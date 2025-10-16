O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la Ambasada Rusiei un raport al URSS despre asasinarea lui Kennedy
Data publicării:
Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților din SUA din partea republicanilor, care a făcut parte dintr-o delegație ce a vizitat România anul acesta, a spus că ambasadorul rus de la Washington i-a înmânat un raport din era sovietică despre asasinarea președintelui american John F. Kennedy din 1963, în vederea unei noi investigații conduse de autoritățile americane.
„Am primit o copie fizică a raportului despre asasinarea lui JFK de la ambasadorul Rusiei”, a scris Luna pe X, precizând că o echipă de experți va începe să traducă și să analizeze documentele.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Luna le-a mulțumit tuturor celor implicați în obținerea documentelor de la ambasada rusă, spunând că ele au o „semnificație istorică uriașă”.
Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pe probleme economice, a redistribuit postarea lui Luna de pe X alături de emoticoane cu steagurile Statelor Unite și Rusiei și cu o strângere de mână.
Ambasadorul rus Alexander Darciev a spus că documentele au fost compilate din surse sovietice desecretizate și livrate la cererea lui Luna pentru o „investigație suplimentară” condusă de SUA, potrivit Moscow Times.
Darciev a mai spus că speră ca materialele să dezvăluie mai multe informații despre „tragedia care s-a petrecut”.
Luna, o susținătoare a președintelui Donald Trump, a făcut recent mai multe declarații legate de discuțiile ei cu oficiali ruși. Ea a spus că mai mulți membri ai Congresului american plănuiau să se întâlnească cu deputați ruși să discute despre OZN-uri și că dorește să se întâlnească personal cu Dmitriev luna aceasta.
Președintele Kennedy a fost asasinat pe data de 22 noiembrie 1963, în Dallas, Texas. Investigația oficială a ajuns la concluzia că Lee Harvey Oswald a acționat de unul singur atunci când l-a împușcat pe președintele american.