Nvidia nu intenționează să îl readucă pe Jensen Huang la conducerea companiei, în ciuda presiunilor venite din partea angajaților, investitorilor și unor lideri din industria tehnologiei. Consiliul de administrație a anunțat că va apela la o firmă de recrutare pentru identificarea unui nou director general, în timp ce compania se confruntă cu un scandal legat de viața personală a fostului CEO și cu o anchetă a autorităților americane. Decizia vine în aceeași zi în care Nvidia a raportat o creștere de 103% a veniturilor trimestriale, anunță Reuters.

Conducerea Nvidia a respins campania „Stand With Jensen”, lansată de susținătorii fostului director general, și a transmis că nu intenționează să își schimbe planul de a găsi un nou lider. Președintele consiliului de administrație, Harvey Jones, a deschis conferința telefonică cu investitorii, organizată după publicarea rezultatelor financiare, precizând că Huang a plecat de bunăvoie și nu va reveni în funcție.

În prima sa declarație publică de la plecarea din companie, Jensen Huang a afirmat că ar fi „onorat” să se întoarcă dacă membrii consiliului de administrație ar considera că aceasta este cea mai bună soluție.

„De la plecarea mea, am observat un val de solicitări din partea angajaților, investitorilor, partenerilor de afaceri și clienților Nvidia, care îmi cer să revin în funcția de CEO”, a declarat acesta.

Huang a recunoscut că a provocat probleme consiliului de administrație, pe care le regretă profund, și s-a angajat să coopereze cu ancheta independentă declanșată de conducerea companiei.

Președintele Harvey Jones a precizat însă că demisia a fost acceptată în unanimitate și că nu există intenția de a-l repune în funcție.

„Jensen și-a dat demisia în urma dezvăluirii unui comportament personal incompatibil cu codul de conduită, standardele și normele culturale ale companiei. Consiliul de administrație al Nvidia a acceptat în unanimitate demisia sa și nu intenționează să îl repună în funcția de CEO”, a declarat Jones.

Huang a recunoscut anterior că a avut o relație cu femeia de afaceri Alice Huang, despre care au apărut informații că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. În prezent, agențiile americane încearcă să stabilească amploarea presupuselor sale conexiuni cu Ministerul Securității de Stat din China și dacă aceasta ar fi transmis informații către Beijing, potrivit unor persoane familiarizate cu ancheta.

Nvidia raportează venituri în creștere, dar scandalul continuă

Anunțurile privind schimbarea conducerii au venit în aceeași zi în care Nvidia a publicat rezultate financiare solide. Compania a raportat o creștere de 103% a veniturilor în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, și estimează venituri de aproximativ 130 de miliarde de dolari pentru trimestrul al patrulea.

Vânzările au depășit estimările analiștilor de pe Wall Street pentru al 17-lea trimestru consecutiv.

Acțiunile Nvidia au crescut cu 4% în tranzacțiile de după închiderea bursei, după publicarea rezultatelor și a previziunilor financiare. Analiștii au apreciat însă că reacția investitorilor a fost relativ moderată, în raport cu perspectivele prezentate de companie.

„Se întâmplă atât de multe lucruri aici, încât ceea ce ar fi trebuit să fie o zi importantă pentru companie este mai degrabă un suspin de ușurare că lucrurile nu stau mai rău, decât un semnal pentru investitori să revină imediat pe piață”, a declarat Rick Meckler, partener la Cherry Lane Investments, din New Vernon, New Jersey.

În paralel, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a deschis o anchetă asupra Nvidia, potrivit unei informații publicate de Wall Street Journal, care citează persoane familiarizate cu situația.

Nu este clar care este amploarea investigației, însă aceasta ar viza inclusiv posibilitatea ca informațiile comunicate de companie să fi indus în eroare investitorii. Nvidia nu a răspuns imediat solicitării de comentarii, iar SEC a refuzat să ofere detalii.

Criza a avut ecouri și la Washington, unde parlamentari din ambele partide și unii oficiali ai administrației americane au cerut o abordare mai fermă față de China, inclusiv restricții suplimentare privind exporturile de cipuri avansate pentru inteligența artificială.

Jensen Huang, un apropiat al președintelui Donald Trump, a susținut în repetate rânduri extinderea exporturilor de cipuri americane. Parlamentarii intenționează să îl audieze în legătură cu relațiile sale și cu interacțiunile pe care le-a avut la Washington.

Fostul director general beneficiază în continuare de sprijinul unor angajați, investitori și lideri din industria tehnologiei, printre care Elon Musk și Donald Trump, care și-au exprimat susținerea pentru revenirea sa.

