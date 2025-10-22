Live TV

Video O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret

Data publicării:
masina-poarta securitate-casa alba
Foto: Captură video X/Lenny Smith

Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe marți seara, a declarat Serviciul Secret, relatează The New York Times.

Persoana a fost arestată imediat după accident, care a avut loc puțin după ora 22:30, la bariera situată lângă intersecția străzilor 17 și E.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Secret, vehiculul a fost considerat sigur după verificările efectuate de ofițerii săi și de oficialii Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington. Nu a fost divulgat niciun detaliu despre șofer.

Președintele american Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul incidentului, a mai precizat sursa citată. Casa Albă nu a fost închisă, dar drumul care duce la poartă va rămâne închis până când poliția va remorca vehiculul, a adăugat Serviciul Secret.

Amintim că nu este primul incident de acest fel. În ianuarie 2024, autorităţile au arestat o persoană în apropiere de Casa Albă, după ce acest suspect a intrat cu mașina în gardul clădirii.

Preşedintele SUA de la acea vreme, Joe Biden, se afla în deplasare în momentul producerii incidentului, iar serviciile de securitate nu au precizat dacă a fost un simplu accident sau un posibil atac ţintit asupra clădirii, situată în centrul capitalei Washington.

„Casa Albă a lui Trump”: Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului

O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump

