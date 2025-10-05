Demonstrația a luat o altă turnură în momentul în care un grup de oameni a încercat să încercuiască agenții federali cu mașinile. Protestatara împușcată, o americancă, a ajuns la spital.
Niciunul dintre oamenii legii nu a fost rănit grav în confruntări. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 4 octombrie, în Chicago, a transmis Departamentul Securității Interne, conform agenției Reuters.
Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a transmis într-o postare pe X că va trimite „operațiuni speciale” suplimentare pentru a controla situația din cartierul Brighton Park din Chicago.
Femeia avea asupra ei o armă semiautomată, a precizat secretarul adjunct Tricia McLaughlin.
Anunțul a stârnit critici. Senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, a calificat decizia drept „complet nejustificată” și a precizat că Donald Trump „nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica".