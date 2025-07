Noul sezon din „South Park” îl prezintă pe Donald Trump în pat cu Satana și atacă Paramount, rețeaua cu care are contract de difuzare

Serialul „South Park” a început cel de-al 27-lea sezon cu un episod incendiar care îl vizează pe Donald Trump și în care atacă și noua sa companie-mamă, Paramount, la doar o zi după semnarea unui contract de 1,5 miliarde de dolari cu rețeaua de televiziune, scrie The Guardian.

Primul episod al seriei, „Sermon on the Mount” (Predica de pe munte, n.r.), îl prezintă pe președintele SUA în pat cu Satana, personaj recurent al serialului, și abordează subiecte precum procesul intentat de Trump împotriva Paramount, anularea emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert” de la CBS, post deținut tot de Paramount, ideologia „woke”, atacurile lui Trump împotriva Canadei și multe altele.

Spre deosebire de alte personajele serialului, Donald Trump este reprezentat de o fotografie reală a președintelui SUA, atașată unui corp animat. Există, de asemenea, o scenă extinsă cu un videoclip hiperrealist, deepfake, în care Trump apare complet gol, mergând prin deșert. Se sugerează în repetate rânduri că organele genitale ale lui Trump sunt mici.

Episodul se concentrează pe prezența lui Iisus în școlile din South Park, o poveste acoperită de o parodie a emisiunii 60 Minutes, într-o satiră clară a recentului conflict dintre Paramount și Trump cu privire la emisiunea emblematică CBS News. Cei doi prezentatori se referă nervos la „președinte, care este un om mare” și care „probabil se uită”.

Când părinții din South Park protestează față de Trump și spun că nu-l vor pe Iisus în școli, iar Trump amenință că îi va da în judecată pentru 5 miliarde de dolari, Iisus îi imploră să se înțeleagă cu președintele. „Nu voiam să mă întorc la școală, dar a trebuit să o fac pentru că era parte a unui proces și a acordului cu Paramount”, spune Iisus cu dinții strânși.

„Ați văzut ce s-a întâmplat cu CBS? Ei bine, ghiciți cine deține CBS? Paramount. Chiar vreți să ajungeți precum Colbert? Trebuie să încetați să mai fiți proști... El are puterea să dea în judecată și să ia mită și poate face orice oricui. E președintele, omule... South Park s-a terminat.”

În cele din urmă, locuitorii orașului acceptă să-i plătească lui Trump o sumă mult mai mică, de 3,5 milioane de dolari, dar trebuie să creeze și „mesaje pro-Trump”, ceea ce a dus la videoclipul menționat mai sus, în care Trump rătăcește gol pușcă prin deșert.

Miercuri, companiile South Park Digital Studios și Park County, conduse de creatorii South Park, Matt Stone și Trey Parker, au anunțat un acord de licență cu Paramount+ Global. Acordul în valoare de 1,5 miliarde de dolari confirmă 50 de episoade noi care vor fi difuzate exclusiv pe posturile Paramount, inclusiv pe platformele video on demand online ale grupului.

Dylan Byers, corespondent senior la organizația media Puck, a scris pe rețelele de socializare după lansarea episodului: „Este greu să te gândești la ceva mai provocator în mass-media și divertisment în ultima perioadă decât Trey Parker și Matt Stone distrugând Paramount în premieră sezonului „South Park”, imediat după ce au încheiat un acord de 1,5 miliarde de dolari cu aceeași companie”.

Acest acord vine și după recentele dispute controversate care au implicat Paramount. Skydance, controlată de fiul lui Larry Ellison, aliat al lui Trump, încearcă să preia Paramount Global, precum și Park Country. (La începutul acestei luni, Parker și Stone au criticat fuziunea pentru amânarea premierei sezonului 27, scriind: „Această fuziune este o porcărie și distruge South Park. Suntem la studio lucrând la noi episoade și sperăm că fanii vor putea să le vadă cumva.”)

Fuziunea necesită însă aprobarea Comisiei Federale de Comunicații, controlată de Trump. Când Paramount a ajuns la o înțelegere controversată cu Trump pentru 16 milioane de dolari în urma acuzațiilor că CBS News, deținută de Paramount, s-a „amestecat în alegeri” prin editarea unui interviu de 60 de minute cu Kamala Harris, unii critici au invocat un alt exemplu de capitulare a companiilor media care speră să intre în grațiile președintelui american.

Apoi, la trei zile după ce Colbert, un critic de marcă al lui Trump, a calificat acordul drept „o mită grasă” în emisiunea sa de noapte de la CBS, Paramount și CBS au anunțat că au anulat emisiunea.

Premiera „South Park” face referire constantă la aceste evenimente, personajul Cartman aflând că emisiunea sa preferată de la NPR (postul public de radio din SUA n.r.) – unde „liberalii se plâng și se văicăresc despre tot felul de lucruri” – a fost anulată de Trump. „Guvernul nu poate anula emisiunea. Adică, ce emisiune vor anula în continuare?”, spune el.

Personajul lui Trump este întrebat direct de Satana despre „lista Epstein”, referindu-se la dosarele nepublicate deținute de guvernul SUA referitoare la pedofilul condamnat Jeffrey Epstein, care a fost prieten cu Trump timp de 15 ani. O furtună politică a izbucnit după recentă decizie a administrației Trump de a nu mai publica niciun document.

Satana îl întreabă direct pe Trump dacă se află pe lista Epstein:

„E ciudat că, de fiecare dată când se aduce vorba, le spui tuturor să se relaxeze”, spune Satana.

