„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc

Democrații cu funcții de conducere din Senatul SUA au criticat decizia Washingtonului de a prelungi o derogare temporară de la sancțiunile împotriva petrolului rusesc, spunându-i președintelui Donald Trump să „nu-l mai lase pe Putin să te prostească”.

Licența, pe care Departamentul Trezoreriei SUA declarase cu câteva zile înainte că nu o va reînnoi, permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești deja încărcate pe nave până pe 16 mai.

Administrația Trump a justificat derogarea ca fiind o măsură necesară pentru a atenua creșterea prețurilor la petrol și îngrijorările legate de aprovizionare generate de conflictul dintre SUA și Israel în Iran.

Însă parlamentarii din Partidul Democrat, aflat în opoziție, susțin că această politică riscă să submineze sancțiunile menite să limiteze războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Această decizie este rușinoasă și reprezintă o schimbare de 180 de grade față de poziția secretarului [Trezoreriei] Bessent”, au scris senatorii Jeanne Shaheen, Chuck Schumer și Elizabeth Warren într-o scrisoare comună.

Ei au afirmat că derogarea inițială, care a expirat pe 11 aprilie, combinată cu prețurile ridicate ale petrolului la nivel global în timpul războiului din Iran, a adus Rusiei aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi — peste 4 miliarde de dolari până la expirarea derogării.

Scrisoarea a adăugat că „ajunge” și că „președintele Trump trebuie să înceteze să-l mai lase pe Putin să-l ia de prost și să impună sancțiuni suplimentare asupra lui Putin”, avertizând că Moscova nu se confruntă cu o presiune economică suficientă.

Răspuns „ridicol”

Administrația a respins de atunci aceste afirmații, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, calificând drept „ridicol” să se sugereze că această măsură „recompensează Rusia”, într-un interviu acordat postului privat de televiziune NBC.

Waltz a susținut că derogarea se aplică doar petrolului aflat deja în tranzit și nu permite intrarea pe piață a noilor producții. El a mai spus că politica permite ca aprovizionările să ajungă la aliații SUA, în loc să fie redirecționate exclusiv către țări precum China.

El a subliniat, de asemenea, ceea ce a descris ca fiind câștiguri strategice mai ample, inclusiv slăbirea Iranului, un partener militar cheie al Rusiei, în urma conflictului recent din regiune.

„Această administrație este cea care a impus sancțiuni asupra furnizorilor de petrol numărul unu și numărul doi ai Rusiei... spre deosebire de administrația precedentă”, a adăugat el.

În ciuda schimbării de politică, analiștii spun că impactul general asupra prețurilor globale ale petrolului a fost limitat. O mare parte din țițeiul rusesc continuă să fie transportat prin intermediul așa-numitelor petroliere din „flota fantomă”, care operează în afara cadrelor oficiale de sancțiu

