Live TV

Noul avion de luptă al Marinei SUA, pe ultima sută de metri: contractul va fi atribuit săptămâna aceasta. Ce companii vor să-l producă

Data publicării:
7th Fleet AOR
Avionul F/A-18C Hornet ar urma să fie înlocuit de noul model, F-XX. Foto: Photographer's Mate 3rd Class Jonathan Chandler, Wikimedia.org
Din articol
Întârzieri

După luni de întârziere, Pentagonul va selecta în cursul acestei săptămâni compania de apărare care va proiecta și construi următorul avion de luptă stealth al Marinei SUA, au declarat un oficial american și două persoane familiarizate cu decizia, într-un efort de miliarde de dolari pentru un avion considerat esențial în eforturile SUA de a contracara China, scrie Reuters.

Boeing și Northrop Grumman Corp concurează pentru a fi selectate să producă avionul, denumit F/A-XX. Noua aeronavă, care va folosi ca bază de operațiuni portavioanele, va înlocui flota F/A-18E/F Super Hornet a Marinei, care este în serviciu din anii 1990.

Decizia de a merge mai departe cu selecția a fost luată vineri de secretarul apărării Pete Hegseth, a declarat oficialul american și una dintre persoane.

Marina SUA ar putea anunța câștigătorul competiției pentru construirea avionului de vânătoare încă din această săptămână, a declarat una dintre persoane. Însă obstacole de ultim moment au întârziat progresul avionului Marinei în trecut și ar putea face acest lucru din nou, au declarat sursele Reuters.

Marina SUA și Pentagonul nu au răspuns la mai multe solicitări de comentarii.

Întârzierile în cazul F/A-XX pun în evidență întrebări mai ample despre viitorul aviației navale și rolul portavioanelor în confruntarea cu China. Întârzierea programului sau privarea acestuia de fonduri ar putea lăsa Marina fără un avion de vânătoare modern capabil să opereze de pe portavioane în anii 2030 și după aceea, subminând potențial capacitatea flotei de a-și proiecta puterea.

Se așteaptă ca F/A-XX să aibă capacități avansate de camuflaj, autonomie și rezistență îmbunătățite, precum și capacitatea de a se integra atât cu avioane de luptă fără pilot, cât și cu sistemele de apărare aeriană ale Marinei bazate pe portavioane.

China a fost „incredibil de ambițioasă în prototiparea avioanelor de generația a 6-a și în lansarea avioanelor de luptă și a bombardierelor de generația a 5-a, astfel încât această atribuire ar putea fi considerată o decizie importantă pentru a ține pasul”, a declarat Roman Schweizer, analist la TD Cowen.

Întârzieri

O dispută privind finanțarea, care a avut loc în primăvara și vara între Pentagon și Congres, a întârziat avansarea programului.

Pentagonul a solicitat 74 de milioane de dolari pentru avionul cu reacție, pentru a-l menține la „finanțarea minimă pentru dezvoltare”. Unii oficiali ai Pentagonului au încercat să întârzie programul cu până la trei ani, invocând preocupări legate de capacitatea ingineriei și a lanțului de aprovizionare, a raportat Reuters în luna mai.

Congresul și Marina Militară au dorit să avanseze cu atribuirea unui contract. Congresul a alocat 750 de milioane de dolari pentru a accelera dezvoltarea avionului F/A-XX în cadrul proiectului de lege privind reducerea masivă a impozitelor și cheltuielile, care a fost promulgat în această vară. În plus, Congresul a alocat 1,4 miliarde de dolari suplimentari pentru F/A-XX în anul fiscal 2026.

Dincolo de disputa privind finanțarea, în timpul întârzierii de câteva luni a existat și o dezbatere cu privire la faptul dacă contractorii din domeniul apărării Northrop și Boeing vor avea dificultăți în a produce avionul la timp.

Oficialii din domeniul apărării au dezbătut dacă Boeing ar putea angaja suficienți ingineri pentru proiect după ce a câștigat contractul pentru construirea avionului F-47 al Forțelor Aeriene ale SUA în martie, au declarat surse pentru Reuters. De asemenea, au dezbătut dacă Northrop ar fi afectat de costurile crescânde ale programului de rachete balistice intercontinentale Sentinel, menit să înlocuiască rachetele Minuteman III învechite, au declarat sursele.

Numărul de avioane F/A-XX, valoarea și calendarul exact al programului rămân confidențiale, dar contractele anterioare de acest tip, cum ar fi cel pentru F-35, au avut o valoare de zeci de miliarde de dolari pe durata lor de viață.

Marina SUA intenționează în continuare să cumpere peste 270 de avioane F-35C de la Lockheed Martin Corp pentru flota sa de portavioane. La începutul acestui an, Lockheed Martin a fost eliminat din competiția F/A-XX.

Primele avioane sunt așteptate să intre în serviciu în anii 2030, în timp ce avioanele F/A-18 sunt așteptate să rămână în serviciu până în anii 2040.

Citește și:

Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
2
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
oameni in zapada
3
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
4
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
toiu-rubio-1536x988
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump...
inundatii
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
hunter biden
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul bugetarilor și salariile, în creștere. Statul a cheltuit...
Ultimele știri
Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cei patru alături de care vrea să fie Trump. Cine sunt președinții americani care au câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Queenstown, New Zealand - 28 Sep 2025
Boeing 737 a fost detronat din postura de cel mai bine vândut avion de linie din istorie. Rivalul care i-a luat locul
Air India Crash, Ahmedabad - 14 Jun 2025
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell
imagine digitală a epavei Titanicului
Epava Titanicului a fost descoperită acum 40 de ani în timpul unei misiuni secrete a Marinei SUA. Care era scopul ascuns al operațiunii
soldați marina sua
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT)
grup de nave militare americane patrulând Oceanul Pacific
Marina SUA se pregătește pentru un război „de ultimă generație” cu Beijingul, în Pacific. Explicațiile șefului operațiunilor navale
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, răvășitoare la PFW, după ce a fost acuzată că a apelat la...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația