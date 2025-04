De ce se tem turiștii și evită să mai meargă în vacanțe în SUA: „Nu vreau să dau bani acestei Americi”

Din ce în ce mai mulți turiști evită să își petreacă vacanța în Statele Unite. The Guardian a stat de vorbă cu câteva persoane, încercând să afle de ce călătoria mult visată (și planificată) nu va mai avea loc.

Cuplul britanic a mai fost la New York și dorea să vadă mai mult din Statele Unite. Dar, după realegerea lui Donald Trump în noiembrie, Jenny a spus că o „umbră” a început să cadă asupra planurilor lor de călătorie, scrie ziarul britanic.

De la preluarea mandatului de către Trump, au apărut rapoarte de la punctele de frontieră americane cu privire la turiști reținuți și interogați, persoane cu permise de muncă trimise în centre de detenție și chiar un cetățean american căruia se pare că i s-a spus să părăsească țara - precum și persoane deportate pe nedrept.

Vizitele din străinătate în SUA au scăzut cu 11,6 % în martie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit Biroului național pentru călătorii și turism al SUA.

„Simțeam din ce în ce mai mult că nu vreau să dau banii noștri acestei noi Americi”, a declarat Jenny, o fostă bibliotecară în vârstă de 54 de ani din Northamptonshire. „Dar a fost nevoie de știrile despre reținerile din aeroporturi și de la frontiere pentru ca îngrijorările noastre să se concretizeze cu adevărat în acțiuni.”

Cei doi au decis să anuleze călătoria.

Site-urile dedicate, experiențe diverse

Zeci de persoane au răspuns la un apel online pentru a-și împărtăși opiniile cu privire la călătoriile în SUA în lumina politicilor administrației Trump. În timp ce mai multe persoane au raportat că nu au avut probleme la intrarea și ieșirea din SUA, altele au vorbit despre anxietate la graniță și interacțiuni neplăcute cu oficialii - deși multe persoane au menționat că aceasta este o problemă de lungă durată.

Jenny a declarat că a fost înspăimântător să vadă rapoartele de rețineri și deportări în presupusul „tărâm al libertății”.

„Mai mergem în America acum că omul s-a întors?"”

După decizia de a nu călători, „ne simțim atât de ușurați”, a spus ea. „Acum am anulat zborurile și hotelul și ne îndreptăm spre Creta pentru o săptămână. Vom vizita Boston când Trump va fi plecat de mult.”

Mai multe persoane care au luat legătura cu aceste site-uri după ce au călătorit recent în SUA nu au raportat nicio problemă la frontieră. Sarah, în vârstă de 39 de ani, care lucrează în domeniul serviciilor financiare și locuiește în Hertfordshire, și-a dus fiica în vârstă de șapte ani la Miami, în Everglades și în parcurile Disney și Universal din Orlando în această primăvară.

„Eram un pic nervoși să mergem, având în vedere informațiile recente”, a spus ea. „În mod amuzant, copilul nostru de șapte ani a întrebat la începutul acestui an: „Mai mergem în America acum că omul s-a întors?"”

Lăsând la o parte polițiștii de frontieră morocănoși, la aeroport au constatat că totul era în regulă. „Eu și soțul meu am avut o conversație despre faptul că, probabil, suntem destul de privilegiați la frontieră, în comparație cu alte familii”, a spus Sarah.

„M-a făcut să mă gândesc dacă sunt speriată în mod disproporționat de ceva pentru că am auzit reportaje despre cazuri rare sau cazuri limită? Am tendința să fiu destul de orientată spre date, așa că, auzind aceste povești la știri, am încercat să nu ne facem griji și ne-am gândit că am făcut tot ce trebuia să facem cu vizele și actele.”

Sarah a spus că fiica ei s-a simțit foarte bine în Florida și în parcuri.

Dar pentru unii cetățeni străini cu parteneri din SUA, călătoriile în această țară sunt deosebit de anxioase. Paul, un cetățean francez în vârstă de 44 de ani care locuiește aproape de granița cu Elveția, are o relație la distanță cu logodnica sa, care locuiește în Detroit. El intenționează să zboare de la Paris la Chicago în iunie.

„Îmi este foarte greu să călătoresc pentru că mi-e teamă să nu mi se refuze intrarea - sau, mai rău, să fiu reținut din orice motiv - și să nu mai pot pune niciodată piciorul în SUA”, a declarat el.

Întrucât eu și logodnica mea plănuim să ne căsătorim în SUA în toamnă, acest lucru ne-ar pune serios în pericol planurile.”

În opinia sa, un aspect pozitiv al atenției sporite acordate frontierei americane ar putea fi expunerea unor practici nesănătoase de lungă durată.

„Pe bună dreptate, suntem cu toții îngroziți de aceste povești recente”, a spus Paul, adăugând că speră ca aceste incidente să le permită occidentalilor să reflecteze la modul în care autoritățile de frontieră au tratat mult timp anumite grupuri.

Un interogatoriu „foarte furios”

Alex, în vârstă de 39 de ani, un funcționar olandez cu origini peruane, a declarat că, atunci când zbura spre Peru pentru a-și vedea familia în 2017, a fost supus unui interogatoriu „foarte furios” de către un oficial de frontieră în timpul unei escale în Miami. El a spus că aceștia i-au examinat calculatorul și cărțile și l-au întrebat dacă este comunist.

„Cred că a fost intimidare”, a spus Alex. „Sincer să fiu, mi-e destul de frică să călătoresc în SUA, dar, în același timp, nu pot să nu am un puternic sentiment de ironie în legătură cu toată această situație. Europenii se pot confrunta acum cu un tratament din partea SUA care era rezervat anterior persoanelor din țările în curs de dezvoltare.”

