În noiembrie anul trecut, Donald Trump se confrunta cu două opțiuni realiste: Casa Albă sau închisoarea. Diversele sale bătălii juridice s-ar fi putut termina foarte prost pentru el. Cât despre cursa prezidențială, experții preziseseră cu încredere că va fi atât de strânsă (și atât de aprigă) încât rezultatul nu avea să fie cunoscut - sau convenit - timp de zile întregi. Dar, așa cum îi place președintelui să-i spună echipei sale, aceștia s-au înșelat. În schimb, a câștigat atât de „zdrobitor” încât, până la ora 23:00, rezultatul părea mai mult decât clar, se arată într-o amplă analiză a publicației britanice The Times.

Acesta a fost momentul în care Susie Wiles, acum șefa sa de cabinet, l-a întrebat dacă este 100% sigur că a câștigat, avându-i în tabără și pe cei din Carolina de Nord și Georgia. Echipa Kamalei Harris a fost în stare de șoc, descoperind rapid că mulțimile din arene nu se potriveau cu votul popular.

„Campania lui Trump și democrații bogați care au plătit pentru sondaje private au crezut cu toții că nu va fi o alegere prea strânsă”, și-a amintit o sursă din Washington D.C.

Pe măsură ce amploarea victoriei decisive a lui Trump a devenit clară, câștigând votul popular, Camera Reprezentanților și Senatul, democrații și republicanii „niciodată Trump” s-au consolat cu un singur lucru: nu putea exista decât un singur mandat. Un al treilea era o perspectivă atât de înfricoșătoare pentru politicienii și elita de modă veche ai orașului Washington, încât costumele „Trump 2028” au fost o apariție obișnuită la petrecerile de Halloween din acest weekend.

Totuși, deși președintele însuși a exclus o candidatură pentru un al treilea mandat, ceea ce ar fi o încălcare a constituției, într-un discurs transmis în Air Force One, săptămâna trecută, detractorii săi nu ar trebui să răsufle ușurați. La Washington, revoluția Maga abia începe - iar ideea este că merge mult dincolo de Trump.

Din punct de vedere istoric, președinții care au fost la putere cel mai mult timp au lăsat cele mai durabile moșteniri.

În ultimul secol, au existat trei ocazii în care partidul de guvernământ a rezistat timp de trei sau mai multe mandate: New Deal-ul lui Roosevelt prin intermediul lui Truman, conservatorismul lui Reagan prin intermediul lui Bush. Acesta este motivul pentru care mulți din MAGA cred că 12 ani este timpul necesar pentru a produce o revoluție permanentă. Această lecție - că pentru a schimba America trebuie mai întâi să-i supraviețuiești - este cea care animă cercul lui Trump în timp ce plănuiește o dinastie în loc de o președinție.

Franklin D. Roosevelt a avut patru mandate (chiar dacă ultimele două au fost dominate de război), dar a murit la 82 de zile după preluarea ultimului mandat, ceea ce a dus la ratificarea limitei de două mandate. „Datorită lui avem programele sociale care sunt atât de benefice”, a spus Martin Dugard, coautor al cărții „Confronting the Presidents”. „Chiar și celor din MAGA le place Medicare și securitatea socială.” Deși unii din MAGA se plâng și astăzi de sarcina continuă de a desluși moștenirea lui FDR, cum ar fi ONU și multilateralismul său.

Ronald Reagan a avut două mandate, urmat de vicepreședintele său, George H.W. Bush. „Bush a fost un mare soldat de infanterie. Nu a fost cu adevărat un mare președinte, dar a dus mai departe moștenirea lui Reagan”, a explicat Dugard. Politicile economice ale lui Reagan au schimbat ce a urmat.

Bill Clinton a devenit democratul care a preluat puterea, un arhitect al „celei de-a treia căi” care a căutat să păstreze elementele de bază ale Reaganomics, șlefuindu-i în același timp marginile mai dure.

Dovada că o eră politică rezistă cel mai mult nu atunci când este combătută, ci atunci când adversarii ei învață să trăiască în cadrul ei.

Tarifele sunt un exemplu în care Trump contestă status quo-ul. Implementarea fără precedent a ordinelor executive, represiunea împotriva imigrației și efortul de centralizare a puterii arată cum Trump, în timpul celui de-al doilea mandat, și-a făcut planuri în avans.

„N-am mai avut niciodată asta, nu-i așa? N-am avut niciodată pe cineva care să aibă patru ani liberi la dispoziție ca să se gândească la asta. Cineva care să nu fie ambivalent în privința faptului dacă va încerca să se întoarcă și care să aibă o mulțime de oameni în jurul său care voiau să petreacă cei patru ani construind împreună idei și teorii”, a spus Mark Halperin, gazda podcastului 2Way Tonight.

„În mod normal, în anul cinci, toată lumea este epuizată, iar acum toată lumea este energizată și este o combinație de oameni care au mai fost acolo înainte și care au avut timp să se odihnească și oameni noi care sunt, știți, entuziasmați.”

Un moment notabil din campania din 2024 a fost atunci când Trump a trebuit să-și aleagă candidatul la vicepreședinție. La acea vreme, se confrunta cu sugestii ca Doug Burgum și Marco Rubio.

Dar, în cele din urmă, l-a ales pe JD Vance - în niciun caz o alegere din partea sistemului, susținută de personalități precum Tucker Carlson și Donald Trump Jr. „Argumentul lor față de Trump a fost că Vance este cel care se va asigura că America First va continua”, a spus un confident. „Nu există nicio urmă de neoconservatorism.”

