O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie folosind numerele generate de ChatGPT. Avertismentul loteriei

Data publicării:
Powerball loterie sua
Foto: REUTERS/Nathan Howard

O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerball - cunoscută pentru câştigurile sale uneori uriaşe - după ce a jucat numerele generate de ChatGPT. 

„Nu joc la Powerball decât când jackpotul este enorm, iar acesta depăşea un miliard de dolari, aşa că am cumpărat un bilet”, a declarat ea agenţiei de presă americane UPI. „I-am cerut ChatGPT o combinaţie de numere Powerball şi acestea sunt cele pe care le-am pus pe biletul meu”, transmite News.ro. 

În final, femeia din Michigan a ghicit numerele corecte pentru patru dintre cele cinci bile albe, precum şi pentru bila roşie, numită Powerball, la extragerea din 6 septembrie. Acest lucru i-a adus un câştig de 50.000 de dolari (43.000 de euro). Dar câştigul ei a fost dublat, deoarece activase opţiunea Power Play, care costă un dolar în plus pe grilă.  

„Când am verificat numerele câştigătoare, am văzut că aveam patru bile albe şi Powerball-ul şi am ştiut că am câştigat ceva”, a povestit ea. „Google mi-a indicat 50.000 de dolari, aşa că am crezut că asta am câştigat. Abia când m-am conectat la contul meu de la Michigan Lottery mi-am dat seama că adăugasem Power Play la biletul meu şi că, de fapt, câştigasem 100.000 de dolari! Mie şi soţului meu nu ne venea să credem”. 

Cu acest jackpot, femeia a declarat că îşi va achita casa şi va pune deoparte şi nişte bani, pe care îi va economisi. Loteria din Michigan avertizează însă jucătorii: „Rezultatele tuturor extragerilor la loterie sunt aleatorii şi nu pot fi prezise folosind inteligenţa artificială sau alte instrumente de generare a numerelor”. 