Plecarea lui Huang pune presiune pe întregul sector al inteligenței artificiale

Turbulențele de la Nvidia au provocat îngrijorări în întregul sector al inteligenței artificiale. Compania este un investitor important în furnizorii de infrastructură și în alte firme esențiale pentru dezvoltarea tehnologiei, iar incertitudinea privind conducerea sa a influențat și evoluția acțiunilor unor companii din domeniul semiconductorilor și al serviciilor de cloud computing, precum CoreWeave, la care Nvidia este acționar.

Marți dimineață, Nvidia a anunțat înființarea unui comitet al consiliului de administrație care va supraveghea securitatea națională și respectarea regulilor privind controlul exporturilor. Acesta va fi prezidat de Suzanne Nora Johnson, membră a consiliului de administrație și fost vicepreședinte al Goldman Sachs.

Măsura reprezintă prima schimbare importantă în structura de guvernanță a companiei de la plecarea lui Huang.

Influența fondatorului asupra Nvidia nu a dispărut însă. Acesta deține aproximativ 3,5% din acțiunile companiei, participație care, potrivit documentelor depuse, îi conferă dreptul de a numi doi membri în consiliul de administrație.

Revenirea lui Huang nu ar rezolva neapărat problemele Nvidia

Acțiunile companiei se aflau sub presiune și înainte de izbucnirea scandalului. Investitorii erau îngrijorați de posibilitatea încetinirii investițiilor în centrele de date pentru inteligență artificială, dar și de nivelul tot mai ridicat al datoriilor utilizate pentru finanțarea acestui sector.

Înainte de publicarea primelor informații despre relația lui Huang cu Alice Huang, acțiunile Nvidia scăzuseră deja cu aproape 10% față de recordul de închidere din 6 octombrie.

Vânzările s-au intensificat la începutul lunii noiembrie, pe fondul victoriei democraților la alegerile de la jumătatea mandatului și al previziunilor financiare slabe prezentate de Qualcomm, evoluții care au afectat puternic sectorul semiconductorilor.

Nvidia era cea mai valoroasă companie din lume la 3 noiembrie, însă a pierdut aproximativ două trilioane de dolari din capitalizarea bursieră, echivalentul a 30% din valoarea de piață înregistrată la maximul din octombrie. Compania a ajuns astfel în urma Apple și Microsoft.

„Nu mai suntem acționari ai Nvidia”, a declarat Ben Preston, responsabil pentru strategia Orbis Global Equity.

Fondul cumpărase acțiuni Nvidia în martie, la un preț considerat rezonabil, dar a renunțat ulterior la participație, înainte de izbucnirea scandalului, din cauza îngrijorărilor legate de evaluările companiilor din sectorul inteligenței artificiale.

Preston a avertizat că revenirea lui Huang nu ar rezolva automat problemele companiei, mai ales în contextul tranzacțiilor finanțate din propriul bilanț și al altor operațiuni care se află sub supravegherea autorităților de reglementare.

La rândul său, firma de investiții Muddy Waters, cunoscută pentru pozițiile sale de vânzare în lipsă, a anunțat că deține o astfel de poziție pe acțiunile Nvidia, dar că intenționează să o reducă substanțial sau chiar să o închidă după publicarea propriului raport.

SUA înăspresc restricțiile privind exporturile de cipuri către China

Un alt front al crizei îl reprezintă relațiile dintre Nvidia și China. Oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legătura lui Huang cu Alice Huang, fost director executiv și acționar majoritar al companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore.

Firma de cloud computing este vizată de o anchetă privind posibila redirecționare către China a unor cipuri Nvidia supuse restricțiilor americane și eventuale încălcări ale regulilor privind controlul exporturilor. Megaspeed a negat orice abatere.

Fiica lui Jensen Huang, Madison Huang, care ocupă funcția de director senior de marketing de produs la Nvidia, ar fi fost implicată îndeaproape în elaborarea strategiei publice de apărare a legăturilor companiei cu Megaspeed, potrivit unei informații publicate marți de Financial Times. Aceasta nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Înființarea comitetului pentru supravegherea controalelor la export a avut loc la o zi după ce administrația Trump a anunțat noi restricții menite să limiteze accesul Chinei la cipuri avansate de inteligență artificială produse de companii precum Nvidia. Anunțul a venit în contextul deplasării lui Donald Trump în China, unde urma să discute cu președintele Xi Jinping.

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Totodată, Nvidia a avertizat în ultimele luni că proiectul de lege american privind securitatea accesului la distanță (Remote Access Security Act) ar putea expune compania și clienții săi la riscuri juridice. Actul normativ ar extinde supravegherea Washingtonului asupra accesului companiilor chineze la cipuri de inteligență artificială prin intermediul serviciilor de cloud computing, potrivit CNBC.

Astfel, în timp ce Nvidia încearcă să își asigure continuitatea conducerii și să liniștească investitorii prin rezultate financiare solide, compania trebuie să gestioneze simultan presiunile legate de securitatea națională, relațiile cu China și anchetele autorităților americane.

Editor : C.A.