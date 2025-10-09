Live TV

O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”

disneyland california
Intrarea principală a parcului Disneyland din California. Foto. Profimedia

O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”. Potrivit poliției din Anaheim, femeia s-a prăbușit imediat după ce a ieșit din traseu și, în ciuda intervenției rapide a echipelor de urgență, a fost declarată decedată la spital, informează Variety și News.ro.

Potrivit Departamentului de Poliție din Anaheim, femeia nu a mai reacționat după ce a ieșit din atracție, care are în prezent tema „The Nightmare Before Christmas”.

Agenții de securitate din Disneyland i-au acordat primul ajutor până la sosirea paramedicilor, care au transportat-o la un spital local, unde a fost declarată decedată.

Cauza morții nu a fost încă făcută publică. Sergentul Matt Sutter, din cadrul Poliției din Anaheim, a precizat că „nu există indicii că ar fi existat vreo problemă de funcționare a atracției, care a fost redeschisă la scurt timp după incident”.

„Haunted Mansion” este descrisă pe site-ul Disneyland ca o atracție „lentă”, potrivită pentru „cei mici”. În secțiunea dedicată vizitatorilor se menționează: „Atracția în sine este blândă, dar copiii mici pot fi speriați de efectele speciale”.

Atracția a fost inaugurată în 1969, în parcul de distracții din California, zona New Orleans Square. Transformarea sa sezonieră, inspirată de universul The Nightmare Before Christmas, a devenit o tradiție anuală începând din 2001.

„Haunted Mansion” nu este bazată pe o franciză existentă, dar a inspirat două filme: unul lansat în 2003, cu Eddie Murphy, și cel mai recent în 2023, cu LaKeith Stanfield.

Atracția îi poartă pe vizitatori printr-un conac bântuit de fantome, unde pot fi văzute capete plutitoare, spirite dansatoare și o cameră cu tavan care se extinde. Potrivit Entertainment Weekly, este una dintre puținele atracții Disney care includ imagini explicite ale morții umane, printre care și un cadavru care atârnă deasupra vizitatorilor la începutul traseului.

Hong Kong Disneyland a deschis recent o atracție inspirată de „Haunted Mansion”, numită Mystic Manor, care urmărește aventurile unei maimuțe pe nume Albert, ce se joacă cu artefactele magice ale stăpânului său.

