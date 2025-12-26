Live TV

„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin

Data actualizării: Data publicării:
trump zelenski biroul oval
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump s-a autoproclamat, vineri, arbitrul suprem al oricărui acord de pace dintre Ucraina și Rusia, într-un interviu acordat publicației Politico.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să se întâlnească cu Trump în Florida, duminică, și le-a spus reporterilor că va duce cu el un nou plan de pace în 20 de puncte. Cadrul include o zonă demilitarizată propusă, iar întâlnirea se va concentra pe garanțiile de securitate ale SUA.

Într-un interviu, însă, Trump a părut puțin receptiv la ultimul plan al lui Zelenski și nu s-a grăbit să susțină propunerea președintelui ucrainean. „Nu are nimic până aprob eu”, a spus Trump. „Așa că vom vedea ce are.”

Totuși, președintele american crede că ar putea avea o întâlnire productivă în acest weekend.

„Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine și cu [Vladimir] Putin”, a afirmat Trump, adăugând că se așteaptă să vorbească cu liderul rus „în curând, cât de mult îmi doresc”.

Comentariile lui Trump au venit la o zi după ce Zelenski a discutat cu trimisul special Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui. Zelenski a numit-o „o conversație bună”.

Întâlnirea dintre cei doi președinți, pe lângă garanțiile de securitate, se va concentra și pe gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie și controlul teritorial asupra Donbasului - teritoriul estic revendicate de Moscova.

Planul lui Zelenski, pe care oficialii ucraineni l-au descris ca o încercare de a da dovadă de flexibilitate fără a ceda teritoriu, a primit puține reacții publice din partea Washingtonului.

Oferta lui Zelenski de a crea o zonă demilitarizată a venit cu o condiție cheie: Rusia ar trebui să își retragă forțele dintr-o porțiune corespunzătoare de teritoriu din Donețk.

Rusia nu a dat nicio indicație că este dispusă să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii, subliniind prăpastia care persistă între cele două părți. Însă Trump a menționat că economia Rusiei este supusă unor presiuni severe. „Economia lor este într-o situație dificilă, foarte dificilă”, a atras el atenția.

Citește și:

VIDEO Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace: „Minimul necesar”

Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump And President Nawrocki Of Poland Bilateral Meeting
Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze”
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace: „Minimul necesar”
abramovici in tribuna, la un meci
Abramovici angajează o echipă juridică de top, inclusiv fostul consilier al lui Trump, pentru lupta privind activele sale înghețate
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
sistem rus
„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Yuri Sadovenko
Moarte suspectă în anturajul lui Putin. Fostul viceministru al...
transportoare Piranha 5 Armata Română
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu...
Ultimele știri
Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a anunţat că este însărcinată
Moștenitorul averii lui Warren Buffett se alătură poliției ucrainene în eforturile de evacuare și donează vehicule blindate
Avertisment din partea specialiştior în securitate cibernetică. Cum profită atacatorii de sezonul sărbătorilor de iarnă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, la un pas de retragere: „Mi-am pus întrebarea dacă se merită să continui sau nu”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Jucătorul uriaș de la națională care juca remi la ora 2 noaptea: „Nu vreau să distrug eu statui”
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...