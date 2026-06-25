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„Nu s-a ajuns la niciun acord”. Rubio spune că Trump nu a încheiat nicio înțelegere cu Putin privind Ucraina la summitul din Alaska

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vladimir putin-donald trump-august 2025
În august 2025, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska. Foto: Profimedia
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Înțelegerile dintre Vladimir Putin și Donald Trump de la Anchorage, despre care oficialii ruși au vorbit în repetate rânduri, nu au existat niciodată în realitate, a declarat joi secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. În luna august a anului trecut, în Alaska, unde președintele rus s-a întâlnit față în față cu liderul de la Casa Albă pentru prima dată de la începutul războiului cu Ucraina, potrivit lui Rubio, s-au formulat doar „propuneri”, relatează The Moscow Times.

„În Alaska nu s-a ajuns la niciun acord. A existat doar o propunere, dar nu s-a ajuns la un acord”, a declarat el. Rubio a adăugat că administrația SUA este pregătită să joace un rol constructiv în soluționarea conflictului din Ucraina, dacă va fi solicitată, și tocmai cu acest lucru, potrivit lui, se ocupă Trump de un an și jumătate.

Despre ce anume s-a convenit în Alaska, potrivit Kremlinului, care a făcut referire în repetate rânduri la un anumit „spirit al Anchorage-ului”, oficialii ruși nu au oferit niciodată detalii concrete. Potrivit Bloomberg, Putin a pornit de la premisa că Trump este de acord cu predarea completă a Donbasului de către Ucraina, inclusiv a regiunii Donețk, pe care armata Federației Ruse o controlează în continuare doar în proporție de 80%.

Potrivit unor surse citate de The Washington Post, la Anchorage, Putin a cerut ca toate cele patru regiuni ale Ucrainei, pe care Kremlinul le-a anexat în 2022, să fie transferate sub controlul Rusiei, dar ulterior și-a moderat pretențiile și chiar ar fi exprimat disponibilitatea de a renunța la anumite părți din Zaporojie și Herson.

La tradiționala întâlnire anuală din decembrie 2025, Putin le-a spus miliardarilor ruși că este pregătit pentru un „schimb de teritorii”, dar insistă ca întreg Donbasul să fie parte a Rusiei, au relatat anterior surse ale ziarului Kommersant. Potrivit acestora, liderul de la Kremlin s-a plâns că americanii s-au îndepărtat de înțelegeri sub presiunea europenilor.

Marți, 23 iunie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat suspiciunea că întâlnirea de la Anchorage ar fi putut fi concepută ca o mișcare tactică pentru a câștiga timp, cu scopul de a intensifica livrările de arme către Kiev. „Nici nu vreau să bănuiesc că Alaska, la fel ca acțiunile europene, a fost concepută pentru a câștiga timp în vederea reînarmării regimului de la Kiev; nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Dar, în realitate, lucrurile au ieșit așa cum au ieșit”, a declarat Lavrov. În același timp, șeful diplomației ruse a subliniat că Moscova nu mai consideră SUA un „mediator obiectiv” și constată o intensificare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.

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Editor : A.M.G.

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