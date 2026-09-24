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Nunta extravagantă a lui Trump Jr. plătită de „omul Kremlinului”: visul spionajului rusesc și coșmarul serviciilor de contrainformații

Data publicării:
Russia's President Putin Meets Athletes And Reps Of Russian Boxing Federation
Umar Kremlev. Foto: Profimedia
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Din articol
O nuntă de lux sub lupa serviciilor secrete Umar Kremlev: De la condamnări penale la „Omul Kremlinului” „Coșmarul contrainformațiilor”: De ce a fost interzis Kremlev în SUA O istorie lungă de interese și contacte financiare la Moscova Prețul accesului: Generozitate privată sau risc de securitate națională?

Dacă ați fi fost un agent al serviciilor secrete rusești care încerca să pătrundă în cercul apropiat al președintelui american, cu greu ați fi putut face mai bine decât a făcut-o Umar Kremlev în luna mai a anului trecut. Kremlev, un promotor de box din afara Moscovei, a închiriat o insulă privată în Bahamas pentru Donald Trump Jr., pentru a-și găzdui nunta ultra-luxoasă. Patru dintre copiii președintelui Trump, împreună cu soții/soțiile lor, au fost împreună cu Kremlev și un grup de alți ruși în timpul unei petreceri care a durat trei zile, potrivit unei investigații a ProPublica publicate săptămâna trecută.

O nuntă de lux sub lupa serviciilor secrete

Lista invitaților, formată din familie și prieteni apropiați, i-a inclus și pe cei doi gineri ai președintelui: Jared Kushner, unul dintre interlocutorii săi cheie la Moscova, și Michael Boulos, al cărui tată este consilier senior al lui Trump pe probleme arabe și legate de Orientul Mijlociu. O petrecere VIP ca aceasta este ceea ce spionii numesc un mediu bogat în ținte. „Este visul unui serviciu de informații să petreacă atât de mult timp cu acești oameni, când alcoolul curge și oamenii nu sunt în gardă”, a declarat pentru The Atlantic Marc Polymeropoulos, care a supravegheat operațiunile clandestine ale CIA în Rusia. Când agenții străini obțin acces la un astfel de cadru, a spus el, „construiesc relații, obțin date de evaluare a țintelor și poate chiar stabilesc contacte viitoare, toate acestea făcând parte din ciclul de recrutare”.

Kremlev a cheltuit bani pentru o noapte pe o insulă privată, precum și pentru un spectacol de artificii, care împreună pot costa peste 170.000 de dolari - o sumă de nimic, având în vedere potențiala recompensă. Președintele, care nu a participat la nuntă, a apărat cadoul, susținând că și el a organizat petreceri de nuntă pentru oameni. „Acestea fiind spuse, înțeleg că Don i-a dat banii înapoi”, a declarat Trump reporterilor vineri, deși nu a spus câți bani intenționa fiul său să-i ramburseze rusului. Principalul democrat din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, Robert Garcia din California, a început o anchetă. Iar ieri, un senator republican, John Curtis din Utah, le-a cerut colegilor săi să investigheze recepția nunții și să emită o citație pentru Trump Jr.

Umar Kremlev: De la condamnări penale la „Omul Kremlinului”

Kremlev, care nu a răspuns unei solicitări de comentarii, a fost sancționat de Ucraina, dar nu și de Statele Unite. El își datorează poziția și, aparent, averea președintelui rus Vladimir Putin. Actuali și foști oficiali ai serviciilor de informații din SUA și Europa care și-au petrecut cariera lucrând împotriva Rusiei au declarat pentru sursa citată că darul său pentru fiul lui Trump ar trebui considerat o continuare a unui efort statal de lungă durată de a influența și, eventual, compromite persoanele aflate în orbita președintelui.

Kremlev, născut Umar Lutfulloiev, a crescut într-o suburbie a Moscovei și are rădăcini familiale în Tadjikistan. După câteva condamnări penale pentru șantaj și vătămare corporală la începutul anilor 2000, a intrat în lumea boxului. La vârsta de 28 de ani, Lutfulloiev și-a schimbat numele în Kremlev, care se traduce, în esență, prin „omul Kremlinului”. Cam în această perioadă, s-a alăturat Lupilor Nopții - aparent o bandă de motocicliști patriotici, dar în realitate mai degrabă o ramură paramilitară și de propagandă pentru Putin. Președintele rus a mai urcat anterior pe o motocicletă și s-a alăturat bandei în plimbări în peninsula Crimeea, un teritoriu ocupat al Ucrainei. În 2014, în urma primei invazii a Ucrainei de către Rusia, Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat Lupii Nopții, ai căror membri ar fi „desfășurat activități de intimidare și criminalitate” în țară.

