Live TV

„Nu a intrat niciun dolar în cont”. Consiliul pentru Pace al lui Trump nu a primit nimic de la membri sau donatori

Data publicării:
Donald Trump
Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia

Consiliul pentru Pace, lansat cu mare fast de Donald Trump în ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, nu a primit încă miliardele promise. Fondul financiar al organizației, care a fost prezentată aproape ca un înlocuitor al ONU, este gol, iar organizația însăși s-a aflat într-un impas juridic și politic, fără a începe să pună în aplicare proiectele promise pentru reconstrucția sectorului Gaza, scrie Financial Times.

Fondul, înființat pentru Consiliul pentru Pace de către Banca Mondială și aprobat de ONU, nu a primit fonduri de la donatori, au declarat pentru ziar patru surse bine informate. „Nu a intrat niciun dolar în cont”, a remarcat una dintre ele.

Potrivit purtătorului de cuvânt al consiliului și unei alte persoane familiarizate cu situația, consiliul a început să accepte donații nu prin intermediul fondului, ci direct în contul său deschis la banca JPMorgan. În timp ce Banca Mondială are obligația de a raporta situația financiară a fondului către donatori și membrii consiliului, nu există nicio cerință privind asigurarea transparenței pentru contul de la JPMorgan. Adică, practic, Trump poate dispune de banii din acest cont după bunul său plac.

Consiliul pentru Pace, potrivit purtătorului său de cuvânt oficial, va prezenta un raport privind activitatea financiară consiliului său de administrație, din care fac parte funcționari ai administrației Trump și alți consilieri, „atunci când va considera necesar”.
Marocul și Emiratele Arabe Unite au transferat în contul bancar 3 milioane de dolari și, respectiv, 20 de milioane de dolari, fondurile fiind destinate asigurării activității reprezentantului lui Trump pentru problemele din Gaza și a comitetului tehnocratic palestinian, creat de Consiliul Păcii pentru a administra sectorul.

Însă niciuna dintre țări nu a achitat până în prezent contribuția de 1 miliard de dolari pentru „calitatea de membru pe viață” în Consiliul pentru Pace, pe care Trump l-a caracterizat drept una dintre cele mai „semnificative” organizații internaționale create vreodată. La inaugurarea sa, țările au promis 7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, iar Trump a vorbit despre intenția de a acorda încă 10 miliarde de dolari din partea SUA.

Departamentul de Stat se pregătește să redirecționeze către proiectele legate de consiliu suma de 1,2 miliarde de dolari, alocată pentru ajutorul acordat altor țări. Dar nici acești bani nu vor ajunge în fondul consiliului, scrie FT.

Un asistent de rang înalt al unuia dintre congresmeni a declarat ziarului:[Consiliul] nu a primit niciuna dintre aceste sume. Niciuna dintre ele nu se află în administrarea Consiliului Păcii. Iar Departamentul de Stat ne spune că nimeni nu intenționează să facă în așa fel încât vreuna dintre aceste sume să fie gestionată de Consiliul Păcii.

„De îndată ce acest consiliu va fi complet format, vom putea face practic tot ce dorim”, a declarat Trump la ceremonia de înființare a Consiliului Păcii. El a trimis invitații către 60 de țări, 24 dintre acestea au confirmat participarea, iar la ceremonia de semnare a documentelor constitutive au participat reprezentanți ai 19 țări.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Digi Sport
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ken Paxton
Trump își consolidează şi mai mult controlul asupra Partidului Republican: Candidatul susţinut de el câştigă alegerile primare în Texas
Pam Bondi și Donald Trump
Fostul procuror general al SUA, numit de Trump într-o nouă funcție. „Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei”
joe biden face declaratii
Joe Biden a dat în judecată Departamentul Justiţiei
photo-collage.png (76)
Donald Trump a fost supus celui de-al treilea control medical în 13 luni: ce a declarat președintele SUA care face 80 de ani în iunie
marco rubio face declaratii
Rubio: Un acord între SUA şi Iran ar putea fi încheiat în câteva zile. Negocierile vizează şi deblocarea a 24 de miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia...
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
tiktok
Raport îngrijorător: doar 10 conturi generează aproape 80% din...
Ultimele știri
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiectele la Matematică și Științele naturii. Când află elevii notele finale
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...