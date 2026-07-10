Noul Air Force One, aeronava Boeing cu care președintele Trump a zburat la începutul acestei săptămâni în Turcia, nu dispune de aceleași contramăsuri defensive care erau caracteristici de securitate ale vechiului model, inclusiv capacitățile sale avansate de apărare antirachetă, potrivit mai multor oficiali care au fost informați cu privire la modul în care avionul a fost modernizat, scrie The New York Times.

Experții afirmă că absența acestor capacități la aeronava Boeing 747-8, care a fost donată de Qatar, creează un risc potențial în utilizarea avionului în străinătate, o situație subliniată de decizia bruscă luată miercuri de Donald Trump de a părăsi Turcia cu vechiul „Air Force One”, la insistențele Serviciului Secret.

Acest episod atrage și mai mult atenția asupra cererilor lui Trump de a moderniza rapid avionul 747 donat, pentru a înlocui flota învechită care a servit drept avioane prezidențiale oficiale.

Legiuitorii americani au solicitat administrației să dezvăluie dacă revizia avionului din Qatar, supravegheată de Forțele Aeriene ale SUA pe parcursul ultimului an, a asigurat îmbunătățiri suficiente în materie de securitate. Siguranța aeronavei este esențială nu doar pentru președinte, ci și pentru numeroasa delegație formată din personalul Casei Albe, oficiali ai Serviciului Secret, jurnaliști și oaspeți care călătoresc la bord.

Trump a insistat ca noul avion să fie pus în funcțiune cât mai repede posibil și s-a plâns frecvent că vechiul avion prezidențial nu era suficient de impresionant pentru a efectua călătorii internaționale.

Joi, Casa Albă nu a răspuns la întrebări specifice privind capacitățile noului avion, dar i-a apărat siguranța.

„Noul Air Force One este un avion de ultimă generație, dotat cu protocoale de securitate de nivel înalt care asigură siguranța președintelui și a personalului său”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare, într-un comunicat. „Așa cum a afirmat recent președintele, există mulți dușmani ai Americii care îl vizează, iar noi folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a face față acestor amenințări.”

Forțele Aeriene au refuzat să discute detalii privind sistemele de securitate ale avionului qatarez modernizat, care este folosit ca aeronavă „de tranziție” în timp ce două avioane Boeing, care vor face parte din flota prezidențială permanentă, sunt în curs de finalizare.

Însă, într-un comunicat emis cu ocazia anunțului că avionul donat era pregătit să-l transporte pe președinte, Forțele Aeriene au recunoscut că aeronava temporară nu dispunea de toate echipamentele care se regăsesc de obicei pe un Air Force One.

„Nu s-a asumat niciun risc în ceea ce privește securitatea, siguranța sau comunicațiile de misiune”, a declarat Forțele Aeriene într-un comunicat din 19 iunie. „Însă echipa a făcut compromisuri în privința unor seturi de echipamente de misiune mai puțin utilizate, pe care Boeing trebuie să le livreze pentru a asigura funcționarea în următorii 40 de ani.”

Forțele Aeriene nu au precizat ce se înțelege prin „seturi de echipamente de misiune mai puțin utilizate”.

Cu toate acestea, oficialii care au fost informați cu privire la modernizarea avionului din Qatar, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie caracteristicile sale de securitate, au afirmat că acesta nu dispunea de aceleași capacități de apărare ca modelul anterior.

Doi foști oficiali ai Forțelor Aeriene, care au fost amândoi implicați în efortul de înlocuire a vechilor avioane Air Force One, au declarat că au fost surprinși să-l vadă pe Trump zburând cu noul avion în străinătate, unde riscurile de securitate sunt mai mari. Turcia, unde Trump a participat la Summitul NATO, se învecinează cu Iranul, țară pe care Statele Unite au lovit-o cu noi atacuri în această săptămână.

Foștii oficiali nu au fost implicați în modernizarea avionului din Qatar, dar au afirmat că ritmul rapid al proiectului a însemnat că nu ar fi fost suficient timp pentru a efectua toate modificările de securitate asociate în mod tradițional cu un avion prezidențial complet echipat.

„Timpul nu a permis efectuarea tuturor modificărilor obișnuite pentru Air Force One, așa că lipsesc anumite elemente legate de securitate, comunicații și asistență”, a declarat Frank Kendall, fostul secretar al Forțelor Aeriene, care se afla la conducerea departamentului în momentul în care acesta încerca să preseze compania Boeing să accelereze contractul, amânat de mult timp, privind livrarea a două noi avioane Air Force One.

