Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump

Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea "a fost învestită" după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii.

Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas alături de fratele ei, preşedintele adunării naţionale, Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello şi miniştrii de externe şi apărării.

Rodriguez a făcut apel la calm şi unitate pentru a apăra ţara în contextul "răpirii" lui Maduro şi a spus că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei naţiuni, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpers.

Ea a cerut eliberarea lui Maduro şi a soţiei sale.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, "face ce vrem noi", relatează EFE.

Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, Trump a declarat că SUA nu vor desfăşura soldaţi pe teritoriul Venezuelei dacă Rodriguez, care este în prezent la conducerea guvernului venezuelean, "face ce vrem noi".

Trump a adăugat că forţele armate americane sunt pregătite să lanseze un al doilea val de atacuri împotriva ţării sud-americane, "mult mai mare decât primul", în timpul căruia Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi.

Editor : A.R.