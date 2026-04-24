O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)

Un e-mail intern al Pentagonului prezintă opțiunile pe care Statele Unite le au pentru a pedepsi aliații NATO care, în opinia sa, nu au sprijinit operațiunile americane în războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, inclusiv suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA cu privire la pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Opțiunile de politică sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul perceput al unor aliați de a acorda Statelor Unite acces, baze și drepturi de survol — cunoscute sub numele de ABO — pentru războiul cu Iranul, spune oficialul, care vorbește sub condiția anonimatului pentru a descrie e-mailul, scrie Times of Israel.

E-mailul afirma că ABO este „doar baza absolută pentru NATO”, potrivit oficialului, care adaugă că opțiunile circulau la niveluri înalte în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO, spune oficialul.

E-mailul nu sugerează, totuși, că SUA s-ar putea retrage din NATO, spune Reuters. De asemenea, nu propune închiderea bazelor din Europa.

Oficialul refuză însă să spună dacă opțiunile includeau o retragere a unor forțe americane din Europa, așa cum se aștepta pe scară largă.

„Aliații nu au fost alături de noi”

Solicitat să comenteze e-mailul, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, răspunde: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce au făcut Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost alături de noi.”

„Departamentul de Război se va asigura că președintele dispune de opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie și că își fac partea care le revine. Nu avem alte comentarii cu privire la deliberările interne în acest sens”, a spus Wilson.

