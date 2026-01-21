Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia, că „tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP. „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, a adăugat Trump, precizând că nimeni n-ar putea apăra insula așa cum o pot face Statele Unite.

„NATO şi Europa nu sunt absolut deloc recunoscătoare pentru ceea ce am făcut”, deplânge locatarul Casei Albe. „Statele Unite plăteau pentru aproape 100% din bugetul NATO”, a dat el asigurări. „Eu am pus capăt acestui lucru”, s-a felicitat Donald Trump, după care l-a atacat pe secretarul general al NATO Mark Rutte, prezent în sală.

„Salut, Mark! Nu cerem nimic în schimb”, a declarat el, mai puţin un lucru: „Tot ceea ce cer Statele Unite este să aibă Groenlanda”, a declarat şeful statului american. „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, subliniază Donald Trump.

Trump către Groenlanda: „Spuneți da, vă vom fi recunoscători. Spuneți nu, ne vom aminti”

„Nu este mare lucru”, dă el asigurări, considerând Groenlanda un teritoriu rece, puţin populat. „Puteţi spune nu şi ne vom aminti”, a ameninţat el, după ce a evocat, din nou, argumentul implicării americane în NATO.

„Eu ştiu că vom fi acolo pentru NATO, dar nu sunt sigur că este reciproc”, deplânge Donald Trump, adăugând că a dat „NATO şi naţiunilor europene mii de miliarde de dolari”.

„Groenlanda este un teritoriu vast, puţin dezvoltat”, care se află „exact în mijlocul” Rusiei, Statelor Unite şi Chinei, a analizat Donald Trump.

„Minerale, pământuri rare nu există acolo”, dă el asigurări, evocând dificultatea accesului la aceste resurse naturale.

NATO și Europa „nu apreciază ceea ce facem”, afirmă Trump

Statele Unite „solicită negocieri imediate” pentru achiziționarea Groenlandei, unde Washingtonul intenționează să construiască un „Dom de Aur” pentru a o proteja de potențiali inamici, a mai punctat Donald Trump în discursul său special adresat summitului mondial al liderilor politici și economici de la Davos.

Trump a afirmat că sistemul său de apărare antirachetă multistratificat, Golden Dome, ar apăra SUA de rachetele balistice intercontinentale rusești și chinezești și de alte arme, care, în caz contrar, ar putea „dezorganiza” totul.

„Am respect faţă de poporul Groenlandei şi toate ţările NATO trebuie să-şi poată apăra teritoriul (...). Dar nimeni nu poate apăra Groenlanda în afară de Statele Unite”, a dat asigurări preşedintele ameriocan.

„Am văzut-o în al Doilea Război Mondial, când Danemarca a pierdut împotriva Germaniei la capărul unei bătăţii de şase ore. Şi noi a trebuit să ne trimitem propriile noastre trupe pentru a apăra Groenlanda”, a adăugat el. „Fără Statele Unite, toată lumea ar vorbi germană sau japoneză”, a declarat el. „A fost o prostie să ne ducem, dar ne-am dus”, şi-a exprimat el regretul.

Editor : C.A.