Consensul este clar chiar și printre criticii săi: Trump 2024 este o operațiune mult mai sofisticată. După cum a spus un critic săptămâna trecută: „De data aceasta este mult mai rău. Chiar fac lucruri. [Zeci de] ordine executive în prima săptămână.”

Până acum: armistițiu în Orientul Mijlociu, tarife vamale, raiduri împotriva imigrației televizate ca evenimentele sportive, reduceri de impozite, Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, întâlnire cu Vladimir Putin.

Acest lucru a fost influențat și de o abordare mai puțin apologetică. „Există un sentiment general mai puternic, de la Trump la Vance și la Rubio: nu vom alterna de la acomodare la revoluție”, a spus Halperin. „Doar facem revoluție. Și le vom spune europenilor să-și schimbe comportamentul și să nu se abțină.”

Trump învață de la predecesorii săi. JFK a împins limitele Departamentului de Justiție, iar Lindon B. Johnson l-a folosit pentru a se îmbogăți.

În perioada de tranziție de după victoria lui Trump din 2016, acesta căuta aprobare și s-a prezentat cu șapca în mână la consiliile editoriale ale The New York Times și Condé Nast. A doua oară, i-a convins pe toți să vină la el. Mar-a-Lago a devenit o curte regală, cu lideri de afaceri și aspiranți politici care cumpărau și își croiau drum pentru a-i capta atenția. „Programările erau pur și simplu oprite doar în timpul cinei. Nu este o exagerare”, a spus un vizitator, amintindu-și setea de a ajunge la masa de sus, unde se afla președintele.

De la cadoul din aur de 24 de carate în formă de măr al lui Tim Cook, până la oamenii de tehnologie care stăteau la coadă la inaugurare, dominația lui Trump asupra afacerilor americane a fost fără precedent. Deși Trump este încă predispus la lingușire, Wiles - șeful său de cabinet - a rămas aproape de Mar-a-Lago pentru a ține sub control programările.

„În toți anii petrecuți în pustietate, au venit nu doar pentru a construi operațiunile politice la nivel local, ci și pentru a analiza intelectualii din spațiul public.”

Pentru alții însă, acest mandat a fost acum mai ușor, pentru că Trump pur și simplu a scăpat de oamenii care puneau întrebări dificile.

„Lecția pe care a învățat-o în primul mandat nu a fost să numească consilieri care să pună încontinuu aceste întrebări enervante, ci să angajeze consilieri care să salute și să spună: «Da, domnule»”, a spus John Bolton, care a fost consilier pe probleme de securitate națională în primul mandat al lui Trump și a fost recent pus sub acuzare.

„Deci, dacă asta îl face mai eficient, aș argumenta... asta arată doar riscul pe care ni-l asumăm acum, acela că, din fericire, nu ne-am băgat într-o criză foarte gravă în care pur și simplu nu știe care sunt consecințele propriilor acțiuni.”

Cât despre revoluția planificată, aceasta este departe de ceea ce a existat înainte. Misiunile cheie: epurarea „statului profund”. Redesenarea hărții electorale. Reprimarea inamicilor și a disidenților pentru a asigura o loialitate absolută. Dărâmarea statului administrativ. Reprimarea frontierelor. Redefinirea a ceea ce înseamnă să fii un „american adevărat”.

MAGA ar fi astăzi în mare parte de nerecunoscut pentru Reagan. Succesorul său, George H.W. Bush, la convenția republicană din 1988, a vorbit despre o „națiune mai bună și mai blândă”. Pentru mulți, părea a fi o promisiune că ceea ce urma va fi puțin mai puțin dur, un reaganism fără adaosuri.

Puțini cred că cei mai probabili succesori ai lui Trump ar oferi o versiune dietetică. Moștenitorul MAGA trebuie să fie ales de Trump. Săptămâna trecută, din Air Force One, a vorbit despre Vance și Rubio. Susținătorii lui Trump râd la ideea că republicani mai tradiționali, precum Ted Cruz, ar putea avea o șansă, deși criticile au început deja. La Washington există deja zvonuri în mișcarea republicană că Vance este un cameleon absolvent de Harvard, îndatorat fraților miliardari din domeniul tehnologiei din Georgetown.

Însă pentru aliații Americii există suficiente informații care să sugereze că ceea ce va urma după Trump ar putea fi chiar mai dificil decât ceea ce a fost înainte.

„În primul rând, abordarea europeană a fost «și asta va trece»”, a spus o figură guvernamentală. „Dar ei se uită la ce ar putea urma după Trump și evită să se gândească că ar putea fi și mai ostil, așa că își asumă impactul creșterii cheltuielilor pentru apărare, acceptă «acordul» tarifar.” Calculul e simplu: mai bine să negociezi cu Trump decât să te lupți cu el.

Întrebarea este: cum va arăta America când revoluția se va termina? Până în 2028, fie Trump va fi eșuat, fie coaliția sa populistă va fi distrusă de inflația indusă de tarife vamale sau de lupte interne în instanță, iar proiectul se va inversa, ceea ce înseamnă că vechea politică va reveni. Sau va reuși să facă ceea ce foarte puțini alții au făcut: să schimbe termenii a ceea ce este posibil în politică, astfel încât chiar și adversarii săi să guverneze în cadrul construit de el.

Dacă este vorba de o insurecție scurtă - sau de o realiniere permanentă - ar putea depinde nu atât de om, cât de mișcarea pe care a construit-o pentru a-i supraviețui.

Editor : Ș.R.