interogat aspru pe Kennedy cu privire la modificările aduse politicii de vaccinare. Barrasso a citat un sondaj care, potrivit lui, arăta că marea majoritate a americanilor susțineau majoritatea vaccinurilor, în timp ce Cassidy a lăudat operațiunea „Warp Speed” a lui Trump, care a contribuit la introducerea pe piață a vaccinurilor Covid în timp record.

Citește și „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România

Kennedy s-a străduit să explice de ce este atât de critic față de vaccinurile Covid - el a declarat în trecut că acestea sunt „cele mai mortale vaccinuri create vreodată” - și, în același timp, să fie de acord cu Cassidy că Trump merită aprecierea pentru contribuția sa la dezvoltarea acestora.

Susținerea lui Trump pentru vaccinare vine, de asemenea, cu două săptămâni înainte ca un comitet guvernamental pentru vaccinuri, pe care Kennedy l-a completat cu membri care împărtășesc scepticismul său față de vaccinuri, să se reunească pentru a lua în considerare revizuirea calendarului de vaccinare a copiilor.

Printre alte probleme, comitetul ia în considerare modificarea recomandării ca nou-născuții să primească vaccinuri împotriva hepatitei B. Kennedy s-a opus acestei practici. Deși boala se transmite de obicei prin contact sexual sau prin ace infectate, mamele o pot transmite copiilor.

Trump îi ia apărarea lui Robert Kennedy Jr.: „Are intenţii bune”

Kennedy a condus un grup, Children’s Health Defense, care pune la îndoială siguranța vaccinurilor și a fost implicat în litigii împotriva producătorilor de vaccinuri înainte de a se retrage din cursa prezidențială din 2024 și de a-l susține pe Trump. El crede de mult timp că creșterea numărului de vaccinări în copilărie este legată de creșterea numărului de cazuri de autism, în ciuda dovezilor abundente care demonstrează contrariul. Trump l-a numit secretar al Sănătății la scurt timp după ce a câștigat alegerile.

Cu toate acestea, imediat după audierea de joi din Senat, Trump l-a susținut pe Kennedy, spunând că secretarul său pentru Sănătate are intenții bune și că apreciază faptul că Kennedy are o viziune diferită asupra problemelor de sănătate față de alții.

Trump nu a părut alarmat nici când Kennedy a retras luna trecută 500 de milioane de dolari, din fondurile destinate cercetării tehnologiei ARNm care stă la baza vaccinurilor împotriva Covid, afirmând, la momentul respectiv, că Operațiunea Warp Speed „a fost demult și acum ne ocupăm de alte lucruri”.

Luni, Trump a cerut companiilor farmaceutice să justifice succesul vaccinurilor lor împotriva Covid cu mai multe date privind eficacitatea acestora. Moderna, Novavax și Pfizer au răspuns rapid cu dovezi care, potrivit lor, demonstrează că vaccinurile au salvat vieți.

