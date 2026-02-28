Numărul americanilor care părăsesc SUA a atins un nivel record. Sunt luate în calcul și țări mai puțin ofertante, precum Albania

În al 250-lea an de existență, Statele Unite ale Americii asistă la o inversare rară a tendinței. Anul trecut, numărul americanilor care s-au mutat din țară a fost mai mare decât cel al celor care s-au mutat în țară, o schimbare nemaiîntâlnită de la Marea Depresiune, potrivit unui important cotidian financiar.

Și încă un fapt – tendința este de refugiu nu doar în țări unde există deja un mare număr de expați (Canada, UK, Mexic etc) dar acum sunt luate în calcul și țări considerate până acum mai puți ofertante. O surpriză este Albania.

Statele Unite au înregistrat o migrație netă negativă în 2025, cu o pierdere estimată de aproximativ 150.000 de persoane, potrivit calculelor Brookings Institution. Se preconizează că exodul va crește în 2026. Migrația totală a scăzut la 2,6-2,7 milioane în 2025, față de aproape 6 milioane în 2023, potrivit The Wall Street Journal.

Statistici

O analiză a Wall Street Journal asupra a 15 țări cu date parțiale sau complete pentru 2025 a constatat că cel puțin 180.000 de americani s-au mutat în aceste țări. Este probabil ca numărul să fie mai mare odată ce vor fi raportate cifrele complete.

Nu există un singur set de date care să cuprindă în totalitate cei 4-9 milioane de americani care se estimează că trăiesc deja în străinătate.

Departamentul de Stat a estimat că 1,6 milioane trăiau în Mexic în 2022. Canada găzduiește peste 250.000. Regatul Unit are peste 325.000 de americani care trăiesc în țară, parte din cei peste 1,5 milioane de americani care trăiesc acum în Europa, a spus acesta.

În Portugalia, numărul rezidenților americani a crescut cu peste 500% de la începutul pandemiei de COVID. Numărul acestora a crescut cu 36% numai în 2024. Irlanda a primit 10.000 de americani în 2025, aproximativ dublu față de anul precedent. Anul trecut, mai mulți americani s-au mutat în Germania decât germani s-au mutat în Statele Unite, a afirmat cotidianul.

Cerere de relocare, în creștere

Firmele de relocare spun că cererea este în creștere. La o recentă conferință telefonică organizată de Expatsi, aproape 400 de americani s-au înscris pentru a afla cum să se mute în Albania.

„Anterior, americanii care plecau erau foarte aventuroși și aveau referințe excelente”, a declarat Jen Barnett, fondatoarea Expatsi. „Acum sunt oameni obișnuiți, ca mine.” Ea a spus că obiectivul companiei este „să mute un milion de americani”.

Unii comentatori au numit această tendință „Donald Dash”, deoarece numărul a crescut în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Dar mișcarea se dezvoltă de ani de zile. Munca la distanță, creșterea costurilor de trai și preferințele în materie de stil de viață sunt factorii cheie.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că economia SUA are performanțe superioare celorlalte țări dezvoltate și că administrația deportează sute de mii de imigranți ilegali, atrăgând în același timp „nenumărați străini cu o avere netă extrem de mare”, unii dintre ei plătind „1 milion de dolari pentru un Gold Card care le permite să se stabilească în Statele Unite”.

Departamentul Securității Interne a raportat 675.000 de deportări și 2,2 milioane de „auto-deportări” anul trecut.

Potrivit The Wall Street Journal, cererile de renunțare la cetățenie sunt, de asemenea, în creștere. Guvernul SUA are o întârziere de o lună în procesarea cererilor americanilor care doresc să renunțe la cetățenie, fie pentru a obține un pașaport străin, fie pentru a evita impozitarea veniturilor obținute în străinătate. Cererile au crescut cu 48% în 2024 și probabil vor crește și mai mult în 2025, spun firmele de imigrare.

Calitatea vieții, mai bună în Europa

Companiile de relocare spun că printre migranții de astăzi se numără familii și profesioniști aflați la mijlocul carierei. „Nu te confrunți cu perspectiva ca copilul tău de 5 ani să meargă la grădiniță și să participe la un exercițiu de pregătire pentru un atac armat”, a spus Chris Ford, care s-a mutat la Berlin. „Salariile sunt mai mari în SUA, dar calitatea vieții este mai bună în Europa.”

În Spania, oficialii recunosc acest aflux. „Mulți americani vin aici și se nasc multe povești de dragoste”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului spaniol, Elma Saiz Delgado. „După patru pahare de vin, rămân aici.”

În Albania, cu 1.000 de dolari pe lună

Tendințele în domeniul educației reflectă această schimbare. Numărul studenților internaționali care vin în America a scăzut cu 17% în toamna trecută și se așteaptă să scadă și mai mult. În același timp, tot mai mulți americani se înscriu la universități europene. Cererile de cetățenie britanică au ajuns la 6.600 în anul care s-a încheiat în martie 2025. Pașapoartele irlandeze eliberate americanilor au ajuns la 31.825 în 2024 și la aproximativ 40.000 anul trecut.

„În Albania, poți supraviețui foarte ușor în acest moment cu 1.000 de dolari pe lună”, a spus Kelly McCoy, care s-a mutat din statul New York și acum oferă consiliere altor americani care se gândesc să se mute.

Ultima dată când mai multe persoane au părăsit Statele Unite decât s-au mutat acolo a fost în 1935, când mulți americani au căutat de lucru în Uniunea Sovietică în timpul Marii Depresiuni. Datele istorice ale recensământului înregistrează acel episod ca un moment rar în care America a devenit o țară cu emigrație netă, a raportat cotidianul financiar.

Editor : Sebastian Eduard