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O ciupercă rară care atacă creierul se răspândește în SUA. Infecția poate ucide până la 70% dintre pacienți

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Ciuperci microscop
Cladophialophora bantiana, ciuperca rară care provoacă infecții cerebrale grave, se răspândește rapid în SUA. Foto: Profimedia
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Din articol
Statele afectate Cum ajunge ciuperca la creier Mortalitate de până la 70% Specialiștii nu știu încă de ce cresc cazurile

O ciupercă rară care poate provoca infecții grave la nivelul creierului este depistată tot mai frecvent în Statele Unite. Cladophialophora bantiana poate provoca abcese cerebrale, iar rata mortalității în cazul infecțiilor asociate acesteia ajunge la 60-70%, potrivit unui nou raport al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

Numărul cazurilor detectate a crescut semnificativ în ultimii ani. Datele unui laborator de referință al Universității din Washington arată că, între 2009 și 2023, erau identificate între unul și cinci cazuri pe an. Numărul a urcat însă la opt în 2024 și la 14 în 2025. CDC arată că rata de detectare a crescut de aproximativ patru ori între 2023 și 2025, scrie Fox News.

Statele afectate

În total, între ianuarie 2009 și iulie 2026, cercetătorii au identificat 48 de cazuri confirmate și unul probabil. Probele proveneau din 21 de state americane și Districtul Columbia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în California, Florida, Texas și Pennsylvania.

Un aspect neobișnuit al infecției este că nu afectează exclusiv persoanele cu sistemul imunitar slăbit. Aproximativ jumătate dintre pacienții infectați nu aveau anterior o afecțiune cunoscută care să provoace imunodeficiență, potrivit CDC.

Cum ajunge ciuperca la creier

Cladophialophora bantiana este o ciupercă microscopică pigmentată, cu afinitate pentru sistemul nervos central. Specialiștii nu cunosc încă exact rezervorul său din mediul înconjurător și nici mecanismul prin care oamenii se infectează.

Una dintre ipoteze este că sporii sunt inhalați sau pătrund în organism printr-o rană a pielii. Ulterior, agentul patogen ar putea ajunge prin sânge la creier. Cele mai multe infecții cunoscute se manifestă prin formarea unor abcese cerebrale.

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Datele analizate de cercetători susțin această caracteristică: dintre cele 49 de cazuri identificate, 43, adică 88%, au fost detectate în probe de țesut din sistemul nervos central, iar șase cazuri au fost identificate în plămâni.

Mortalitate de până la 70%

Infecțiile provocate de C. bantiana sunt rare, dar extrem de periculoase. Rata mortalității este estimată la 60-70%, chiar și atunci când pacienții primesc tratament agresiv.

Diagnosticul poate fi, de asemenea, dificil. Ciuperca poate produce leziuni cerebrale care necesită investigații complexe pentru a putea fi diferențiate de alte afecțiuni neurologice.

Autoritățile sanitare din California au cerut recent medicilor și laboratoarelor să ajute la identificarea cazurilor de C. bantiana apărute începând din 2020, pentru ca specialiștii să poată înțelege mai bine răspândirea și factorii de risc.

Specialiștii nu știu încă de ce cresc cazurile

Creșterea nu pare să fie explicată doar prin faptul că sunt analizate mai multe probe. CDC arată că, în perioada 2017-2023, erau detectate în medie 8,4 cazuri la 1.000 de probe din sistemul nervos central trimise laboratorului pentru teste fungice. În 2025, rata a ajuns la 26 de cazuri la 1.000 de probe, o creștere de 210%.

În prezent, Statele Unite nu au un sistem național de supraveghere de rutină pentru infecțiile cu Cladophialophora bantiana, iar specialiștii spun că sunt necesare mai multe date pentru a determina dacă fenomenul reprezintă o creștere reală a incidenței și care sunt cauzele acesteia.

„Rezervorul” natural al ciupercii și factorii care determină apariția infecțiilor rămân insuficient cunoscuți, potrivit CDC.

Editor : Sebastian Eduard

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