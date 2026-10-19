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O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom

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Rachna Shroff. Foto: LinkedIn
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Dr. Rachna Shroff, medic-cercetător care și-a petrecut o mare parte din carieră studiind tratamente pentru cancerele gastrointestinale, a murit la vârsta de 47 de ani. Ea s-a luptat pentru scurt timp cu o formă agresivă a bolii pe care încerca să o vindece, potrivit Today.

La începutul acestui an, Shroff, directoare asociată de investigații clinice la Centrul de Cancer al Universității din Arizona, a fost diagnosticată cu cancer de origine necunoscută după ce a dezvoltat un ganglion limfatic umflat în luna mai. Până la sfârșitul lunii, acesta se răspândise în alte părți ale corpului, iar testele au arătat că probabil își are originea în stomac sau intestin.

Echipa ei medicală a crezut inițial că este vorba de limfom, un tip de cancer al sângelui, dar ulterior s-a confirmat că este vorba de adenocarcinom terminal, care crește în celulele care căptușesc organele.

Totuși, ea a participat la o conferință importantă privind cercetarea cancerului la doar câteva zile după diagnosticare, pentru a putea continua să crească gradul de conștientizare cu privire la recentele descoperiri clinice.

A fost o călătorie”, a declarat Shroff pentru Anne Thompson de la NBC News despre diagnosticul ei într-un interviu pe Zoom cu puțin timp înainte de moartea sa. „Mi-am petrecut întreaga viață încercând să eradichez cancerul, în principal cancerul pancreatic, dar și cancerele hepatice.”

Nu există leac pentru afecțiunea ei, care a fost dificil pentru ea și familia ei - soțul Puneet, fiul Sachin, 13 ani, și fiica Simran, 17 ani - să înțeleagă, mai ales că ea făcuse atât de multe pentru a le oferi altor pacienți mai multe opțiuni și timp.

În activitatea sa de la Universitatea din Arizona, ea a contribuit la avansarea a sute de studii clinice, i-a declarat lui Thompson dr. Dan Theodorescu, de la centrul de oncologie și șeful lui Shroff.

„Este foarte interesant, pentru că a reușit să construiască foarte eficient operațiunile de studiu clinic. Și... ceea ce a făcut pentru instituție, pe lângă faptul că a realizat propriul studiu clinic și a consultat pacienți, a reușit și să recruteze niște tineri foarte, foarte inteligenți”, a spus el.

Face parte din moștenirea despre care Shroff speră că o va „supraviețui”, numind-o „crezul ei numărul 1”.

De asemenea, în numele ei a fost creat un premiu pentru tinerii cercetători în domeniul cancerului, cu 1,35 milioane de dolari deja strânși de prieteni, colegi și susținători pentru a asigura continuarea premiului în anii următori.

Dincolo de impactul de durată al carierei sale, Shroff a spus că principala ei prioritate erau copiii ei: „Asta este tot ce contează pentru mine aici.”

Simran și Sachin i-au împărtășit amândoi lui Thompson calitatea pe care o iubesc cel mai mult la mama lor.

„Tenacitatea ei... tot ce face este să treacă prin orice și să găsească o modalitate de a face lucrurile și de a avea succes personal și profesional, iar eu admir foarte mult asta”, a spus Simran.

„Probabil aș spune cât de iubitoare este”, a adăugat Sachin.

Rachna și Puneet Shroff erau la doar câteva luni distanță de cea de-a 20-a aniversare a nunții lor când ea a murit.

„Puneet a fost motivul pentru care am mers înainte. Și capacitatea lui de a înțelege punctul meu de vedere și capacitatea lui... de a sta pur și simplu alături de mine”, a spus Shroff.

Deși nu au putut sărbători împreună această realizare importantă, au încercat totuși să se bucure de momentele mici, dar pline de bucurie din ultimele luni, cum ar fi vizita lui Samrin la colegii și meciurile de baseball ale lui Sachin.

„Să nu ai nicio grijă, ca să zic așa, pe lume și apoi să le ai pe toate la picioare deodată, este copleșitor în ambele cazuri”, a spus Puneet la vremea respectivă. „Dar te învață și reziliența și sper că asta îi învață pe copiii noștri reziliența. Sper, de dragul lui Rachna, că îi dă putere, curaj.”

Editor : Ș.R.

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