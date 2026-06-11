Număr record de consultații medicale pentru Trump: 22 de specialiști implicați în ultimul control. Liderul SUA: „Sunt perfect sănătos”

Președintele american Donald Trump s-a prezentat la 22 de medici specialiști în cadrul controlului medical anual de luna trecută, aproape dublând numărul consultărilor din anii precedenți și stabilind, aparent, un record prezidențial, potrivit unei noi analize citate de The Independent.

Experții medicali au declarat pentru The Washington Post, care a analizat rezultatele examenului medical al președintelui, că acest număr este neobișnuit, fiind cel mai recent factor care ar putea provoca îngrijorări cu privire la starea de sănătate a comandantului suprem în vârstă de 79 de ani, cea mai în vârstă persoană care a ocupat vreodată funcția de președinte al Statelor Unite.

„Este un număr extraordinar”, a declarat pentru ziar Jonathan Reiner, cardiologul de lungă durată al fostului vicepreședinte Dick Cheney. Casa Albă a declarat pentru The Post că unii medici generaliști au fost incluși în numărul de 22 de specialiști.

Medicul președintelui, dr. Sean Barbabella, a scris după examenul medical din mai că Trump „se bucură în continuare de o sănătate excelentă, demonstrând o funcție cardiacă, pulmonară, neurologică și fizică generală puternică”. Și Trump însuși a transmis un mesaj similar, declarând pe Truth Social că „totul” a ieșit „PERFECT”.

Observatorii au analizat cu atenție rezultatele examenului, având în vedere că acesta a avut loc în urma unui control medical neobișnuit efectuat la jumătatea anului, pe care Donald Trump l-a făcut în octombrie, după controlul medical anual de la începutul acelui an.

Un medic a declarat pentru The Wall Street Journal că raportul ar fi putut oferi mai multe detalii cu privire la rezultatele testelor cardiovasculare ale președintelui SUA.

„Dacă aș fi redactat un raport pentru a-l trimite unui alt medic, aș fi menționat ceva mai multe despre ecografia carotidiană”, a spus dr. William Shutze, un chirurg vascular din Texas. „Ce cantitate de placă va fi acolo - pentru că aproape toți vom avea o anumită acumulare acolo.”

Alții au remarcat că, potrivit dosarului medical al lui Trump, se pare că acesta nu mai ia un medicament obișnuit pentru prevenirea căderii părului.

Preocupările legate de starea de sănătate a predecesorului lui Trump, Joe Biden - care fusese până atunci cel mai în vârstă om care a ajuns la Casa Albă - au contribuit la eșecul campaniei democratului. Prestația slabă a unui Biden dezorientat în cadrul dezbaterilor a fost lovitura de grație pentru campania sa din 2024, iar consilierii și liderii de partid au fost supuși luni întregi unei analize amănunțite și au fost vizați de o carte-bombă care ridica semne de întrebare cu privire la faptul că ar fi ascuns publicului starea de sănătate și capacitatea mentală în declin a lui Biden.

Criticii l-au acuzat pe președintele Trump că suferă de o deteriorare similară, indicând vânătăile frecvente care îi apar pe mâini, iar alegătorii par să aibă propriile lor îngrijorări.

Într-un sondaj realizat luna trecută de The Washington Post, ABC News și Ipsos, 59% dintre respondenți au declarat că nu cred că Trump are acuitatea mentală necesară pentru a ocupa funcția de președinte, iar alți 55% au spus că nu cred că este suficient de sănătos fizic pentru a-și îndeplini atribuțiile.

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Editor : C.A.