O amplă acțiune de deportare a imigranților ilegali începe duminică în SUA

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri o operaţiune masivă de arestare a imigranţilor ilegali, care va începe în acest weekend. „Oamenii vin în ţară ilegal, noi îi scoatem legal”, a comentat liderul Casei Albe, confirmând informații în acest sens apărute anterior în presă.

Autoritaţile federale americane pregătesc arestarea şi expulzarea a mii de imigranți. Potrivit The New York Times, operaţiunea ar urma să fie declanşată duminică. Agenți din cadrul serviciilor americane în domeniul imigrației urmează să înceapă duminică să aresteze și să adune familii de imigranți clandestini în zece orașe americane. Agenții vizează cel puțin 2.000 de imigranți, a căror expulzare a fost dispusă, dar care se află în continuare în țară, în mod ilegal, scrie publicaţia americană.

Membri ai unor familii de imigranți arestați împreună urmează să fie plasați în detenție împreună atunci când acest lucru este posibil, în centre situate în Texas și Pennsylvania.

Preşedintele Donald Trump a amânat această operațiune în iunie, după ce data acesteia s-a aflat în presă.

The Guardian, citat de Mediafax, notează că această acțiune ar putea să ducă la separarea copiilor cu cetățenie americană de părinții lor care nu sunt cetățeni, iar decizia privind organizarea acestei operațiuni a fost deja contestată în instanță.

Mai mulți oficiali din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă au informat, sub protecția anonimatului, că detaliile operațiunii nu au fost încă stabilite în totalitate. Ei au mai spus că acțiunea autorităților va viza cel puțin 2.000 de imigranți care au primit ordine de deportare, dar și alte persoane care se află în mod ilegal pe teritoriul Statelor Unite ar putea fi arestate dacă vor fi descoperite de către autorități, a informat The New York Times.

Imigranți citați la o dată inexistentă

Opozanții politicilor lui Trump au susținut că migranții nu pot fi reținuți fără un mandat emis de o instanță judecătorească. Printre problemele ridicate de aceștia în legătură cu această operațiune se numără faptul că mulți dintre migranții vizați nu au fost citați niciodată în instanță.

Donald Trump i-a acuzat în repetate rânduri pe acești migranți că au ignorat cu bună-știință citațiile, dar, în ultimul an, mai mulți avocați s-au plâns că aceste documente au fost trimise la adrese greșite sau acestea conțineau date și ore greșite. Astfel, unii migranți au fost citați pentru data de 31 noiembrie, care nu există, iar alții au fost citați chiar și la miezul nopții, când instanțele de judecată sunt închise.

Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) a contestat joi în instanță organizarea acestei operațiuni, susținând că cei vizați ar trebui să fie audiați măcar o dată de un judecător înainte de a li se emite ordine de deportare.

Operațiunea a fost criticată și de fostul candidat la președinție, Hillary Clinton. „Utilizarea fricii ca armă și fanatismul sunt principiile centrale ale Administrației Trump”, a scris aceasta pe Twitter.

