„Nu l-am auzit niciodată atât de furios”. Un aliat al lui Trump a vorbit despre reacția liderului SUA la refuzul Europei de a-l ajuta

Președintele american Donald Trump este din ce în ce mai nemulțumit de europeni din cauza reticenței acestora de a sprijini eforturile SUA în conflictul cu Iranul, potrivit senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump și un susținător fervent al campaniei militare.

Graham a scris pe rețeaua X, după ce a vorbit cu Trump, că „nu l-a auzit niciodată atât de furios”, subliniind ceea ce a descris ca fiind refuzul Europei de a contribui cu resurse pentru a menține deschisă Strâmtoarea Ormuz, în ciuda importanței acesteia pentru piețele energetice globale.

„Tocmai am vorbit cu @POTUS despre refuzul aliaților noștri europeni de a pune la dispoziție resurse pentru a menține funcționalitatea Strâmtorii Ormuz, ceea ce aduce beneficii Europei mult mai mari decât Americii. Nu l-am auzit niciodată atât de furios în viața mea. Îi împărtășesc furia, având în vedere miza.

Aroganța aliaților noștri de a sugera că Iranul dotat cu arme nucleare nu reprezintă o preocupare majoră și că acțiunea militară menită să-l împiedice pe ayatollah să obțină o bombă nucleară este problema noastră, nu a lor, este mai mult decât jignitoare. Abordarea europeană privind limitarea ambițiilor nucleare ale ayatollahului s-a dovedit a fi un eșec lamentabil.

Repercusiunile acordării unui sprijin redus pentru menținerea funcționării Strâmtorii Ormuz vor fi ample și profunde pentru Europa și America.

Mă consider un susținător fervent al alianțelor, însă într-un moment de adevărată încercare ca acesta, mă face să pun la îndoială valoarea acestor alianțe. Sunt sigur că nu sunt singurul senator care simte acest lucru”, a scris Graham în mesajul său publicat pe X.

Editor : Ș.R.