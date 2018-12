„Nu mai suntem fraierii lumii!”. Discursul lui Donald Trump în fața militarilor din Irak

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au făcut o vizită neașteptată militarilor americani din Irak, în a doua zi de Crăciun. Președintele american a fost presat, în ultimul timp, să își facă apariția în bazele militare și să petreacă un timp alături de soldați, pentru a-și mai repara imaginea șifonată de scandalul amestecului Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, scrie The Guardian.

Donald Trump a efectuat o vizită neașteptată la o bază militară din Irak

Trump s-a aflat la bordul unui avion Air Force One, care a zburat timp de 11 ore cu luminile stinse și obloanele trase, escortat de avioane militare. La bord s-a aflat și Prima Doamnă, Melania Trump, și consilierul său pe probleme de securitate, John Bolton.

Întrebat dacă a fost îngrijorat cu privire la vizita sa în Irak, Donald Trump le-a declarat reporterilor:

„Mi-am făcut griji în legătură cu instituția președinției. Nu pentru mine personal. Mi-am făcut griji pentru prima doamnă, vă spun. Dar dacă ați fi văzut prin ce am trecut, zburând în avion cu toate luminile stinse, nici un pic de lumină. Era întuneric beznă. Am fost în multe avioane. Toate tipurile și toate mărimile. Așa că am fost puțin îngrijorat”.

Donald Trump a petrecut trei ore și jumătate la baza militară al-Asad, în vestul Irakului, însă nu a vizitat Bagdadul. El a ținut și un discurs de 20 de minute, adresat militarilor, în care le-a spus că nu are deocamdată niciun plan de retragere a trupelor americane din Irak. În schimb, președintele american și-a apărat decizia de a retrage toate forțele militare din Siria.

„Nu mai suntem fraierii lumii, oameni buni! Suntem din nou o națiune respectată”, le-a spus Donald Trump soldaților.

„Am spus de la bun început că misiunea noastră în Siria era aceea de a distruge bazele controlate de Statul Islamic. Acum opt ani, am mers acolo pentru trei luni și nu am mai plecat. Acum, facem lucrurile corect și le vom încheia”, a spus Trump.

SUA nu poate fi „poliția lumii”, a adăugat Trump. „Suntem împrăștiați prin toată lumea. Suntem în țări de care oamenii nici nu au auzit. Este ridicol”, a spus el.

Vizita lui Donald Trump în Irak este a șasea vizită a unui președinte american în această țară.

