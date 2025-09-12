„Nu-i așa că e frumos?” Cum folosește guvernul de la Londra monarhia pentru a-l îmblânzi pe Donlad Trump

Familia regală britanică își va etala puterea soft de neegalat atunci când Donald Trump va vizita Marea Britanie săptămâna viitoare, încercând să-l îmblânzească pe președintele SUA cum puțini alții pot face.

Odată conducător al celui mai mare imperiu din istorie, principala sarcină diplomatică a monarhului britanic este acum să socializeze și să-i impresioneze pe liderii mondiali precum Trump la evenimente oficiale grandioase, în speranța că aceștia vor privi Marea Britanie cu ochi buni, arată reuters într-o analiză.

„Există vreun lider în lume care să aibă aceeași atracție față de Donald Trump ca monarhul britanic?”, a declarat istoricul și autorul Anthony Seldon.

„Deși mulți o consideră învechită și complet depășită, familia regală și monarhia sunt cele care atrag cea mai puternică persoană din lume”, a declarat el pentru Reuters.

În februarie, când premierul britanic Keir Starmer a încercat să câștige aprobarea președintelui după revenirea acestuia la putere și să-l mențină de partea sa în ceea ce privește războiul din Ucraina și posibilele tarife comerciale, el s-a adresat familiei regale.

Într-un schimb de replici ușor stânjenitor în Biroul Oval al Casei Albe, Starmer a scos o scrisoare din partea regelui Charles în care îi oferea lui Trump o a doua vizită de stat fără precedent în Marea Britanie, o mișcare care l-a cucerit imediat pe președinte.

„Nu-i așa că e frumos? E un om frumos, un om minunat”, i-a spus Trump lui Starmer. „Așteptăm cu nerăbdare să fim acolo și să-l onorăm pe rege și să onorăm... țara dumneavoastră. Țara dumneavoastră este o țară fantastică și va fi o onoare pentru noi să fim acolo”.

După sosirea sa marți, Trump va fi întâmpinat cu toate onorurile. El și soția sa, Melania, vor fi întâmpinați a doua zi de fiul și moștenitorul regelui, prințul William, pe care președintele l-a descris ca fiind „foarte chipeș” după ce s-au întâlnit în decembrie anul trecut, și de soția sa, Kate.

Apoi, vor participa la o procesiune cu trăsuri, un banchet de stat fastuos, un paradă aeriană a aviației militare și un moment cu salve de tun.

Guvernul britanic speră că familia regală se va dovedi un atu în ceea ce ar putea fi o vizită crucială, întrucât încearcă să consolideze legăturile de apărare și securitate cu Washingtonul, după ce a obținut deja un acord tarifar favorabil.

Trump nu este primul lider străin pentru care guvernul britanic a mobilizat familia regală într-o ofensivă de șarm, regina Elisabeta primind vizite ale președintelui rus Vladimir Putin și ale liderului chinez Xi Jinping.

În iulie, președintele francez Emmanuel Macron a fost invitat într-o vizită de stat care a facilitat încheierea unui acord privind trimiterea înapoi în Franța a unor migranți care au traversat Canalul Mânecii în bărci mici și a contribuit la atenuarea tensiunilor în urma Brexitului.

„Trebuie să mărturisesc că iubim monarhia, mai ales când nu este acasă”, a glumit Macron într-un discurs adresat parlamentului britanic.

Membrii familiei regale sunt foarte conștienți de farmecul lor asupra demnitarilor străini. „Puterea soft este greu de măsurat, dar valoarea ei este, cred, acum bine înțeleasă atât în țară, cât și în străinătate”, a declarat trezorierul regelui, James Chalmers.

Este ironic faptul că importanța familiei regale pentru guvern apare într-un moment în care unele sondaje sugerează că valoarea acesteia pentru țară este probabil în scădere, deși popularitatea sa rămâne în general ridicată.

Istoricul Seldon, care i-a oferit Melaniei Trump un tur ghidat al birourilor primului ministru din Downing Street în 2019, a declarat că vizita președintelui a fost „șansa monarhiei de a arăta cu adevărat Marii Britanii și lumii că este încă în funcțiune”.

Editor : A.R.