În timpul perioadei petrecute cu Lupii Nopții, Kremlev l-a întâlnit pe Alexei Rubejnoi, un fost membru al FSB, principala agenție de securitate a Rusiei. Rubejnoi este actualul șef al Serviciului Prezidențial de Securitate, responsabil cu protecția fizică a celebrului președinte rus paranoic. Potrivit Proekt, o instituție media independentă rusă specializată în reportaje de investigație, Rubejnoi l-a pus pe Kremlev în poziția de a prelua Asociația Internațională de Box, care servește acum ca instrument al puterii soft rusești și un punct focal pentru atacurile retorice ale guvernului rus la adresa persoanelor LGBTQ și a sportivilor transgender. Rubejnoi a făcut, de asemenea, lobby pe lângă Putin pentru a naționaliza un lanț de dealeri auto și pentru ca Kremlev să conducă compania, a relatat Proekt. Kremlev, în vârstă de 43 de ani, este frecvent descris în presă drept oligarh, un termen aplicat pe scară largă care, dacă are vreo semnificație în zilele noastre, descrie pe cineva care își datorează averea liderului Rusiei.

„Coșmarul contrainformațiilor”: De ce a fost interzis Kremlev în SUA

Kremlev este exact genul de persoană pe care CIA ar dori să o recruteze datorită proximității sale față de Putin și de conducerea statului rus. Și totuși, iată-l acolo, intrând în grațiile fiului cel mare al lui Trump, care este, de asemenea, un aliat apropiat al vicepreședintelui Vance și una dintre cele mai influente figuri din dreapta politică americană.

„Spionajul este o afacere legată de oameni, iar accesul este Sfântul său Graal”, a spus John Sipher, un fost ofițer CIA care a lucrat la Moscova și și-a petrecut cariera concentrându-se pe Rusia. Oaspeții ruși ai lui Trump Jr., a afirmat el, aveau „nenumărate oportunități de cultivare și exploatare. Un contact comun, un comentariu izolat, o propunere de afaceri sau o întâlnire ulterioară pot oferi informații și acces care pot fi valorificate în nenumărate moduri”. Din punctul de vedere al guvernului SUA, care încearcă să prevină întâlnirile compromițătoare cu americani influenți din punct de vedere politic, „acesta este materialul coșmarurilor contrainformațiilor”, a subliniat Sipher.

Trecutul lui Kremlev și conexiunile sale actuale sunt bine cunoscute de guvernul SUA și de partenerii săi. Guvernul ucrainean l-a sancționat, invocând relația sa strânsă cu Putin, Rubejnoi și agențiile de securitate rusești. Kremlev este, de asemenea, puternic implicat în organizația „Patria Sănătoasă”, condusă de sora geamănă a soției sale, pe care Ucraina a sancționat-o pentru presupusul său rol în răpirea și „reabilitarea” copiilor ucraineni. Un oficial al serviciilor de informații ucrainene a spus că agenția sa de securitate internă are un dosar voluminos despre Kremlev. În 2021, din motive care rămân inexplicabile, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA i-a refuzat lui Kremlev o derogare pentru a intra în Statele Unite.

Înainte ca Kremlev să preia asociația de box, aceasta era condusă de Gafur Rahimov, un om de afaceri uzbec pe care Departamentul Trezoreriei l-a identificat public ca figură a crimei organizate în 2012, din cauza presupusei sale apartenențe la Cercul Fraților, o rețea criminală rusească implicată în traficul internațional de heroină. Trezoreria l-a sancționat din nou cinci ani mai târziu pentru că a oferit sprijin material unui alt grup notoriu, Hoții în Lege, care își are originea în lagărele de prizonieri staliniste din Uniunea Sovietică și este similar cu Cosa Nostra italiană. Cariera lui Rahimov este o manifestare a liniilor neclare din Rusia dintre crima organizată, sportul internațional și aparatul de securitate al statului.

Desemnările SUA, precum și îngrijorările legate de legăturile Asociației Internaționale de Box cu sistemul bancar rusesc, au determinat Comitetul Olimpic Internațional să împiedice asociația să organizeze acest sport la Jocurile Olimpice de la Tokio din 2020. În 2023, USA Boxing s-a retras din IBA, condusă acum de Kremlev, invocând legăturile sale guvernamentale, precum și dependența financiară a asociației de companiile sancționate. Gazprom, o corporație energetică de stat rusă, fusese cel mai mare sponsor al său.

Ce știa Trump Jr. despre trecutul lui Kremlev este încă necunoscut. Când reporterii l-au presat pe tatăl său, președintele a sugerat că fiul său „nu a făcut o verificare a antecedentelor”.

Pentru o administrație care, în general, nu este nici mișcată, nici rușinată de întrebările legate de etică, invitații la nuntă au declanșat o reacție, deși moderată. „Adică, cât de prost poți fi?”, l-a întrebat un consilier extern al lui Trump pe jurnalistul Jonathan Lemire de la The Atlantic, sub condiția anonimatului, pentru a nu înstrăina familia președintelui. Un republican, dezamăgit de respectul constant al președintelui față de Putin în detrimentul Ucrainei, a remarcat că nunta a fost o mișcare inteligentă a Moscovei pentru a stimula și mai mult bunăvoința cu prima familie. Au considerat acest lucru ca o dovadă, dacă mai era nevoie de ceva, că Trump probabil nu va susține niciodată Kievul în război.

