Live TV

Noul procuror general al SUA: Doar Donald Trump știe de ce a fost concediată Pam Bondi. „Nu încerc să ghicesc gândurile președintelui"

Data publicării:
Todd Blanche
Todd Blanche, noul procuror general interimar al SUA.

Procurorul general interimar Todd Blanche nu știe de ce președintele Donald Trump a concediat-o pe Pam Bondi săptămâna trecută — și nici nu-i pasă să afle, scrie Politico.

„Nimeni nu are habar de ce procurorul general nu mai este procuror general și eu sunt procurorul general interimar, cu excepția președintelui Trump”, a declarat Blanche reporterilor marți, în timpul unei conferințe de presă la sediul Departamentului Justiției, prima sa apariție publică în calitate de lider temporar al departamentului.

Concedierea lui Bondi a urmat după luni de plângeri publice și private din partea lui Trump, care susținea că Departamentul de Justiție nu a reușit să ducă la bun sfârșit urmărirea penală a adversarilor săi, dar Blanche a spus că nu trage nicio concluzie anume din demiterea lui Bondi și nici nu planifică vreo schimbare de curs pentru DOJ.

„Nu îmi desfășor activitatea zilnică încercând să ghicesc ce gândește președintele Trump sau oricine altcineva. Mă ocup doar în fiecare zi de a face tot ce trebuie pentru a pune în aplicare agenda și prioritățile președintelui”, a spus Blanche la conferința de presă convocată pentru a prezenta planurile de combatere a fraudei. „M-am săturat ca oamenii din mass-media să spună de ce președintele Trump a făcut sau nu a făcut ceva, pentru că președintele Trump este singurul care știe asta.”

De la demiterea bruscă a lui Bondi săptămâna trecută, au apărut speculații cu privire la cine ar putea să o înlocuiască definitiv. Blanche, care este considerat unul dintre principalii candidați, a declarat marți că ar accepta postul dacă i s-ar oferi.

Blanche, un fost avocat al apărării al lui Trump care a ocupat funcția de procuror general adjunct în ultimul an, a contestat, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora departamentul este folosit ca armă împotriva dușmanilor lui Trump.

„Nu este adevărat. Avem zeci de mii de procurori în toată țara care îi trimit pe răufăcători la închisoare”, a spus procurorul general interimar.

Blanche a apărat, de asemenea, decizia departamentului de a concedia zeci de procurori care au lucrat la cazuri care îl vizau pe Trump. Mulți dintre ei au dat în judecată administrația, dar procurorul general interimar a susținut că ar fi fost lipsit de etică ca aceștia să rămână la post.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Părinții copiilor cu sindrom Down sau tulburări autiste vor primi sprijin psihologic gratuit. Legea a trecut de Parlament
Conflict la vârful Pentagonului. Secretarul pentru armată refuză să demisioneze în ciuda neînţelegerilor cu Pete Hegseth (WP)
UDMR vrea ca Guvernul să rămână „în aceeași formulă”, inclusiv cu Bolojan premier. Csoma Botond: „Nu avem nevoie de o criză politică”
Citește mai multe
