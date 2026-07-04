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Video O bătrână de 96 de ani riscă să fie dată afară din azil pentru că a organizat petreceri cu alcool în camera sa. Reacția pensionarei

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Lillian Droniak
O bătrână de 96 de ani riscă să fie dată afară din azil pentru că a organizat petreceri cu alcool în camera sa. Foto: Captură video
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La vârsta de 96 de ani, Lillian Droniak, cunoscută mai ales pe reţelele sociale drept „Bunica Droniak”, se află în centrul unei controverse neobişnuite într-un azil din Connecticut, în Statele Unite. Cu un număr mare de urmăritori pe TikTok şi Instagram, influenceriţa riscă să fie dată afară după ce a organizat în repetate rânduri petreceri în camera sa, încălcând regulamentul azilului, relatează AFP și News.ro.

Într-un videoclip publicat pe 11 iunie pe reţelele sale de socializare, femeia în vârstă de 90 de ani le-a arătat abonaţilor săi o scrisoare din partea conducerii, relatată în special de revista People, în care este avertizată. „Voi fi expulzată din azilul de bătrâni. Se spune că «veţi fi expulzată dacă nu încetaţi cu petrecerile»», explică ea în faţa camerei.

Azilul îi reproşează petrecerile zgomotoase, care ar putea deranja ceilalţi rezidenţi, precum şi consumul şi distribuirea de alcool, strict interzise.

În această scrisoare, conducerea subliniază aspectele legate de siguranţă şi reaminteşte că, deşi „petrecerile zgomotoase” nu sunt interzise ca atare, acestea trebuie să respecte regulamentul intern şi orele de linişte. Imaginile de pe camerele de supraveghere ar fi arătat, în special, mişcări târzii, cu oaspeţi care părăseau camera sa în jurul orei 1 dimineaţa. În caz de recidivă, azilul menţionează o posibilă „reevaluare a statutului dumneavoastră de rezident”.

Instituţia merge mai departe, avertizând că noi încălcări ar putea duce la restricţii privind vizitele, ba chiar la limitarea accesului la spaţiile comune.

În ciuda acestui avertisment, Lillian Droniak îşi asumă pe deplin comportamentul. „Pot să fac ce vreau. Plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să locuiesc aici”, a afirmat ea într-un videoclip care a devenit viral pe reţelele sociale, revendicându-şi dreptul de a-şi primi prietenii şi de a „bea şi a sta la o poveste”.

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Potrivit People, situaţia a fost în cele din urmă parţial dezamorsată. Influenceriţa ar fi acum autorizată să primească oaspeţi în camera sa seara, cu condiţia să nu mai servească alcool.

Un compromis care nu pare să-i diminueze entuziasmul. „Ador să petrec. Nu mă puteţi opri”, a mai declarat ea, rămânând fidelă personajului său de bunică vedetă a reţelelor sociale.

Editor : A.P.

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