„Având în vedere situația din Iran, acest lucru ar putea fi îngrijorător”, a spus Kendall. „Sincer, sunt surprins să văd acest avion folosit în afara Statelor Unite.”

Andrew P. Hunter, fostul secretar adjunct al Forțelor Aeriene, care a coordonat programul „Air Force One” în timpul administrației Biden, a afirmat, de asemenea, că o modernizare completă a unui avion 747 pentru a-l pregăti să devină „Air Force One” ar necesita mai mult de un an de lucru.

Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Cu o zi înainte ca Donald Trump să plece în Turcia, senatorii democrați au adresat o scrisoare Forțelor Aeriene, punând întrebări cu privire la modificările aduse avionului din Qatar și punând la îndoială dacă acesta dispunea de toate îmbunătățirile de securitate necesare.

„Propriile declarații ale lui Trump — inclusiv laudele sale la adresa «unui nivel de lux pe care nimeni nu l-a mai văzut vreodată» — arată clar că aceste decizii au acordat prioritate confortului și gusturilor personale ale lui Trump în detrimentul securității naționale a SUA”, au scris ei în scrisoarea trimisă de senatorul Christopher S. Murphy, democrat din Connecticut, și alți 12 senatori.

Avioanele mai vechi care au servit drept Air Force One includeau un sistem defensiv conceput pentru a respinge rachetele ghidate termic. Se preconizează ca această capacitate să fie inclusă și în noile avioane Boeing, potrivit a trei foști oficiali ai Pentagonului.

Diferite componente ale sistemelor defensive sunt vizibile pe vechiul Air Force One, sub aripa avionului și pe coada acestuia. Acestea nu sunt vizibile în fotografiile noului avion din Qatar, potrivit unui al treilea fost oficial al Forțelor Aeriene, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie protocoalele de securitate.

Sistemele de apărare antirachetă de pe Air Force One au fost folosite foarte rar în istoria aeronavei, dar au fost totuși considerate aspecte critice ale caracteristicilor de securitate ale avionului.

Pentagonul a publicat specificațiile pentru aeronava Boeing aflată în prezent în construcție, care indică faptul că noile avioane vor include un „sistem de autoapărare” și un „sistem de comunicații pentru misiuni”, întrucât aceste îmbunătățiri, alături de altele, sunt necesare „pentru a-i permite președintelui să-și îndeplinească atribuțiile de șef de stat, șef al executivului și comandant suprem”.

Oficialii americani au declarat că Iranul îl vizează pe Trump de când acesta a ordonat atacul cu drone care l-a ucis pe Qassim Suleimani, în ianuarie 2020. În timpul campaniei electorale din 2024, Serviciul Secret a intensificat protecția acordată lui Trump, chiar înainte de atentatul la viața sa din Butler, Pennsylvania, pe baza informațiilor privind comploturile Iranului împotriva sa.

În ciuda reluării atacurilor intense ale SUA asupra Iranului, factorii de decizie americani informați cu privire la datele actuale de informații nu cred că Iranul are în prezent un plan de a-l ucide pe președintele american în această perioadă. Un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie evaluările serviciilor de informații, a afirmat că Iranul înțelege foarte bine ce fel de provocare gravă ar reprezenta orice atentat la viața lui Trump și cât de intensă ar fi reacția americană.

Cu toate acestea, Serviciul Secret a fost suficient de îngrijorat de apropierea ului Trump de această țară în timpul șederii sale la Ankara, încât l-a obligat pe președinte să schimbe avionul la plecarea din țară.

La anunțarea schimbării, președintele american a oferit o versiune diferită: el a susținut că zbura cu vechiul avion pentru ca noul avion să poată pleca mai devreme și să facă escale la bazele militare americane pentru a-l prezenta trupelor, deoarece aeronava este „magnifică”.

Un fost înalt funcționar al Casei Albe, implicat în discuțiile privind aeronavele militare utilizate pentru deplasările prezidențiale, a declarat că existau frecvent puncte de tensiune între personalul Casei Albe, consilierii militari și Serviciul Secret cu privire la planurile de călătorie, atunci când apăreau probleme de securitate.

Însă, atunci când experții militari solicitau modificări, oficialii Casei Albe le acceptau, în general, adoptând planuri de „acțiune” care atenuau potențialele amenințări.

Editor : B.E.