Numărul doi din Pentagon vine la București. Mizele negocierilor strategice, explicate de trimisul României în SUA, Andrei Muraru

Numărul doi din Pentagon, subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, vine miercuri la București într-un moment extrem de important pentru arhitectura de securitate din Europa. Oficialul american va vizita țara noastră după o oprire în Polonia, iar alegerea celor două state de pe flancul estic transmite un semnal despre prioritățile Washingtonului în regiune, transmite TVRinfo.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a explicat pentru publicația citată ce așteaptă partea română de la această întâlnire și ce argumente ar putea cântări în favoarea țării noastre: de la angajamentele politice și colaborarea militară, până la investițiile în industria de apărare.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru a declarat: „Această vizită este una importantă, pentru că subsecretarul de stat pentru politici, Elbridge Colby, pe care l-am văzut acum câteva zile împreună cu consilierul prezidențial Lazurca, face această vizită pentru a discuta în mod clar despre prezența militară americană, după ce merge la Varșovia.

Deci această alegere de a merge în cele două state-cheie, în cele mai mari state de pe flancul estic, cred că arată de fapt unde se orientează interesul american pe flancul estic și sper ca această vizită să aducă și mai multe lămuriri în privința chestiunilor care trebuie să primească un răspuns din partea română”.

Reprezentantul Bucureștiului a exemplificat: „Cred că e foarte important ca domnul Colby să primească asigurări nu doar din partea președintelui României, unde va fi primit, ci și din partea liderilor, celorlalți lideri politici, că aceste investiții și aceste planuri și decizii strategice pe care le-a luat România au suport guvernamental, deci au suport executiv, și chiar suport parlamentar indiferent de schimbarea configurației politice în sau a majorității parlamentare.

Apoi cred că e important să audă din partea liderilor militari, din partea conducerii Armatei României, despre colaborarea pe care o au cu militarii americani. Și sigur este important să ne uităm și la proiectele din industria de apărare: deci cum arată complexul militar-industrial românesc, cum arată potențialele planuri de achiziții de echipamente militare și arme de la partea americană, cum arată proiectele comune, cum va fi cel mai probabil cel de producție a armelor, compania SIG Sauer finanțată din programul SAFE. Deci o întreagă pleiadă de proiecte care dau greutate unei posibile decizii favorabile României din partea administrației Trump.

Muraru a fost chestionat și despre interesele militare pe care le are SUA în România: „Și acum, și la precedenta vizită de acum câteva luni, discuțiile au fost orientate cu privire la situația regională de securitate. Sigur că într-o astfel de întâlnire nu se face de 45 de minute… nu se face o analiză cu pixul în mână a acestor… acestei oferte pe care a făcut-o România sau a planurilor de investiții în bazele militare pe care le avem, ci se discută despre problemele curente. S-a discutat mult despre dronele maritime sau dronele aeriene care intră în spațiul românesc și despre importanța ca aceste… până la urmă incursiuni să primească un răspuns adecvat, de nevoia de a avea mai multe echipamente, de a ne coordona mai bine cu partenerii americani”.

Editor : Alexandru Rotaru