Live TV

Numărul doi din Pentagon vine la București. Mizele negocierilor strategice, explicate de trimisul României în SUA, Andrei Muraru

Data publicării:
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Elbridge Colby. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Numărul doi din Pentagon, subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, vine miercuri la București într-un moment extrem de important pentru arhitectura de securitate din Europa. Oficialul american va vizita țara noastră după o oprire  în Polonia, iar alegerea celor două state de pe flancul estic transmite un semnal despre prioritățile Washingtonului în regiune, transmite TVRinfo.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a explicat pentru publicația citată  ce așteaptă partea română de la această întâlnire și ce argumente ar putea cântări în favoarea țării noastre: de la angajamentele politice și colaborarea militară, până la investițiile în industria de apărare.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru a declarat: „Această vizită este una importantă, pentru că subsecretarul de stat pentru politici, Elbridge Colby, pe care l-am văzut acum câteva zile împreună cu consilierul prezidențial Lazurca, face această vizită pentru a discuta în mod clar despre prezența militară americană, după ce merge la Varșovia.

Deci această alegere de a merge în cele două state-cheie, în cele mai mari state de pe flancul estic, cred că arată de fapt unde se orientează interesul american pe flancul estic și sper ca această vizită să aducă și mai multe lămuriri în privința chestiunilor care trebuie să primească un răspuns din partea română”.

Reprezentantul Bucureștiului a exemplificat: „Cred că e foarte important ca domnul Colby să primească asigurări nu doar din partea președintelui României, unde va fi primit, ci și din partea liderilor, celorlalți lideri politici, că aceste investiții și aceste planuri și decizii strategice pe care le-a luat România au suport guvernamental, deci au suport executiv, și chiar suport parlamentar indiferent de schimbarea configurației politice în sau a majorității parlamentare.

Apoi cred că e important să audă din partea liderilor militari, din partea conducerii Armatei României, despre colaborarea pe care o au cu militarii americani. Și sigur este important să ne uităm și la proiectele din industria de apărare: deci cum arată complexul militar-industrial românesc, cum arată potențialele planuri de achiziții de echipamente militare și arme de la partea americană, cum arată proiectele comune, cum va fi cel mai probabil cel de producție a armelor, compania SIG Sauer finanțată din programul SAFE. Deci o întreagă pleiadă de proiecte care dau greutate unei posibile decizii favorabile României din partea administrației Trump.

Muraru a fost chestionat și despre interesele militare pe care le are SUA în România: „Și acum, și la precedenta vizită de acum câteva luni, discuțiile au fost orientate cu privire la situația regională de securitate. Sigur că într-o astfel de întâlnire nu se face de 45 de minute… nu se face o analiză cu pixul în mână a acestor… acestei oferte pe care a făcut-o România sau a planurilor de investiții în bazele militare pe care le avem, ci se discută despre problemele curente. S-a discutat mult despre dronele maritime sau dronele aeriene care intră în spațiul românesc și despre importanța ca aceste… până la urmă incursiuni să primească un răspuns adecvat, de nevoia de a avea mai multe echipamente, de a ne coordona mai bine cu partenerii americani”. 

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Digi Sport
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Trump depinde de niște idioți”. Cum poate „Proiectul Sahalin-1” să readucă giganții petrolieri americani în Rusia
Volodimir Zelenski
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Despre ce a vorbit Putin 90 de minute cu președintele Finlandei și premierul Norvegiei: false lecții de istorie și cauze fundamentale
vladimir putin (1)
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Recomandările redacţiei
daniel fried
Daniel Fried, fost ambasador al SUA: „Sondajele sugerează un val...
accident aviatic florida sua Learjet 60
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o...
oameni pe strada cu umbrele luate de vant
Alerte de vreme rea: cod portocaliu și galben de ploi însemnate și...
Lukașenko
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko...
Ultimele știri
Guvernatoarea statului New Jersey avertizează porturile SUA: Importul de motorină rusească este ilegal, în ciuda acordului Trump-Putin
Intotero, despre situaţia de la ANM: 10 luni fără buget pentru anul 2026 şi un CA incomplet. Ce spune despre scandalul achizițiilor
Alegeri SUA 2026. S-au deschis secțiile de vot, în scrutinul care va defini ultimii ani ai președinției lui Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd dă peste cap viața a 4 zodii până pe 13 noiembrie. Deciziile dificile și problemele care...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
De ce l-a acuzat Reghecampf pe Iulian Călin de legături cu U Cluj. Cristi Balaj, verdict despre arbitraj: „Au...
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu...
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...