O istorie lungă de interese și contacte financiare la Moscova

Poate că Trump Jr. nu știa prea multe despre Kremlev. Dar rușii l-au văzut de mult timp pe Trump Jr. ca pe un mijloc de legătură cu tatăl său și au încercat să-l exploateze în scopuri politice și comerciale.

În 2006, Trump Jr. și sora sa, Ivanka, au mers la Moscova pentru a cultiva potențiale contacte de afaceri. În timpul acelei călătorii, se pare că un dezvoltator imobiliar a aranjat ca Ivanka să stea pe scaunul lui Putin în timpul unui tur al Kremlinului. Conform propriei sale relatări, Trump Jr. a călătorit în Rusia de șase ori în următorul an și jumătate. „Rușii reprezintă o parte destul de disproporționată a multora dintre activele noastre”, a spus el la o conferință imobiliară din New York în 2008. „Vedem o mulțime de bani venind din Rusia”, pe care a numit-o și un loc „înfricoșător” pentru a face afaceri.

În 2013, Trump Jr. a fost principalul negociator în numele companiei tatălui său cu personalități ruse care doreau să construiască un turn cu sigla Trump la Moscova. Acordul nu s-a materializat, dar a pus bazele unor contacte viitoare între campania prezidențială și ruși, care au apărut trei ani mai târziu. În timpul alegerilor prezidențiale din 2016, Trump Jr. a avut o întâlnire în Turnul Trump din New York cu Natalia Veselnițkaia, o avocată rusă care a oferit materiale incriminatoare despre Hillary Clinton. Când Trump Jr. a aflat că rusoaica i-ar putea oferi informații despre adversara tatălui său, i-a spus memorabil unui asociat: „Îmi place foarte mult”. Dar Veselnițkaia nu a răspuns, iar întâlnirea, privind în retrospectivă, a părut mai degrabă un efort de a-l convinge pe viitorul președinte să adopte o politică externă pro-Kremlin.

Prețul accesului: Generozitate privată sau risc de securitate națională?

Nu este clar când s-au întâlnit Trump Jr. și Kremlev pentru prima dată. Rusul susține că a fost acum câțiva ani. Ceea ce se știe cu siguranță este că au apărut împreună într-un panel în septembrie anul trecut, la un eveniment IBA din Istanbul. Trump Jr. a criticat femeile transgender și și-a amintit de dragostea sa din copilărie pentru box. O apariție pe scenă a fiului președintelui și a unui rus care fusese sancționat de Ucraina nu ar fi scăpat atenției Moscovei. A fost începutul unei aparente prietenii care a dus la subvenționarea de către Kremlev a petrecerii de nuntă a lui Trump Jr. mai puțin de un an mai târziu.

Kremlev nu a fost singurul greu rus prezent la petrecere. Lui i s-a alăturat Alexander Lagutin, pe care ProPublica l-a descris ca fiind un om de afaceri care a ocupat funcții de conducere la un contractor de apărare rus și la o companie energetică susținută de stat. De asemenea, la petrecerea de nuntă a fost prezentă Elena Sobol, pe care ProPublica a numit-o mâna dreaptă a lui Kremlev la IBA. Sobol nu a răspuns la o solicitare de comentarii, iar Lagutin nu a putut fi contactat.

Prezența a ceea ce ProPublica a descris ca fiind un „contingent mare” de ruși la o petrecere de nuntă de doar aproximativ 50 de persoane a fost evidentă. „«Ce caută ei aici?» își amintește o persoană că s-a gândit”, potrivit organizației de știri. După publicarea articolului, Trump Jr. și soția sa, Bettina, au recunoscut generozitatea lui Kremlev, descriind-o într-o postare pe rețelele sociale drept „un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten”. „Este regretabil că ceva atât de personal și fericit poate fi transformat în ceva politic sau sinistru pur și simplu din cauza a cine este cineva sau de unde vine”, au scris ei. „Prietenia nu necesită un motiv politic”.

Poate că nu. Dar foști ofițeri de informații au declarat pentru The Atlantic că nu cred că este un mister de ce Kremlev a fost dispus să plătească nota de plată pentru ziua cea mare a prietenilor săi. „Banii motivează - iar această generozitate poate fi un mijloc de a cumpăra acces, de a cultiva obligații, de a fura secrete și de a asigura influență”, a spus Steven Cash, un fost ofițer CIA care a fost și directorul Programului de Contrainformații din cadrul Departamentului de Securitate Internă. „Când familia președintelui acceptă beneficii generoase de la cineva apropiat de Putin, interesele financiare private devin o preocupare de securitate națională.”

Kremlev știa ce își dorea când a plătit pentru petrecere. Întrebarea îngrijorătoare acum este ce i-ar putea oferi Trump Jr. la schimb.

Editor : Ș.R.

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