NYT: Noua dilemă a liderilor Marii Britanii: Ce se întâmplă dacă Donald Trump pierde alegerile?

Marea Britanie ar putea fi afectată grav de eventualul eşec al preşedintelui SUA, Donald Trump, în scrutinul prezidenţial din noiembrie, în contextul în care candidatul democrat Joseph Biden s-a opus producerii Brexit şi s-ar putea să nu fie interesat de un acord comercial, notează cotidianul NYT, citat de Mediafax.

„Regina Elizabeta a II-a i-a oferit un banchet de stat extravagant la Palatul Buckingham. Fostul premier Theresa May l-a primit la Palatul Blenheim, reşedinţa familiei eroului lui, Winston Churchill. Succesorul ei, Boris Johnson, a refuzat să se alăture seriei de critici mondiale după ce Trump a ordonat dispersarea protestelor antirasism din faţa Casei Albe. Puţine ţări s-au străduit mai mult decât Marea Britanie să îi facă pe plac preşedintelui Trump. Dar acum, dat fiind că Trump este pe locul doi în sondajele de opinie după fostul vicepreşedinte Joseph Biden, oficialii britanici s-au trezit în faţa unei perspective incerte: preşedintele pe care au încercat atât de mult să îl mulţumească ar putea pleca de la putere anul viitor”, comentează editorialistul Mark Landler într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul „Noua dilemă a oficialilor britanici: Dacă pierde Trump alegerile? / Dacă Joe Biden câştigă scrutinul din noiembrie, Marea Britanie se va confrunta cu un preşedinte care s-a opus Brexit-ului, care ar încerca să aibă relaţii bune cu Irlanda şi ar putea fi interesat foarte puţin de un acord comercial”.

„O înfrângere a lui Donald Trump ar fi salutată la Paris și Berlin. La Londra situația e mai complicată”

La Paris şi Berlin, o înfrângere a lui Donald Trump ar fi salutată, fiind o uşurare eliminarea unui lider politic care a perturbat alianţele, a ameninţat cu război comercial şi a încercat să destrame proiectul european. Dar la Londra, unde Guvernul Boris Johnson tocmai a părăsit Uniunea Europeană, situaţia este mai complicată. „În momentul izolării britanice, susţinerea totală acordată de Donald Trump pentru Brexit a transformat Statele Unite într-o zonă de siguranţă. Promisiunea sa în sensul unui acord comercial productiv i-a oferit lui Boris Johnson un element pe care să îl poată vinde publicului. Politicile sale populiste au fost sincronizate cu tacticile lipsite de scrupule ale politicienilor pro-Brexit”, observă NYT.

„Dacă Joseph Biden va câştiga în noiembrie, Marea Britanie se va confrunta cu un preşedinte care s-a opus Brexit-ului, care ar încerca să îşi asigure prin Irlanda interesele într-o Europă post-Brexit şi care ar avea puţine motive să prioritizeze un acord comercial SUA-Marea Britanie. Fostul său şef, preşedintele Barack Obama, i-a avertizat la un moment dat pe britanici că, dacă părăsesc Uniunea Europeană, vor ajunge «la coadă» în orice negocieri comerciale cu SUA”, subliniază NYT.

„Britanicii nu vor înţelege de ce ultimii doi premieri au încercat să se poarte frumos cu Trump”

„Britanicii nu vor înţelege de ce ultimii doi premieri au încercat să se poarte frumos cu Trump. El este cald cu britanicii din instinct, dar Londra va trebui să lucreze la această relaţie”, afirmă Peter Westmacott, fost ambasador britanic în SUA.

În contextul în care popularitatea lui Donald Trump s-a erodat, publicaţiile proguvernamentale britanice au început să argumenteze că preşedintele Joe Biden ar fi mai bun pentru Marea Britanie decât preşedintele Donald Trump. Spre deosebire de Trump, Biden crede în alianţe. Nu îi va da lui Boris Johnson lecţii aspre despre necesitatea de a fi dur în relaţia faţă de China. Nu ar fi atât de toxic cu o mare parte a publicului britanic.

Într-un editorial publicat recent în The Sunday Times, jurnalistul Tim Shipman a citat un membru al Guvernului de la Londra care a declarat că o înfrângere a lui Donald Trump „ar face lucrurile mult mai uşoare”.

Editor web: Liviu Cojan