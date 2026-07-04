O capsulă a timpului îngropată în Philadelphia ar urma să fie deschisă în 2276. Ce conține ea și care este semnificația

O capsulă a timpului a fost îngropată lângă Independence Hall din Philadelphia, sâmbătă, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite, informează BBC.

Aceasta ar urma să fie redeschisă peste exact 250 de ani – pe 4 iulie 2276.

În capsulă se află un diamant extras din Alaska, poezii din mai multe state, un set de jetoane de joc din Nevada şi o fiolă cu nisip din New Mexico.

În interior se află, de asemenea, o copie tipărită a răspunsului oferit de Claude AI, cu sediul în California, când a fost rugat să prezică cum va arăta California în 2276.

„Există ceva profund smerit în această sarcină”, a declarat Jennifer Condon, vicepreşedinta executivă a America 250, în cadrul evenimentului.

„Cei mai mulţi dintre noi ne petrecem viaţa privind înapoi, pentru a-i onora pe cei care au trăit înaintea noastră, sau privind în viitor, către provocările de mâine... dar ziua de astăzi ne cere să ne imaginăm americani pe care nu-i vom întâlni niciodată”, a subliniat ea.

Editor : Sebastian Eduard