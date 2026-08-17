O fostă aliată a lui Donald Trump susţine că acesta ia în calcul să atace nuclear Iranul: „Discută la reuniuni strategice”

Fosta aleasă republicană Marjorie Taylor Greene, de asemenea o fostă susţinătoare înfocată a preşedintelui Donald Trump, intrată între timp în conflict cu acesta, a afirmat, luni, că Administraţia de la Washington analizează scenariul folosirii armelor nucleare împotriva Iranului pentru a pune capăt războiului prin capitularea Teheranului, idee despre care ea a spus că o dezaprobă şi a îndemnat să fie abandonată, relatează agenţia EFE.

„Ei discută la reuniuni strategice despre folosirea armelor nucleare împotriva Iranului. Da, aţi citit bine. Este real. Nu speculez. Este ceva ce ştiu”, a scris Marjorie Taylor Greene într-un mesaj pe reţeaua socială X, potrivit Agerpres.

Fosta reprezentantă a unui district din Georgia a amintit consecinţele tragice din Japonia, singura ţară atacată vreodată cu arme nucleare şi asupra căreia Statele Unite au lansat în august 1945 două bombe nucleare care au provocat peste 200.000 de morţi, inclusiv victime care au murit ulterior din cauza expunerii la radiaţii.

Marjorie Greene, care a demisionat din Camera Reprezentanţilor în ianuarie, după ce Trump a lansat o campanie împotriva sa în urma dezacordurilor dintre ei asupra unor teme precum sectorul sanitar, dosarele Epstein şi politica externă, a mai afirmat că preşedintele SUA a decis să lanseze războiul bazându-se exclusiv pe afirmaţiile Israelului care erau contrare analizelor serviciilor secrete americane, acestea din urmă contrazicând ideea avansată de Israel că Iranul ar fi aproape de obţinerea unei arme nucleare.

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„Iar acum guvernul nostru ia în considerare reducerea pragului nuclear pentru a folosi armele nucleare împotriva Iranului, deşi Trump spune că a câştigat războiul de 40 de ori şi că SUA controlează Strâmtoarea Ormuz”, a continuat Marjorie Greene în postare.

„Trump a promis că nu vor mai fi războaie (n.r. declanşate de SUA) în străinătate, dar chiar el ar putea fi acela care să provoace un holocaust nuclear ce ar atrage probabil lumea întreagă într-un conflict major, o depresiune economică şi o suferinţă umană masivă cum nu s-au mai văzut niciodată în viaţa noastră şi probabil chiar în toată istoria. Oamenii trebuie să ridice glasul şi să oprească cu curaj această nebunie”, mai afirmă fosta reprezentantă republicană în mesajul pe care-l încheie cu apelul: „Nu folosiţi arme nucleare şi opriţi acest război acum!”

Acest mesaj coincide cu expirarea tehnică a încetării focului convenite de SUA şi Iran printr-un acord de pace provizoriu semnat pe 17 iunie, dar între timp eşuat.

Trump a ameninţat de mai multe ori Iranul cu atacuri aeriene masive, dar a negat mereu că folosirea armelor nucleare ar face parte din planurile sale. Iranul „trebuie să ridice steagul alb al capitulării”, a spus el luni la postul Fox News, în timp ce negocierile sunt în impas.

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Editor : Ș.R.