Live TV

Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump

Data publicării:
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez. Noul lider de la Caracas. Sursa foto: Profimedia

Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea "a fost învestită" după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii.

Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas alături de fratele ei, preşedintele adunării naţionale, Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello şi miniştrii de externe şi apărării.

Rodriguez a făcut apel la calm şi unitate pentru a apăra ţara în contextul "răpirii" lui Maduro şi a spus că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei naţiuni, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpers.

Ea a cerut eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, "face ce vrem noi", relatează EFE.

Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, Trump a declarat că SUA nu vor desfăşura soldaţi pe teritoriul Venezuelei dacă Rodriguez, care este în prezent la conducerea guvernului venezuelean, "face ce vrem noi".

Trump a adăugat că forţele armate americane sunt pregătite să lanseze un al doilea val de atacuri împotriva ţării sud-americane, "mult mai mare decât primul", în timpul căruia Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
photo-collage.png (32)
2
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
3
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
Dmitri Medvedev
4
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
5
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier...
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Digi Sport
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
venezuela Vladimir Padrino caracas
Oficialii din Venezuela cheamă la arme toate forțele din stat. „Să nu cadă nimeni în disperare”
andrei muraru
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, laudă operațiunea lui Donald Trump în Venezuela: „Susțin intervenția”
Ilie Bolojan in parlament
Ilie Bolojan, prima reacție după operațiunea SUA în Venezuela: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene”
donald trump
Donald Trump îl amenință pe președintele Columbiei: „Trebuie să-și păzească fundul”
venezuela protestatari
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate”
Recomandările redacţiei
trump
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt...
bolojan sustine o conferinta de presa
Ilie Bolojan a anunțat principalele reforme din 2026. Când va fi...
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de SUA
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința...
Ultimele știri
TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri
Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă”
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele pe 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are...
Fanatik.ro
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García...
Adevărul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură...
Playtech
Noi imagini tulburătoare cu momentul în care izbucnește incendiul. Ce s-a văzut pe filmări la ora 1:26
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce înseamnă îndepărtarea lui Maduro de la putere și ce urmează pentru Venezuela
Newsweek
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...