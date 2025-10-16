O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la Ambasada Rusiei un raport al URSS despre asasinarea lui Kennedy

Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților din SUA din partea republicanilor, care a făcut parte dintr-o delegație ce a vizitat România anul acesta, a spus că ambasadorul rus de la Washington i-a înmânat un raport din era sovietică despre asasinarea președintelui american John F. Kennedy din 1963, în vederea unei noi investigații conduse de autoritățile americane.

„Am primit o copie fizică a raportului despre asasinarea lui JFK de la ambasadorul Rusiei”, a scris Luna pe X, precizând că o echipă de experți va începe să traducă și să analizeze documentele.

Luna le-a mulțumit tuturor celor implicați în obținerea documentelor de la ambasada rusă, spunând că ele au o „semnificație istorică uriașă”.

Anna Paulina Luna a făcut parte dintr-o delegație a Congresului american care a vizitat România cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale de anul acesta. Foto: Profimedia Images

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pe probleme economice, a redistribuit postarea lui Luna de pe X alături de emoticoane cu steagurile Statelor Unite și Rusiei și cu o strângere de mână.

Ambasadorul rus Alexander Darciev a spus că documentele au fost compilate din surse sovietice desecretizate și livrate la cererea lui Luna pentru o „investigație suplimentară” condusă de SUA, potrivit Moscow Times.

Darciev a mai spus că speră ca materialele să dezvăluie mai multe informații despre „tragedia care s-a petrecut”.

Luna, o susținătoare a președintelui Donald Trump, a făcut recent mai multe declarații legate de discuțiile ei cu oficiali ruși. Ea a spus că mai mulți membri ai Congresului american plănuiau să se întâlnească cu deputați ruși să discute despre OZN-uri și că dorește să se întâlnească personal cu Dmitriev luna aceasta.

De asemenea, Luna și-a anunțat în luna mai susținerea pentru candidatul AUR la alegerile prezidențiale din România, George Simion, printr-o postare pe X, după ce a făcut parte dintr-o delegație a Congresului american ce a vizitat țara noastră pentru a discuta inclusiv despre alegerile anulate de anul trecut.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pe probleme economice, a redistribuit postarea lui Luna de pe X alături de emoticoane cu steagurile Statelor Unite și Rusiei și cu o strângere de mână. Foto: Profimedia Images

Președintele Kennedy a fost asasinat pe data de 22 noiembrie 1963, în Dallas, Texas. Investigația oficială a ajuns la concluzia că Lee Harvey Oswald a acționat de unul singur atunci când l-a împușcat pe președintele american.

Administrația Trump a publicat în luna martie aproximativ 80.000 de pagini de documente anterior secretizate referitoare la asasinarea președintelui John F. Kennedy.

Multe dintre dosarele publicate erau marcate „secret”, în ele apărând discuții despre amenințările aduse de guvernul comunist din Cuba și legăturile lui Lee Harvey Oswald cu Moscova.

Editor : Raul Nețoiu