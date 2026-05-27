„Nu a intrat niciun dolar în cont”. Consiliul pentru Pace al lui Trump nu a primit nimic de la membri sau donatori

Consiliul pentru Pace, lansat cu mare fast de Donald Trump în ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, nu a primit încă miliardele promise. Fondul financiar al organizației, care a fost prezentată aproape ca un înlocuitor al ONU, este gol, iar organizația însăși s-a aflat într-un impas juridic și politic, fără a începe să pună în aplicare proiectele promise pentru reconstrucția sectorului Gaza, scrie Financial Times.

Fondul, înființat pentru Consiliul pentru Pace de către Banca Mondială și aprobat de ONU, nu a primit fonduri de la donatori, au declarat pentru ziar patru surse bine informate. „Nu a intrat niciun dolar în cont”, a remarcat una dintre ele.

Potrivit purtătorului de cuvânt al consiliului și unei alte persoane familiarizate cu situația, consiliul a început să accepte donații nu prin intermediul fondului, ci direct în contul său deschis la banca JPMorgan. În timp ce Banca Mondială are obligația de a raporta situația financiară a fondului către donatori și membrii consiliului, nu există nicio cerință privind asigurarea transparenței pentru contul de la JPMorgan. Adică, practic, Trump poate dispune de banii din acest cont după bunul său plac.

Consiliul pentru Pace, potrivit purtătorului său de cuvânt oficial, va prezenta un raport privind activitatea financiară consiliului său de administrație, din care fac parte funcționari ai administrației Trump și alți consilieri, „atunci când va considera necesar”.

Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat în contul bancar 3 milioane de dolari și, respectiv, 20 de milioane de dolari, fondurile fiind destinate asigurării activității reprezentantului lui Trump pentru problemele din Gaza și a comitetului tehnocratic palestinian, creat de Consiliul Păcii pentru a administra sectorul.

Însă niciuna dintre țări nu a achitat până în prezent contribuția de 1 miliard de dolari pentru „calitatea de membru pe viață” în Consiliul pentru Pace, pe care Trump l-a caracterizat drept una dintre cele mai „semnificative” organizații internaționale create vreodată. La inaugurarea sa, țările au promis 7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, iar Trump a vorbit despre intenția de a acorda încă 10 miliarde de dolari din partea SUA.

Departamentul de Stat se pregătește să redirecționeze către proiectele legate de consiliu suma de 1,2 miliarde de dolari, alocată pentru ajutorul acordat altor țări. Dar nici acești bani nu vor ajunge în fondul consiliului, scrie FT.

Un asistent de rang înalt al unuia dintre congresmeni a declarat ziarului:[Consiliul] nu a primit niciuna dintre aceste sume. Niciuna dintre ele nu se află în administrarea Consiliului Păcii. Iar Departamentul de Stat ne spune că nimeni nu intenționează să facă în așa fel încât vreuna dintre aceste sume să fie gestionată de Consiliul Păcii.

„De îndată ce acest consiliu va fi complet format, vom putea face practic tot ce dorim”, a declarat Trump la ceremonia de înființare a Consiliului Păcii. El a trimis invitații către 60 de țări, 24 dintre acestea au confirmat participarea, iar la ceremonia de semnare a documentelor constitutive au participat reprezentanți ai 19 țări.

