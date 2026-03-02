„O altă minciună”. Câți americani susțin bombardarea iranului ordonată de Trump (sondaj Reuters/Ipsos)

Aproximativ un sfert dintre americani aprobă atacurile SUA asupra Iranului, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, care s-a încheiat duminică. Conform datelor acestuia, 27% dintre respondenți au declarat că susțin atacurile, 43% s-au pronunțat împotriva, iar 29% au avut dificultăți în a răspunde.

Sondajul a fost realizat pe fondul primelor atacuri ale SUA și Israelului asupra Iranului, dar a fost finalizat înainte de anunțul oficial al Pentagonului privind primele pierderi americane. După începerea operațiunii, trei soldați americani au murit, alți cinci au fost grav răniți, iar Orientul Mijlociu a fost atras într-un conflict imprevizibil.

Scepticismul față de acțiunile președintelui american Donald Trump s-a dovedit a fi mult mai mare. 56% dintre americani consideră că Trump recurge prea des la forța militară pentru a promova interesele SUA. Acest punct de vedere este împărtășit de 87% dintre democrați, 60% dintre alegătorii independenți și chiar 23% dintre republicani. În ultimele câteva luni, Trump a dat deja ordine de a lansa atacuri în Venezuela, Siria și Nigeria.

Senatorul Bernie Sanders a dat o evaluare politică dură a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, președintele SUA fie a mințit vara trecută, afirmând că potențialul nuclear iranian a fost distrus de atacurile SUA, fie a început o nouă operațiune militară sub un pretext fals – similar cu războiul din Irak. „Trump a declarat că trebuie să atacăm Iranul, deoarece nu putem permite ca acesta să „dețină arme nucleare”. Serios? Este același președinte care în iunie spunea: „Instalațiile nucleare iraniene au fost distruse”? Vietnam. Irak. Iran. O altă minciună. Încă un război”, a scris Sanders.

Chiar și în cadrul Partidului Republican al lui Trump, sprijinul pentru campania militară nu pare necondiționat. Deși 55% dintre republicani au declarat că aprobă atacurile asupra Iranului, 42% dintre susținătorii partidului lui Trump au menționat că nu vor sprijini această campanie militară dacă ea va duce la moartea sau rănirea soldaților americani. În ansamblu, ratingul de aprobare al președintelui SUA a scăzut la 39%, cu un punct procentual mai puțin față de sondajul anterior Reuters/Ipsos de la sfârșitul lunii februarie.

Un alt factor de nemulțumire rămâne economia. Atacurile asupra Iranului au început cu doar câteva zile înainte de alegerile primare pentru Congres. Pentru alegători, tema cheie rămâne în mod tradițional creșterea prețurilor și starea economiei, și nu politica externă. Potrivit sondajului, 45% dintre respondenți au declarat că vor susține mai puțin campania împotriva Iranului dacă prețurile la benzină sau petrol vor crește în SUA. Dintre republicani, 34% au răspuns astfel, iar dintre respondenții independenți, 44%. Temerile par a fi întemeiate: prețurile petrolului Brent au crescut momentan cu 10%, până la 80 de dolari pe baril. Analiștii nu exclud o creștere până la 100 de dolari din cauza noii escaladări a conflictului din Iran.

