„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin

Președintele american Donald Trump s-a autoproclamat, vineri, arbitrul suprem al oricărui acord de pace dintre Ucraina și Rusia, într-un interviu acordat publicației Politico.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să se întâlnească cu Trump în Florida, duminică, și le-a spus reporterilor că va duce cu el un nou plan de pace în 20 de puncte. Cadrul include o zonă demilitarizată propusă, iar întâlnirea se va concentra pe garanțiile de securitate ale SUA.

Într-un interviu, însă, Trump a părut puțin receptiv la ultimul plan al lui Zelenski și nu s-a grăbit să susțină propunerea președintelui ucrainean. „Nu are nimic până aprob eu”, a spus Trump. „Așa că vom vedea ce are.”

Totuși, președintele american crede că ar putea avea o întâlnire productivă în acest weekend.

„Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine și cu [Vladimir] Putin”, a afirmat Trump, adăugând că se așteaptă să vorbească cu liderul rus „în curând, cât de mult îmi doresc”.

Comentariile lui Trump au venit la o zi după ce Zelenski a discutat cu trimisul special Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui. Zelenski a numit-o „o conversație bună”.

Întâlnirea dintre cei doi președinți, pe lângă garanțiile de securitate, se va concentra și pe gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie și controlul teritorial asupra Donbasului - teritoriul estic revendicate de Moscova.

Planul lui Zelenski, pe care oficialii ucraineni l-au descris ca o încercare de a da dovadă de flexibilitate fără a ceda teritoriu, a primit puține reacții publice din partea Washingtonului.

Oferta lui Zelenski de a crea o zonă demilitarizată a venit cu o condiție cheie: Rusia ar trebui să își retragă forțele dintr-o porțiune corespunzătoare de teritoriu din Donețk.

Rusia nu a dat nicio indicație că este dispusă să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii, subliniind prăpastia care persistă între cele două părți. Însă Trump a menționat că economia Rusiei este supusă unor presiuni severe. „Economia lor este într-o situație dificilă, foarte dificilă”, a atras el atenția.

Citește și:

VIDEO Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace: „Minimul necesar”

Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră”

Editor : Ș.R.