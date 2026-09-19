Numărul soldaților americani care au murit în timpul războiului cu Iranul este mai mare decât cel publicat de Pentagon (WP)

În Orientul Mijlociu, în timpul războiului cu Iranul care se desfășoară în prezent, au murit mai mulți militari americani decât a dezvăluit public Pentagonul, potrivit celor șase oficiali americani familiarizați cu datele interne ale Departamentului Apărării privind numărul victimelor, relatează The Washington Post.

Cinci dintre oficiali au declarat că s-au înregistrat cel puțin 22 de victime în rândul personalului militar — cu patru mai multe decât numărul care figurează în baza de date publică a Pentagonului, cunoscută sub numele de Sistemul de analiză a victimelor din domeniul apărării (DCAS).

Un al șaselea oficial, care, la fel ca ceilalți, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre aceste cifre, a declarat că 23 de militari au murit începând cu 28 februarie, când administrația Trump, în colaborare cu Israelul, a declanșat războiul cu Iranul. Nu toate decesele care nu au fost făcute publice sunt legate direct de conflict, dar au implicat personal american care se afla în Orientul Mijlociu pe fondul ostilităților în curs, a precizat această persoană.

În plus, a precizat oficialul, trei contractori americani care își desfășurau activitatea în regiune au murit de la începerea operațiunilor de luptă.

Până vineri, baza de date DCAS a Pentagonului înregistra 18 victime în rândul personalului militar american, inclusiv decese cauzate de acțiuni ostile și neostile, începând cu debutul conflictului din Iran.

Detaliile referitoare la decesele care nu au fost făcute publice — inclusiv identitatea militarilor, precum și momentul, modul și locul în care au murit — rămân neclare. Oficialii care au cunoștință despre numărul mai mare de victime și-au exprimat frustrarea față de faptul că aceste pierderi suplimentare de vieți omenești nu sunt reflectate pe portalul public al Pentagonului dedicat victimelor.

Pentagonul a refuzat să răspundă la întrebările referitoare la această discrepanță.

Războiul cu Iranul, care, potrivit sondajelor, este profund nepopular în rândul opiniei publice americane, a devenit o povară politică pentru președintele Donald Trump și Partidul Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Practicile administrației privind înregistrarea victimelor au fost supuse unei analize intense la începutul acestui an, când numele a patru soldați americani care au murit ca urmare a războiului cu Iranul au fost excluse pentru scurt timp din bilanțul oficial al Pentagonului.

Înregistrarea corectă a deceselor în rândul personalului militar are implicații care depășesc sfera transparenței publice. Ori de câte ori un membru al forțelor armate ale SUA moare, armata desfășoară o anchetă privind îndeplinirea îndatoririlor de serviciu pentru a stabili dacă decesul a survenit în timpul îndeplinirii atribuțiilor oficiale. Concluziile acestei anchete influențează indemnizațiile de urmaș la care au dreptul familiile membrilor forțelor armate.

Până vineri, în baza de date figurau 14 victime înregistrate în timpul Operațiunii Epic Fury, denumirea dată de administrația Trump războiului cu Iranul. Alte patru victime, incluse într-o categorie separată numită „Operațiuni în străinătate”, datează din perioada încetării focului din iulie dintre Washington și Teheran, care s-a încheiat ulterior, ducând la reluarea atacurilor.

În altă ordine de idei, Pentagonul a declarat că, începând din februarie, doi militari americani au murit în Orientul Mijlociu în timp ce participau la misiuni care nu aveau legătură cu războiul cu Iranul. Decesele lor, care au avut loc în baze atacate de forțele iraniene, nu figurează nici ele cu numele în baza de date DCAS.

Sergentul Devin Seibel a decedat la Irbil, în Irak, pe 31 mai, în urma unui accident survenit în timpul antrenamentelor, a anunțat Departamentul Apărării într-un comunicat de presă. Anunțul preciza că acesta era detașat în cadrul Operațiunii „Inherent Resolve”, campania în curs de desfășurare împotriva militanților Statului Islamic. Numele lui Seibel nu figurează în lista victimelor operațiunii „Inherent Resolve” din DCAS.

