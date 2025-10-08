Noul avion de luptă al Marinei SUA, pe ultima sută de metri: contractul va fi atribuit săptămâna aceasta. Ce companii vor să-l producă

După luni de întârziere, Pentagonul va selecta în cursul acestei săptămâni compania de apărare care va proiecta și construi următorul avion de luptă stealth al Marinei SUA, au declarat un oficial american și două persoane familiarizate cu decizia, într-un efort de miliarde de dolari pentru un avion considerat esențial în eforturile SUA de a contracara China, scrie Reuters.

Boeing și Northrop Grumman Corp concurează pentru a fi selectate să producă avionul, denumit F/A-XX. Noua aeronavă, care va folosi ca bază de operațiuni portavioanele, va înlocui flota F/A-18E/F Super Hornet a Marinei, care este în serviciu din anii 1990.

Decizia de a merge mai departe cu selecția a fost luată vineri de secretarul apărării Pete Hegseth, a declarat oficialul american și una dintre persoane.

Marina SUA ar putea anunța câștigătorul competiției pentru construirea avionului de vânătoare încă din această săptămână, a declarat una dintre persoane. Însă obstacole de ultim moment au întârziat progresul avionului Marinei în trecut și ar putea face acest lucru din nou, au declarat sursele Reuters.

Marina SUA și Pentagonul nu au răspuns la mai multe solicitări de comentarii.

Întârzierile în cazul F/A-XX pun în evidență întrebări mai ample despre viitorul aviației navale și rolul portavioanelor în confruntarea cu China. Întârzierea programului sau privarea acestuia de fonduri ar putea lăsa Marina fără un avion de vânătoare modern capabil să opereze de pe portavioane în anii 2030 și după aceea, subminând potențial capacitatea flotei de a-și proiecta puterea.

Se așteaptă ca F/A-XX să aibă capacități avansate de camuflaj, autonomie și rezistență îmbunătățite, precum și capacitatea de a se integra atât cu avioane de luptă fără pilot, cât și cu sistemele de apărare aeriană ale Marinei bazate pe portavioane.

China a fost „incredibil de ambițioasă în prototiparea avioanelor de generația a 6-a și în lansarea avioanelor de luptă și a bombardierelor de generația a 5-a, astfel încât această atribuire ar putea fi considerată o decizie importantă pentru a ține pasul”, a declarat Roman Schweizer, analist la TD Cowen.

Întârzieri

O dispută privind finanțarea, care a avut loc în primăvara și vara între Pentagon și Congres, a întârziat avansarea programului.

Pentagonul a solicitat 74 de milioane de dolari pentru avionul cu reacție, pentru a-l menține la „finanțarea minimă pentru dezvoltare”. Unii oficiali ai Pentagonului au încercat să întârzie programul cu până la trei ani, invocând preocupări legate de capacitatea ingineriei și a lanțului de aprovizionare, a raportat Reuters în luna mai.

Congresul și Marina Militară au dorit să avanseze cu atribuirea unui contract. Congresul a alocat 750 de milioane de dolari pentru a accelera dezvoltarea avionului F/A-XX în cadrul proiectului de lege privind reducerea masivă a impozitelor și cheltuielile, care a fost promulgat în această vară. În plus, Congresul a alocat 1,4 miliarde de dolari suplimentari pentru F/A-XX în anul fiscal 2026.

Dincolo de disputa privind finanțarea, în timpul întârzierii de câteva luni a existat și o dezbatere cu privire la faptul dacă contractorii din domeniul apărării Northrop și Boeing vor avea dificultăți în a produce avionul la timp.

Oficialii din domeniul apărării au dezbătut dacă Boeing ar putea angaja suficienți ingineri pentru proiect după ce a câștigat contractul pentru construirea avionului F-47 al Forțelor Aeriene ale SUA în martie, au declarat surse pentru Reuters. De asemenea, au dezbătut dacă Northrop ar fi afectat de costurile crescânde ale programului de rachete balistice intercontinentale Sentinel, menit să înlocuiască rachetele Minuteman III învechite, au declarat sursele.

Numărul de avioane F/A-XX, valoarea și calendarul exact al programului rămân confidențiale, dar contractele anterioare de acest tip, cum ar fi cel pentru F-35, au avut o valoare de zeci de miliarde de dolari pe durata lor de viață.

Marina SUA intenționează în continuare să cumpere peste 270 de avioane F-35C de la Lockheed Martin Corp pentru flota sa de portavioane. La începutul acestui an, Lockheed Martin a fost eliminat din competiția F/A-XX.

Primele avioane sunt așteptate să intre în serviciu în anii 2030, în timp ce avioanele F/A-18 sunt așteptate să rămână în serviciu până în anii 2040.

