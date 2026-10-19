„Nu vreau să fac din prostie”. Cum își apără Trump prietenia cu Putin și refuzul de a impune „sancțiuni draconice” Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump, a justificat decizia de a amâna impunerea unor „sancțiuni infernale” împotriva Rusiei prin eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Conduc negocierile de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac din prostie ceva care ar determina Rusia să se retragă din procesul de negociere”, a scris Trump pe rețeaua sa socială Truth Social. Șeful Casei Albe a asigurat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în soluționarea conflictului și că va putea semna legea privind sancțiunile oricând va dori.

De asemenea, Trump l-a criticat încă o dată pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuzându-l de atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești. „Fermierii, proprietarii de ferme și întreprinderile de toate tipurile suferă foarte mult din cauza asta, dar Rusia, în ciuda tuturor, furnizează lumii milioane de barili de motorină la un preț scăzut. Lui Zelenski nu-i pasă”, a remarcat președintele SUA. Potrivit acestuia, președintele ucrainean nu dorește să pună capăt războiului „și, probabil, nu și-a dorit niciodată asta”. „Acum doi ani, ar fi putut negocia condiții mai avantajoase decât cele pe care le poate obține acum. Țara sa zace în ruine, o parte semnificativă a teritoriului său a fost pierdută, nu mai are oceane și mări proprii, iar bărbații au rămas puțini — sunt răniți sau au murit”, a scris Trump.

Pe 17 octombrie, Trump nu a impus sancțiunile împotriva Rusiei prevăzute de legea fostului republican Lindsey Graham, care au fost denumite și „infernale”. Acestea prevăd taxe vamale de 100% asupra mărfurilor celor cinci cei mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești, precum și asupra țărilor care ajută cel mai mult Moscova să ocolească sancțiunile. În plus, documentul prevede taxe vamale de 500% asupra exporturilor rusești către SUA, precum și restricții pentru bănci, marile companii energetice și flota subterană a Rusiei.

Prin decretul său, Trump a blocat pe termen nelimitat noile sancțiuni. Interdicția privind introducerea acestora va rămâne în vigoare până când Trump însuși sau șeful Departamentului de Stat, de comun acord cu ministrul finanțelor și reprezentantul comercial al SUA, vor decide introducerea acestora sau adoptarea altor măsuri.

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Editor : A.R.