Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat îndoiala că Rusia și Ucraina vor putea ajunge la un acord de pace negociat. Declarațiile au fost făcute la reuniunea miniștrilor de externe din G20, de la Atlanta, în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi, anunță The Kyiv Independent.

„Nu știu dacă se poate ajunge la o pace negociată în Ucraina. Asta încercăm să aflăm”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, la reuniunea miniștrilor de externe din G20, care a avut loc pe 31 octombrie.

„Nu cred că cineva de aici susține că suntem pe punctul de a ajunge la o soluție negociată”, a adăugat el, în cadrul unei conferințe de presă.

Secretarul de stat american a răspuns întrebărilor jurnaliștilor după reuniunea miniștrilor de externe din G20, desfășurată la Atlanta. Declarațiile sale vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de Kiev cu privire la faptul că SUA și-ar fi moderat poziția față de Rusia înaintea discuțiilor trilaterale de pace programate la Abu Dhabi. Acestea ar urma să aibă loc la începutul lunii noiembrie, deși nu a fost stabilită încă o dată oficială.

„Vom continua să încercăm să vedem dacă putem ajunge la un acord”, a spus Rubio. „Dar nu sunt aici să vă spun că suntem pe punctul de a ajunge la unul.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Schimbarea de ton a lui Rubio vine după mai bine de un an și jumătate de eforturi ale președintelui american Donald Trump de a negocia un acord de pace în Ucraina. Deși Trump s-a arătat inițial optimist în privința posibilității de a încheia un acord în primele luni de la preluarea mandatului, Rusia a refuzat în repetate rânduri să accepte un armistițiu, iar lipsa progreselor l-a frustrat în mod constant pe liderul de la Casa Albă.

Disensiunile privind teritoriile și garanțiile de securitate rămân nerezolvate înaintea următoarei runde de discuții dintre Ucraina, Rusia și SUA. Deși oficialii ucraineni nu se așteaptă ca prima întâlnire să aducă un progres major, Kievul speră că aceasta va relansa negocierile regulate și va produce rezultate concrete, chiar dacă limitate.

În timp ce Rubio discuta cu reporterii la Atlanta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski făcea declarații după întâlnirea cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul.

Deși întâlnirea nu s-a soldat cu anunțuri privind rezultate concrete, Zelenski a declarat că cei doi lideri au discutat despre situația din Marea Neagră.

„Turcia ne susține în mod constant suveranitatea, integritatea teritorială și măsurile pe care le luăm pentru a asigura navigația în condiții de siguranță în Marea Neagră și pentru a restabili condițiile normale de viață în regiunea Mării Negre”, a afirmat el.

Vizita a avut loc pe fondul intensificării, în ultimele luni, a atacurilor lansate atât de Rusia, cât și de Ucraina în regiunea Mării Negre. În august, Ankara a cerut instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor, după mai multe incidente în care au fost implicate vase sub pavilion turc.

„Îi sunt recunoscător domnului președinte Erdogan pentru cooperarea noastră clară și semnificativă și pentru disponibilitatea Turciei de a sprijini toate ideile promițătoare menite să apropie pacea și securitatea reale”, a declarat Zelenski.

Rubio apără participarea lui Lavrov la reuniunea G20

Revenind la reuniunea G20 de la Atlanta, Rubio a fost întrebat despre decizia de a-l invita pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a participat la discuții.

Prezența lui Lavrov a stârnit controverse după ce miniștrii europeni au refuzat să apară alături de acesta în tradiționala fotografie de grup, programată pe 30 octombrie, potrivit relatărilor din presă.

Rubio a apărat participarea ministrului rus, afirmând că toate părțile trebuie să fie prezente la masa discuțiilor pentru a putea fi negociată o soluție.

„Cum poți ajunge la o soluție negociată între Rusia și Ucraina dacă nu ai posibilitatea de a discuta atât cu Rusia, cât și cu Ucraina?”, a întrebat el.

Ucraina nu a fost reprezentată la reuniunea G20. Țara nu este membră a grupului și nu a fost invitată la această întâlnire, deși a participat la reuniuni G20 în trecut.

Editor : C.A.