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„Nu este niciun mister”. Avertismentul unui fost șef al CIA: Războiul SUA cu Iranul riscă să se prelungească cu încă șase luni

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Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Războiul lui Donald Trump cu Iranul riscă să se prelungească încă șase luni, a avertizat fostul secretar al Apărării al SUA Leon Panetta, în contextul în care președintele american se străduiește să găsească o cale de ieșire din acest conflict controversat, relatează The Guardian.

Panetta a declarat într-un interviu că războiul cu Iranul – declanșat de Trump în urmă cu peste șase luni – riscă să devină un alt „război fără sfârșit în Orientul Mijlociu”, fără un final clar la orizont.

„Nu este niciun mister faptul că Statele Unite și Iranul se află într-un impas teribil, în care există într-adevăr foarte puține opțiuni disponibile pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Panetta, care a ocupat și funcția de director al CIA în timpul mandatului lui Barack Obama, sugerând că acest conflict este pe cale să devină „un alt război eșuat” în Orientul Mijlociu, „la fel ca Irakul și Afganistanul”.

„Cred că este foarte probabil ca acest război să continue încă șase luni fără să se ajungă la o soluție”, a adăugat el.

Panetta a acordat declarații sursei citate la câteva zile după ce secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, și-a dat demisia brusc, părăsind funcția în plin conflict, în urma unor informații privind tensiunile cu secretarul apărării, Pete Hegseth, legate de o serie de concedieri.

Militarii americani „pleacă la război într-un moment în care la Pentagon și în structura de comandă există o agitație enormă, ceea ce creează cu adevărat senzația că nu există nimeni la conducere”, a adăugat Panetta, care a ocupat funcția de secretar al apărării între 2011 și 2013. „Și cred pur și simplu că, fie că este vorba de Iran, fie de adversarii noștri, aceștia privesc acum către Statele Unite și observă o slăbiciune în ceea ce privește capacitatea noastră de a ne pune în practică cu adevărat potențialul militar de a ne apăra țara”.

El a spus: „Cea mai mare îngrijorare a mea în acest moment este că trăim într-o lume foarte periculoasă, în care principalele amenințări provin din China, din Rusia, din Coreea de Nord și din partea terorismului, și da, și din partea Iranului. Dar ceea ce mă îngrijorează este faptul că transmitem un mesaj de slăbiciune principalilor noștri adversari”.

„Și, în timp ce continuă să se întâlnească și să se susțină reciproc în cadrul acestei alianțe care s-a format, cred că privesc Statele Unite ca fiind deosebit de slabe în acest moment, iar acesta este un mesaj îngrozitor de transmis într-un moment în care ne confruntăm cu astfel de amenințări”.

Într-o declarație, Pentagonul a subliniat că funcționează „la capacitate maximă” sub conducerea lui Hegseth.

„Afirmația conform căreia Departamentul se află într-o stare de haos este complet nefondată și reprezintă o insultă la adresa fiecărui profesionist și militar dedicat din această clădire, care vine la muncă în fiecare zi pentru a apăra această națiune”, a declarat purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell. „Așa arată reforma”.

De asemenea, Casa Albă a fost contactată pentru a oferi un comentariu.

În luna martie, la doar trei săptămâni după ce SUA și Israelul au lansat operațiunea militară în Iran, Panetta a declarat pentru sursa citată că, în opinia sa, Trump se afla între „ciocan și nicovală”, în timp ce cântărea dacă să extindă războiul în încercarea de a elimina influența Iranului asupra strâmtorii Ormuz sau „pur și simplu să se retragă și să declare victoria”, în ciuda riscului unui eșec perceput.

La începutul acestei săptămâni, Panetta a declarat că este „absolut” convins că Trump rămâne pe acea poziție. „S-a pus singur într-o situație fără ieșire”, a spus el.

Potrivit lui Panetta, liderul american are acum trei opțiuni. Prima ar fi să se retragă și să „recunoască că este un război eșuat”, lucru pe care Panetta îl consideră greu de imaginat din partea lui Trump.

A doua ar fi prelungirea actualului „impas, cu atacuri periodice care se succed, de tipul «ochi pentru ochi, dinte pentru dinte»”, ambele părți încercând să „evite izbucnirea unui război mai periculos”, refuzând însă atât să negocieze, cât și să se predea.

Panetta consideră că această abordare ar duce la „ceea ce toate părțile se temeau”: un alt război de lungă durată în Orientul Mijlociu.

A treia opțiune, a spus el, ar fi ca Washingtonul să preia controlul asupra strâmtorii Ormuz și să elimine „cel mai periculos punct de presiune” al Iranului asupra SUA, „și anume capacitatea de a închide și de a perturba” acest punct nevralgic al comerțului mondial.

„Așadar, fie președintele ia atitudine și face ceea ce este necesar pentru a deschide strâmtoarea Ormuz, fie, așa cum am spus, continuă pur și simplu să joace acest joc în care se preface că, într-un fel, iese învingător dintr-o situație de impas, când, de fapt, nu este așa”, a declarat Panetta.

Întrebat dacă crede că războiul poate fi „câștigat” de SUA, Panetta a răspuns: „Poate fi câștigat doar dacă are loc o schimbare radicală în atitudinea Statelor Unite, care să arate clar că obiectivul, obiectivul principal al Statelor Unite în acest moment, este redeschiderea strâmtorii Ormuz”.

El a susținut, de asemenea, că Trump și-a subminat credibilitatea afirmând în mod eronat, în repetate rânduri, că un acord pentru încheierea războiului este iminent și că strâmtoarea Ormuz este deschisă.

„Așadar, adevărata întrebare este: va lua o decizie care să ducă efectiv la rezultate?”, a întrebat Panetta. „Din multe motive, în acest moment se află într-o situație extrem de dificilă, deoarece nu numai că nu are credibilitate, dar orice amenințări pe care le lansează sunt complet ignorate”.

La începutul acestei săptămâni, JD Vance a declarat reporterilor că nu ar descrie actualul conflict militar cu Iranul drept un „război”. Iar când a fost întrebat dacă se așteaptă ca războiul să se încheie până la alegerile intermediare din SUA din noiembrie, vicepreședintele american a răspuns: „Cred că, de fapt, nu știu răspunsul la această întrebare. Ar trebui să-i întrebați pe iranieni”.

Panetta a declarat pentru sursa citată că, în opinia sa, mulți americani și-au „pierdut încrederea” în „capacitatea lui Trump de a gestiona acest război”, făcând referire la sondaje recente care, potrivit lui, au arătat că majoritatea americanilor consideră că acest conflict cu Iranul a fost o greșeală și se opun acestuia.

El a mai spus că speră ca Pentagonul și administrația lui Trump în ansamblu să învețe din ceea ce s-a întâmplat în cazul misiunii extrem de îndelungate a navei USS Abraham Lincoln, care a ajuns în Thailanda săptămâna aceasta după o misiune de durată record în sprijinul operațiunilor SUA împotriva Iranului, care a durat peste 260 de zile fără nicio escală în port, pe fondul unor rapoarte privind deteriorarea condițiilor de viață și a sănătății mintale la bord.

„Concluzia este că nu poți trimite oameni la nesfârșit într-o zonă de război fără să ai un plan de rotație”, a spus Panetta.

„Deci nu e vorba doar de faptul că războiul merge prost – cred că există și o oarecare lipsă de încredere în forțele noastre armate, în ceea ce privește măsura în care aceștia îi susțin în mod adecvat pe bărbații și femeile noastre care își pun viața în pericol”.

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Editor : A.M.G.

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