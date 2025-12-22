Live TV

O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată

Data publicării:
1766330355165
Foto: Departamentul de Justiție al SUA

Departamentul de Justiţie afirmă că o fotografie conţinând o imagine a preşedintelui Donald Trump, care a fost eliminată din arhiva dosarelor Epstein, a fost repusă în baza de date online.

Imaginea arată un sertar de birou cu mai multe fotografii, inclusiv una în care apar Trump, asociata lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, şi alte persoane. Aceasta a fost publicată vineri seara, ca parte a documentelor legate de Epstein divulgate de Departamentul de Justiţie.

Imaginea a dispărut de pe site-ul web sâmbătă. Într-o declaraţie publicată duminică pe X, Departamentul de Justiţie a afirmat că aceasta a fost eliminată în timp ce agenţia verifica dacă era necesar să se mai redacteze alte informaţii pentru a proteja victimele, notează News.ro.

„Districtul sudic al New Yorkului a semnalat o imagine a preşedintelui Trump pentru posibile măsuri suplimentare de protejare a victimelor. Din prudenţă, Departamentul de Justiţie a eliminat temporar imaginea pentru o analiză suplimentară”, se arată în declaraţie.

„După analiză, s-a stabilit că nu există dovezi că vreuna dintre victimele lui Epstein este reprezentată în fotografie, iar aceasta a fost repostată fără nicio modificare sau redactare”, s-a mai precizat în comunicat.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
4
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru economia SUA
colaj cu Donald Trump, Marco Rubio, JD Vance, Robert F Kennedy Jr și Kristi Noem
„Bătălia” dintre moștenitorii politici ai lui Donald Trump a început. Cine se luptă deja pentru tronul MAGA
Departamentul de justitie SUA DoJ
Departamentul de Justiție al SUA respinge acuzațiile de cenzură în dosarul Epstein: „Nu ascundem informații despre Trump”
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Keir Starmer a vorbit cu Donald Trump despre eforturile pentru „o pace justă şi de durată” în Ucraina
Treasury Department Building
„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii”
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
fabrica de masini
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru...
Ultimele știri
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani
Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară: „Lumea preferă să stea pe lângă casă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Vânzare cu certificatul de moștenitor. În ce condiţii se poate face
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...