Live TV

Video „O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că SUA „nu cer decât Groenlanda”: „Doar noi o putem apăra”

Data actualizării: Data publicării:
Switzerland Davos Trump
Donald Trump, la Forumul Economic de la Davos. Foto: Profimedia
Din articol
Trump către Groenlanda: „Spuneți da, vă vom fi recunoscători. Spuneți nu, ne vom aminti” NATO și Europa „nu apreciază ceea ce facem”, afirmă Trump

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia, că tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP. Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, a adăugat Trump, precizând că nimeni n-ar putea apăra insula așa cum o pot face Statele Unite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„NATO şi Europa nu sunt absolut deloc recunoscătoare pentru ceea ce am făcut”, deplânge  locatarul Casei Albe. „Statele Unite plăteau pentru aproape 100% din bugetul NATO”, a dat el asigurări. „Eu am pus capăt acestui lucru”, s-a felicitat Donald Trump, după care l-a atacat pe secretarul general al NATO Mark Rutte, prezent în sală.

„Salut, Mark! Nu cerem nimic în schimb”, a declarat el, mai puţin un lucru: „Tot ceea ce cer Statele Unite este să aibă Groenlanda”, a declarat şeful statului american. „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, subliniază Donald Trump.

Trump către Groenlanda: „Spuneți da, vă vom fi recunoscători. Spuneți nu, ne vom aminti”

„Nu este mare lucru”, dă el asigurări, considerând Groenlanda un teritoriu rece, puţin populat. „Puteţi spune nu şi ne vom aminti”, a ameninţat el, după ce a evocat, din nou, argumentul implicării americane în NATO.

„Eu ştiu că vom fi acolo pentru NATO, dar nu sunt sigur că este reciproc”, deplânge Donald Trump, adăugând că a dat „NATO şi naţiunilor europene mii de miliarde de dolari”.

„Groenlanda este un teritoriu vast, puţin dezvoltat”, care se află „exact în mijlocul” Rusiei, Statelor Unite şi Chinei, a analizat Donald Trump.

„Minerale, pământuri rare nu există acolo”, dă el asigurări, evocând dificultatea accesului la aceste resurse naturale.

NATO și Europa „nu apreciază ceea ce facem”, afirmă Trump

Statele Unite „solicită negocieri imediate” pentru achiziționarea Groenlandei, unde Washingtonul intenționează să construiască un „Dom de Aur” pentru a o proteja de potențiali inamici, a mai punctat Donald Trump în discursul său special adresat summitului mondial al liderilor politici și economici de la Davos.

Trump a afirmat că sistemul său de apărare antirachetă multistratificat, Golden Dome, ar apăra SUA de rachetele balistice intercontinentale rusești și chinezești și de alte arme, care, în caz contrar, ar putea „dezorganiza” totul.

„Am respect faţă de poporul Groenlandei şi toate ţările NATO trebuie să-şi poată apăra teritoriul (...). Dar nimeni nu poate apăra Groenlanda în afară de Statele Unite”, a dat asigurări preşedintele ameriocan.

„Am văzut-o în al Doilea Război Mondial, când Danemarca a pierdut împotriva Germaniei la capărul unei bătăţii de şase ore. Şi noi a trebuit să ne trimitem propriile noastre trupe pentru a apăra Groenlanda”, a adăugat el. „Fără Statele Unite, toată lumea ar vorbi germană sau japoneză”, a declarat el. „A fost o prostie să ne ducem, dar ne-am dus”, şi-a exprimat el regretul.

Urmăriți declarațiile lui Donald Trump în Elveția aici: LIVE VIDEO&TEXT Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru achiziționarea Groenlandei: „Nu e o amenințare pentru NATO”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
5
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
e macron cu ochelari de soare vorbind la davos
Trump ironizează apariția lui Emmanuel Macron cu ochelari de soare pe scena de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
Război în Ucraina.
Președintele SUA, despre războiul din Ucraina: Putin şi Zelenski doresc să încheie un acord. NATO va contribui
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Trump avertizează la Davos: „Iubesc Europa, dar nu e pe calea cea bună”. Ce spune despre relațiile „bătrânului continent” cu SUA
alexandru muraru
Falia arctică și eclipsa rațiunii: De ce obsesia pentru Groenlanda riscă să dinamiteze Pax Transatlantica
Mark Rutte.
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Recomandările redacţiei
Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic de la Davos, în fața aliaților SUA.
Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru...
original_euco_26_iunie_2025-22
Propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace, analizată mâine...
Parlamentul European
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea...
George-Simion-SUA
Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA...
Ultimele știri
Ședința Grupului de lucru pentru repartizarea impozitelor: Susţinere ca acestea să fie păstrate integral la primării
Un marinar a dispărut de pe o barjă care naviga pe Dunăre. Bărbatul, căutat 9 ore de salvatori. Operațiunea va fi reluată joi dimineață
Nou scandal în Ucraina: Fostul șef adjunct al cabinetului Zelenski, acuzat de deturnare de fonduri în valoare de 3,3 milioane dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius...
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Cel mai bogat oraş din România, surprinzător. Nu este vorba despre Bucureşti sau Cluj-Napoca, ci despre o...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”