Maiorul Sorffly Davius a suferit o urgență medicală nespecificată în Kuweit și a decedat pe 6 martie. Nu este clar dacă decesul său a avut legătură cu un atac iranian. Într-un comunicat privind decesul lui Davius s-a precizat că acesta fusese detașat în cadrul Operațiunii „Spartan Shield”, o misiune de colaborare cu forțele armate din regiune.

Conform bazei de date publice privind victimele, peste 820 de militari americani au fost răniți în luptă de la începutul conflictului cu Iranul. Mulți dintre aceștia au suferit leziuni cerebrale traumatice ca urmare a contraatacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Războiul a epuizat stocurile armatei de arme de precizie, a avariat bazele americane din Golful Persic și a provocat turbulențe pe piețele energetice mondiale după ce Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru transportul petrolului și al îngrășămintelor.

Potrivit unui document analizat de The Washington Post, Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile din Orientul Mijlociu, a estimat că războiul cu Iranul a costat aproximativ 43,6 miliarde de dolari până la începutul lunii septembrie. Suma totală include 28 de miliarde de dolari reprezentând muniția consumată în timpul conflictului, dar nu ține cont de pagubele suferite de bazele militare americane.

După cum a relatat sursa citată luna trecută, mai mulți înalți oficiali militari americani l-au avertizat pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, că prelungirea operațiunilor la scară largă împotriva Iranului este nesustenabilă și riscă să slăbească capacitatea lor de a face față amenințărilor din alte părți, inclusiv pe teritoriul SUA.

Conform unui sondaj realizat în septembrie de Reuters-Ipsos, 28% dintre americani susțin abordarea lui Trump față de Iran, în timp ce 62% o dezaprobă.

Marți, un număr record de șapte parlamentari republicani s-au alăturat democraților și au contribuit la adoptarea unei măsuri cu caracter în mare parte simbolic, menită să pună capăt războiului — cea mai recentă dintre numeroasele rezoluții privind puterile de război care au avansat în Congres.

Toate victimele și răniții de război ar trebui să fie înregistrați public în sistemul DCAS al Pentagonului, unde armata ține evidența personalului pierdut sau rănit în conflictele în care este implicată.

În cursul verii, când cele patru decese survenite în luptă au fost excluse temporar din baza de date privind victimele, administrația Trump a reclasificat reluarea ostilităților cu Iranul ca „Operațiuni în străinătate”, în loc să le asocieze cu Operațiunea Epic Fury.

Schimbarea, care a avut loc în timp ce negociatorii americani se străduiau să încheie un acord de pace permanent cu Teheranul, a coincis cu eforturile administrației de a prezenta războiul ca pe un succes, chiar dacă Iranul continua să tragă asupra forțelor americane și să atace navele din Strâmtoarea Ormuz.

Democrații din Senat s-au angajat să investigheze modul în care Pentagonul gestionează notificările privind victimele, în cazul în care vor recâștiga majoritatea după alegerile de la jumătatea mandatului.

Reprezentanții Pat Ryan (New York), Jason Crow (Colorado) și alți 10 democrați din Camera Reprezentanților, toți fiind veterani ai armatei, au declarat vineri că urmăresc adoptarea unei legi care să împiedice Pentagonul să manipuleze datele guvernamentale privind victimele din rândul trupelor.

Un republican, deputatul Thomas Massie (Kentucky), a inițiat în această săptămână o procedură pentru a impune un vot în Camera Reprezentanților privind punerea sub acuzare a lui Hegseth în legătură cu războiul, susținând că secretarul apărării a încălcat prevederile Rezoluției privind puterile de război din 1973 prin continuarea ostilităților fără autorizarea Congresului.

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Editor : A.M.G.