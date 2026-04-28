Live TV

„Nu a fost un îndemn la asasinat." Cum explică Jimmy Kimmel gluma despre „văduva" Melania Trump

Data publicării:
jimmy kimmel
Jimmy Kimmel. Foto: Profimedia Images

Prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel a spus că gluma cu „văduva” despre prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, nu a fost „un îndemn la asasinat” după ce preşedintele american Donald Trump a cerut ca prezentatorul să fie „concediat imediat” în urma acestor remarci, informează DPA şi PA Media.

În deschiderea emisiunii sale „Jimmy Kimmel Live!” de luni, comediantul a descris gluma ca o ironie uşoară despre diferenţa de vârstă din cuplul prezidenţial şi „în niciun caz un îndem la asasinat”.

Controversa s-a iscat în contextul incidentului de sâmbătă seară, când un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în Casa Albă în timpul Cinei corespondenţilor. Cu câteva zile înainte de incident, Kimmel a rostit un scheci despre această cină şi a glumit că Melania are „aura unei văduve în devenire”.

În monologul său de luni, Kimmel a spus că îi pare rău dacă preşedintele şi cei prezenţi la eveniment au trăit o experienţă traumatică şi înfricoşătoare.

„Sunt de acord că trebuie să respingem retorica urii şi a violenţei”, a spus Kimmel, citat de Agerpres. „Şi cred că cel mai potrivit loc de unde să începi să faci asta ar fi să porţi o conversaţie cu soţul tău pe acest subiect”.

Mai devreme, Trump l-a criticat pe prezentator, într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, reluând apelul făcut de soţia sa către postul american ABC de a „lua măsuri” împotriva lui Kimmel.

„Uau, Jimmy Kimmel, care nu este deloc amuzant, aşa cum o atestă ratingurile sale TV groaznice, a făcut o declaraţie cu adevărat şocantă în emisiunea sa”, a scris Trump pe Truth Social.

„O zi mai târziu, un nebun a încercat să intre în sala de bal a Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă, înarmat cu o puşcă, un pistol şi multe cuţite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident şi sinistru. Apreciez că atât de mulţi oameni sunt indignaţi de apelul josnic la violenţă al lui Kimmel şi, în mod normal, nu aş reacţiona la nimic din ceea ce a spus, dar acum s-a întrecut mult limita”, a scris Trump.

„Jimmy Kimmel ar trebui să fie concediat urgent de Disney şi ABC”, a mai spus Trump.

Într-un scheci difuzat săptămâna trecută înaintea Cinei Corespondenţilor, Kimmel a glumit: „Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Atât de frumoasă! Doamnă Trump, aveţi aura unei văduve în devenire”.

Melania a răspuns la scheci printr-o postare publicat luni pe X şi l-a numit pe prezentatorul de televiziune „laş”.

„Retorica urii şi a violenţei practicată de Kimmel doreşte să ne divizeze ţara”, a mai spus ea.

„Monologul lui despre familia mea nu este comedie - cuvintele lui sunt corozive şi adâncesc criza politică din America”.

În septembrie anul trecut, prezentatorul a fost suspendat pe o perioadă nedefinită în urma unor comentarii pe care le-a făcut în emisiune sa după asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk, un aliat al lui Trump.

Suspendarea prezentatorul a fost dur criticată de public, vedete de la Hollywood şi personalităţi politice, care au acuzat administraţia americană de încălcarea libertăţii de exprimate şi a libertăţii presei, ceea ce a dus la revenirea lui Kimmel pe micile ecran cinci zile mai târziu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia nu există
Slovacia face, din nou, jocurile lui Putin. Bratislava a intentat un proces împotriva UE privind petrolul rusesc
Radu Miruță amână scumpirea biletelor de metrou cu două luni: Ministerul Transporturilor cere Metrorex să reducă cheltuielile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat a mers la medic 24 de ori într-un an înainte de a fi diagnosticat cu cancer. Ce s-a întâmplat la...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Gestul incredibil pe care Florin Manea vrea să-l facă pentru a se rupe de Rapid! Revolta impresarului: „Să mă...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Bogdan Andone a făcut anunțul momentului! Decizia luată de antrenorul lui FC Argeș, după ofertele primite
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Salariul pe care Laura Codruța Kovesi l-ar lua lunar de la EPPO. Fosta şefă DNA se ocupă de dosare de...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
O vilă istorică de 1,7 milioane din centrul Bucurestiului este scoasă la vânzare. Proprietatea are 18 camere...