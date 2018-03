O actriţă din serialul „Sex and the City” candidează pentru funcţia de guvernator de New York

Cynthia Nixon, una dintre vedetele serialului de televiziune 'Sex and the City' şi-a lansat luni campania pentru candidatura la funcţia de guvernator al statului New York, informează DPA.





Nixon, care a jucat rolul unei femei de carieră, Miranda Hobbes în serialul de succes produs de HBO care a fost difuzat din anul 1998 până în 2004, şi-a anunţat candidatura pe contul său de Twitter invocând dragostea sa pentru oraşul New York şi promovând politici progresiste.



"Iubesc New York, iar astăzi îmi anunţ candidatura pentru funcţia de guvernator", a declarat actriţa în vârstă de 51 de ani, născută în oraşul în care candidează, scrie Agerpres.



Printre principalele sale obiective ea a enumerat îmbunătăţirea asistenţei medicale şi repararea sistemului de transport subteran "defect" din New York City.



"Ne-am săturat de politicieni cărora le pasă mai mult de titlurile din presă şi de putere decât de noi", a spus ea într-o înregistrare video publicată pe Twitter. "Nu mai poate fi vorba doar de afaceri, ca de obicei", a adăugat ea.

Foto: Gulliver/Getty Images



Nixon este căsătorită cu activista Christine Marinoni. Cuplul are împreună un fiu. De asemenea, Nixon are doi copii dintr-o relaţie anterioară.



"Mie mi s-a oferit o şansă, pe care nu o prea întrezăresc pentru copiii de astăzi din New York", afirmă ea în înregistrarea video. "Liderii noştri ne dezamăgesc", a adăugat vedeta.



Site-ul său pentru strângerea de fonduri o descrie drept o activistă liberală care "nu a fost cumpărată şi plătită pentru anumite interese". De asemenea, se menţionează că Nixon nu va accepta contribuţii din partea companiilor. "În schimb, campania noastră va fi susţinută de oameni", se precizează pe site.



Astfel, Nixon va deveni contracandidata actualului guvernator Andrew Cuomo şi a fostului senator de stat Terry W Gipson la alegerile primare din septembrie. Alegerile se vor desfăşura în luna noiembrie, precizează sursa citată.



Şansele actriţei la câştigarea funcţie de guvernator al statului New York par minime în acest moment. Potrivit unui sondaj realizat de Siena College Research Institute, Cuomo se bucură de încrederea a 66% dintre alegători, iar Nixon de simpatia a 19% din electorat, notează AFP.



Nixon calcă astfel pe urmele altor actori deveniţi politicieni precum Ronald Reagan, care a fost preşedintele al Statelor Unite ale Americii între 1981 şi 1989 şi a "Terminatorului" Arnold Schwarzenegger, care a fost guvernator de California din 2003 până în 2011.