Video O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump

Data publicării:
garda nationala-chicago
Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 4 octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O femeie înarmată a fost împușcată de agenți ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație. 

Demonstrația a luat o altă turnură în momentul în care un grup de oameni a încercat să încercuiască agenții federali cu mașinile. Protestatara împușcată, o americancă, a ajuns la spital.

Niciunul dintre oamenii legii nu a fost rănit grav în confruntări. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 4 octombrie, în Chicago, a transmis Departamentul Securității Interne, conform agenției Reuters.

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a transmis într-o postare pe X că va trimite „operațiuni speciale” suplimentare pentru a controla situația din cartierul Brighton Park din Chicago. 

Femeia avea asupra ei o armă semiautomată, a precizat secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

Amintim că președintele american Donald Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA.

Anunțul a stârnit critici. Senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, a calificat decizia drept „complet nejustificată” și a precizat că Donald Trump „nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica".

