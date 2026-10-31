Live TV

Video „Nu știu dacă se poate ajunge la o pace negociată”. Marco Rubio, sceptic în privința unui acord între Rusia și Ucraina

Data publicării:
marco rubio
Secretarul de stat american Marco Rubio. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rubio apără participarea lui Lavrov la reuniunea G20

Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat îndoiala că Rusia și Ucraina vor putea ajunge la un acord de pace negociat. Declarațiile au fost făcute la reuniunea miniștrilor de externe din G20, de la Atlanta, în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi, anunță The Kyiv Independent.

„Nu știu dacă se poate ajunge la o pace negociată în Ucraina. Asta încercăm să aflăm”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, la reuniunea miniștrilor de externe din G20, care a avut loc pe 31 octombrie.

„Nu cred că cineva de aici susține că suntem pe punctul de a ajunge la o soluție negociată”, a adăugat el, în cadrul unei conferințe de presă.

Secretarul de stat american a răspuns întrebărilor jurnaliștilor după reuniunea miniștrilor de externe din G20, desfășurată la Atlanta. Declarațiile sale vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de Kiev cu privire la faptul că SUA și-ar fi moderat poziția față de Rusia înaintea discuțiilor trilaterale de pace programate la Abu Dhabi. Acestea ar urma să aibă loc la începutul lunii noiembrie, deși nu a fost stabilită încă o dată oficială.

„Vom continua să încercăm să vedem dacă putem ajunge la un acord”, a spus Rubio. „Dar nu sunt aici să vă spun că suntem pe punctul de a ajunge la unul.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Schimbarea de ton a lui Rubio vine după mai bine de un an și jumătate de eforturi ale președintelui american Donald Trump de a negocia un acord de pace în Ucraina. Deși Trump s-a arătat inițial optimist în privința posibilității de a încheia un acord în primele luni de la preluarea mandatului, Rusia a refuzat în repetate rânduri să accepte un armistițiu, iar lipsa progreselor l-a frustrat în mod constant pe liderul de la Casa Albă.

Disensiunile privind teritoriile și garanțiile de securitate rămân nerezolvate înaintea următoarei runde de discuții dintre Ucraina, Rusia și SUA. Deși oficialii ucraineni nu se așteaptă ca prima întâlnire să aducă un progres major, Kievul speră că aceasta va relansa negocierile regulate și va produce rezultate concrete, chiar dacă limitate.

În timp ce Rubio discuta cu reporterii la Atlanta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski făcea declarații după întâlnirea cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul.

Deși întâlnirea nu s-a soldat cu anunțuri privind rezultate concrete, Zelenski a declarat că cei doi lideri au discutat despre situația din Marea Neagră.

„Turcia ne susține în mod constant suveranitatea, integritatea teritorială și măsurile pe care le luăm pentru a asigura navigația în condiții de siguranță în Marea Neagră și pentru a restabili condițiile normale de viață în regiunea Mării Negre”, a afirmat el.

Vizita a avut loc pe fondul intensificării, în ultimele luni, a atacurilor lansate atât de Rusia, cât și de Ucraina în regiunea Mării Negre. În august, Ankara a cerut instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor, după mai multe incidente în care au fost implicate vase sub pavilion turc.

„Îi sunt recunoscător domnului președinte Erdogan pentru cooperarea noastră clară și semnificativă și pentru disponibilitatea Turciei de a sprijini toate ideile promițătoare menite să apropie pacea și securitatea reale”, a declarat Zelenski.

Rubio apără participarea lui Lavrov la reuniunea G20

Revenind la reuniunea G20 de la Atlanta, Rubio a fost întrebat despre decizia de a-l invita pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a participat la discuții.

Prezența lui Lavrov a stârnit controverse după ce miniștrii europeni au refuzat să apară alături de acesta în tradiționala fotografie de grup, programată pe 30 octombrie, potrivit relatărilor din presă.

Rubio a apărat participarea ministrului rus, afirmând că toate părțile trebuie să fie prezente la masa discuțiilor pentru a putea fi negociată o soluție.

„Cum poți ajunge la o soluție negociată între Rusia și Ucraina dacă nu ai posibilitatea de a discuta atât cu Rusia, cât și cu Ucraina?”, a întrebat el.

Ucraina nu a fost reprezentată la reuniunea G20. Țara nu este membră a grupului și nu a fost invitată la această întâlnire, deși a participat la reuniuni G20 în trecut.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
euro bani bacnote
1
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
2
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
profimedia-1147848686
3
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
guvernul niculesc in parlament inquam george calin
4
Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a...
laura codruta kovesi profimedia
5
Laura Kovesi îşi încheie azi mandatul la conducerea Parchetului European. Anchete cu un...
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Digi Sport
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Donald Trump și Vladimir Putin s-ar putea întâlni. Ce au discutat Marco Rubio și Serghei Lavrov la G20
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
SUA analizează propuneri pentru deblocarea transporturilor de cereale prin Marea Neagră. Apelul lui Erdogan către Moscova și Kiev
Volodimir Zelenski.
Zelenski: Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Aproape 280.000 de familii au rămas fără curent electric
sistem patriot
Zelenski mulțumește SUA pentru rachetele Patriot, dar subliniază că livrarea lor durează ani, iar Ucraina trebuie să se apere acum
avion zelenski profimedia-1106216818
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru discuții „importante”: „Să putem trece la formatele despre care se discută de atâta timp”
Recomandările redacţiei
Kaja Kallas
Schimb de replici dure între oficialii UE și Serghei Lavrov la G20...
BUCURESTI - MAE - PRELUARE MANDAT - 21 OCT 2026
Ministrul Neculăescu: Piloţii Forțelor Aeriene au reacţionat prompt...
Florin Manole
Ministrul Florin Manole spune că nu a avut nicio discuţie pentru...
alerta drona
MApN: Alerta de drone pentru cele șase județe din estul țării a...
Ultimele știri
„Iranul nu va deveni niciodată Coreea de Nord”. Mesajul tinerilor din Generația Z, în ciuda represiunii regimului
Pastila banală care, în doză mică, ar putea reduce riscul de demență cu 70% la anumite persoane. Avertismentul cercetătorilor
Florin Manole, espre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în sistem, va trebui să avem creşteri peste tot
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce fac franțuzoaicele pentru a arăta impecabil după 50 de ani. Secretele lor de frumusețe nu au legătură cu...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Mesajul emoționant al lui Andrei Șucu înainte să ajungă subiect de scandal la Rapid! „A trebuit să lupt...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Marius Șumudică, plecare prematură de la CFR Cluj? 10 declarații șoc ale antrenorului după 1-1 cu Petrolul
Adevărul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
Testul de 30 de secunde, pe care îl poți face acasă, care îți arată cât de bine îmbătrânești. Ce rezultate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho, tranșant: ”Avem Balonul de Aur în fiecare an, dar cel mai bun jucător din istoria Mondialului...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jack Nicholson, departe de Hollywood la 89 de ani. Michael Douglas dezvăluie cum trăiește legendarul actor...
Adevarul
Cât ar trebui să fie rata la apartament din venitul familiei. Recomandarea lui Șerban Trîmbițașu
Newsweek
Ministrul muncii spune cu ce sumă de bani și cu ce procent cresc pensiile. „Avem 9 miliarde pentru pensionari”
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
O pisică a fost expediată din greșeală într-un colet în Germania. Angajata unei brutării a auzit mieunatul și...
Film Now
Jennifer Lawrence, moment stânjenitor cu Bradley Cooper la filmări. Ce i-a spus actrița după un sărut
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...